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Шоу Трампа продолжается: экс-президента США обвинили в суде аж по 33 пунктам

Никита Миронов

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В мире
Шоу Трампа продолжается: экс-президента США обвинили в суде аж по 33 пунктам
Сторонники Трампа вышли на пикет в его поддержку после обвинительного акта / Фото: EPA / TASS

Это процесс, за которым следит весь мир: во вторник, 4 апреля, Дональд Трамп предстал перед судом в Нью-Йорке. Его обвинили в фальсификации документов.

4 апреля Дональд Трамп прилетел из Флориды в Нью-Йорк для дачи показаний в суде. Прокурор заявил, что экс-президент вместе с сообщниками в 2015 году разработали схему, чтобы скрыть компромат, который мог всплыть перед выборами. Якобы в рамках схемы было куплено молчание трех человек: двух женщин, у которых были романы с Трампом, и бывшего швейцара, который знал о его внебрачном сыне. Остальные эпизоды касаются разных форм мошенничества. В результате Трампа арестовали, но формально, на время предъявления обвинений (2 часа). И таким образом Дональд стал первым в истории США экс-президентом США со статусом арестанта. Арест в итоге сняли, Трамп уехал из суда, предварительно заявив, что «страна катится в ад», а главный преступник в зале суда — сам прокурор, который стряпает политическое дело перед выборами 2024 года.

Телеканал Fox уже посчитал, что Трампу теоретически грозит 136 лет тюрьмы!

— Проблема оппонентов Трампа в том, что сейчас он сверхпопулярен и обходит Байдена, рейтинг которого всего около 30 процентов, — пояснил политолог Григорий Сав ельев. — И у демократов нет другого лидера, а Байден против Трампа «не вывезет», поэтому потенциального кандидата на пост президента пытаются дискредитировать. Тогда Байден станет более-менее «проходным» кандидатом. Ведь на безрыбье и Джо сгодится!

Пока же Трамп довольно успешно использует кампанию против себя в рекламных целях.

— Его прилет в Нью-Йорк на суд стал настоящим шоу, которое в прямом эфире транслировали все ведущие телеканалы, — пояснил Савельев. — Число сторонников Трампа только растет.

Тем более вряд ли Дональд сядет: его адвокаты будут затягивать процесс, да и сам экс-президент отлично подогревает к нему интерес. Так что процесс может тянуться годами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Колташов, директор Института нового общества:

— Снять Трампа с выборов будет крайне сложно. У него, как известно, достаточно денег, чтобы нанять себе хороших юристов. К тому же большинство американцев понимают, что Байден так и не реализовал свои обещания. Так что единственный реальный кандидат на пост президента США сейчас один — Трамп.

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