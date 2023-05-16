Покой Эрдогану только снится: 28 мая в Турции пройдет второй тур выборов

Фото: Администрация президента РФ

После обработки 100 процентов бюллетеней оказалось, что действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал 49,24 процента голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45,06 процента.

Выборы проходили при огромном ажиотаже избирателей. По данным местных СМИ, избирательные урны были буквально переполнены бюллетенями — их туда приходилось проталкивать. От нервного перенапряжения на избирательных участках три человека умерли от сердечных приступов. При этом еще до объявления результатов избиратели начали праздновать победу своего кандидата. Увы, ни один из них не набрал необходимых для победы в первом туре 50 процентов голосов, и Турцию ждет второй тур выборов.

— Самое интересное, что судьба выборов, вполне возможно, будет зависеть от правого избирательного альянса «Aта». Кандидат от него — Синан Оган — набрал около 5 процентов голосов. Я уверен, что с ним уже начались торги. При выполнении ряда условий он готов поддержать любого из основных кандидатов, — пояснил политолог Григорий Савельев.

Как пояснил эксперт, Синан Оган — этнический азербайджанец, отлично владеет русским и даже написал диссертацию о российско-турецких отношениях.

Турецкий аналитик Энгин Озер считает:

— Можно прогнозировать, что альянс «Ата» попросит должности глав МВД и Минобороны Турции и поддержит за это кандидата, который ближе к победе, то есть Эрдогана.

По мнению Григория Савельева, Эрдоган для России все-таки выглядит предпочтительнее.

— Он, конечно, нам не друг, но зато довольно сильный ситуативный союзник, — считает эксперт. — Эрдоган категорически против Штатов, которые хотели убить его в результате военного переворота. Поэтому с ним можно и нужно сотрудничать. Что касается Кылычдароглу, то с этим вариантом могут быть проблемы.

Накануне выборов он вдруг сказал, что в них вмешивается Россия, то есть в своих политических целях стал играть против нас. Да, Эрдоган — не подарок, но Кылычдароглу — вообще «темная лошадка», чего от него ждать — неясно. Очевидно одно — он политик скорее прозападный, либеральный и, если придет к власти, почти наверняка поддержит антироссийские санкции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семен Багдасаров, политолог:

— Две ближайшие недели будут в Турции крайне напряженными. В Стамбуле, например, где очень много политически активных граждан, большинство проголосовали за Кылычдароглу. Турция раскололась очень серьезно. Есть, конечно, среди избирателей «болото», и все теперь зависит от его выбора.