Зеленский, сдавайся: европейские политики ведут с украинской кликой кулуарные переговоры

Протестующие в итальянском Турине сжигают флаги ЕС и НАТО во время демонстрации под лозунгом «Больше никакого оружия, давайте остановим военные действия на Украине» / Фото: EPA / TASS

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал новое сенсационное расследование. Оказывается, Польша и прибалтийские страны убеждают Украину заключить мир с Россией любой ценой. Владимиру Зеленскому предлагают эмигрировать, чтобы его «не повесил собственный народ». А еще — деньги и гарантии безопасности. Американская разведка понимает, что Украина долго не продержится. Насколько верны выводы Херша? Пробуем разобраться.

Господин Херш, напомним, фигура знаменитая. Лауреат Пулитцеровской премии, он в свое время доказал, что именно США стоит за взрывами «Северных потоков». И вот — не менее сенсационное расследование. На платформе Substack Херш пишет, что европейцы настаивают на мирном соглашении «любой ценой». Президенту «незалежной» обещают оставить его виллу в Италии, все офшорные счета, а также дать еще денег и гарантировать безопасность.

Пока, согласно Хершу, Зеленский просит все больше денег и вооружения, чтобы продолжать вести войну — ведь запасы Украины очень быстро истощаются или уничтожаются. Впрочем, по словам источника Херша, если Зеленскому и придется уйти в отставку, то он выберет самый щедрый из предложенных вариантов. И скорее «поедет в Италию, чем останется, и, вероятно, будет убит собственным народом».

Еще один тезис Херша. Он утверждает, что президент Байден поддерживает продолжение конфликта до конца. Причем — во вред европейским странам. И в Белом доме не рассматривают ни один из вариантов с отъездом Зеленского. А руководители Франции или Англии «слишком преданы» Байдену, чтобы возражать. Итак, что тут правда, а что, скорее, догадки?

Европейский крах близок

По мнению финансового аналитика компании «Финам» Артема Извольского, в экономике у Европы большие проблемы.

— Евростат обнародовал данные, согласно которым годовая инфляция в еврозоне, по итогам апреля, ускорилась до 7 процентов. Но это «средняя температура по больнице». Продуктовая инфляция — куда выше и достигает 13– 14 процентов годовых. Самая высокая годовая инфляция, по итогам апреля, была зафиксирована в Венгрии (+24,5 процента), Латвии (+15 процентов) и Чехии (+14,3 процента).

Это выше, чем в России. Умножьте этот показатель на 1,5–2 и получите инфляцию продуктовую, то есть самую чувствительную. Европейцы могут ездить на старой машине, реже обновлять гардероб и отдыхать в теплых странах, но едят они каждый день, — говорит Извольский. Эксперт также отметил, что в странах ЕС усугубляются и проблемы с безработицей.

— Согласно данным Евростата, во Франции доля безработных — 7,1 процента от экономически активного населения. И на Кипре — 7,1 процента, в Латвии — 6,9, Швеции — 6,8 процента. В России, для сравнения, показатель примерно втрое ниже, — пояснил Извольский.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева также дает неутешительный прогноз.

— Этот год будет тяжелейшим для большинства экономик мира, годом потрясений. Худшее еще впереди. Потому что темпы роста трех крупнейших экономик (США, Евросоюза и Китая) замедляются одновременно, — заявила Георгиева в интервью телеканалу CBS. — Половина стран Евросоюза, я думаю, уйдет в рецессию.

Артем Извольский считает: главная причина рецессии — в санкционных мерах, предпринятых Европой для наказания России за СВО.

— Евросоюз долгие годы жил и развивался за счет дешевых российских энергоресурсов, — пояснил аналитик. — Отказавшись от дешевого трубопроводного газа и частично нефти, страны ЕС сами погубили свою химическую, нефтехимическую и металлургическую промышленность. На более дорогих ресурсах она становится неконкурентоспособной.

Кризис затронул европейцев и в бытовом плане. Британская Daily Mail пишет о новых мерах экономии, которые разрабатывает правительство Великобритании. Среди прочего, планируется запретить использование душа с сильным напором и туалетов с двойным смывом.

Министр энергетики Швеции же заявляет про потенциальную нехватку энергоресурсов для нормального прохождения будущего отопительного сезона — 2023/2024, даже невзирая на заполненность газовых хранилищ. Дело в том, что терминалы СПГ в достаточном количестве будут построены только через несколько лет. И если зима выдастся суровая, то без русского газа пережить ее будет проблематично.

Есть проблемы и во Франции. Местный телеканал BFM TV рассказал о новом потребительском тренде: французы начали покупать продукты с истекающим сроком годности, поскольку они дешевле.

— Евросоюз, по сути, скатывается в системный кризис. Первая причина — отказ от дешевых энергоресурсов из России. Вторая — резкий рост военных расходов: ведь Украину нужно постоянно спонсировать, что ложится бременем на бюджет. Третья причина — потеряны два крупных рынка сбыта товаров. Российский — из-за санкций, и украинский, потому что там резко уменьшилось население, а оставшиеся — обеднели. Разумеется, Евросоюзу выгодно отыграть ситуацию назад. Война не оправдала его ожиданий, — отметил Артем Извольский.

Три способа ослабления России не сработали

Политолог, сотрудник Института региональных проблем Григорий Савельев напоминает, что Запад много лет вооружал Украину и подталкивал ее к военному конфликту с Россией исходя из вполне рациональных экономических и геополитических соображений.

— По сути, была попытка повторить — пусть и в несколько измененном варианте — схему развала Варшавского блока, а потом и СССР. Логика такая: сначала организуется братоубийственное противостояние между русским и украинским народами, которое истощает Россию. Параллельно вводятся самые лютые экономические санкции, чтобы ослабить страну еще больше. Затем активизируется «пятая колонна», организующая внутреннюю смуту.

Итогом трех «мероприятий» становится сначала ослабление, а потом и развал российской государственности. Российская Федерация становится Конфедерацией, то есть Союзом независимых государств, вроде СНГ. Затем вновь образованные страны плавно «ложатся» под США и Евросоюз. Ведь, обратите внимание, сначала это произошло с членами бывшего Варшавского блока — всеми странами Восточной Европы, а затем и со многими странами СНГ. «Под США» ушли Прибалтика, Украина, Молдавия, Грузия.

Для России был уготовлен ровно такой же сценарий. С одной важной поправкой: наша страна — с самыми большими в мире природными богатствами — для коллективного Запада куда интереснее условной Молдавии. У нас есть чем поживиться. Разумеется, те же Штаты и ЕС очень рассчитывали, например, на нашу нефть — прибрали же они месторождения в Ираке. Да и газ им очень нужен: ливийский они уже контролируют. Плюс якутские алмазы, лес, железная руда, никель, — рассказал политолог.

Но все три способа ослабления Россия не сработали. Точнее, отчасти сработал лишь один — тотальные санкции. Но желаемого эффекта, то есть повторения истории с СССР и развала уже России, не произошло.

— Европейские элиты поняли: медведь не убит, шкуру делить не придется, а руки у охотника мерзнут все сильнее и сильнее. И надо либо продолжать ждать и мерзнуть, либо уходить, потому что дома за время охоты накопилось много проблем, — пояснил Григорий Савельев. — И партия тех, кому охотиться на русского медведя надоело, тех, кто не видит перспектив, начинает потихоньку активизироваться.

Чего хочет Европа

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Как полагают эксперты, европейцы заинтересованы переиграть ситуацию как в экономическом, так и в военном плане.

— С точки зрения экономики им выгодно прекратить помогать Украине, тратя сотни миллиардов евро, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Виктор Кудрявцев. — Германии, в газовом балансе которой было 40 процентов российского топлива, выгодно поставки по-тихому восстановить. Плюс всем странам выгодно избавиться от украинских беженцев. Ведь в ЕС и так серьезная безработица, и тех, у кого работы нет, нужно поддерживать пособиями, а тут еще и беженцы с «незалежной». «Пожили — и хватит, решайте свои проблемы с русскими самостоятельно», — думают многие европейские обыватели и уже, вероятно, часть элит.

С военной составляющей сложнее. По словам полковника ВС РФ в отставке Андрея Земцева, Украина Европе необходима.

— Прежде всего, конечно, Польше. Восточный сосед ей нужен как буфер на границе с Россией, которую поляки справедливо боятся, — заметил Земцев. — Мы уже не раз лишали Польшу государственности. И с Германией делили, и западные земли отбирали, которые сейчас в составе Белоруссии и Украины, а то и вовсе включали всю Польшу в состав Российской империи. Поляки рассуждают так: пусть между нами и Россией будет подконтрольная нам Украина. В случае чего воевать будет она, а не мы.

Страны Прибалтики, как считает эксперт, рассуждают в похожем ключе.

— Они понимают, что если украинский конфликт перерастет в большую европейскую войну — а к этому, кстати, идет, то Россия «съест» их первыми: захватит за пару дней, — сказал Земцев. — И членство в НАТО прибалтов не спасет. США на примере Украины показали, что они готовы воевать с Россией экономически и дистанционно, поставляя разведданные и технику, но никак не лично. Это стало окончательно ясно после падения украинской ракеты ПВО на Польшу: и поляки, и украинцы, и прибалты тут же назвали ее русской, чтобы втянуть НАТО в войну. Но Байден мгновенно отреагировал: нет, ракета не русская, успокойтесь. Конечно, это сигнал: мы с Россией впрямую воевать не собираемся. Ни из-за Украины, ни из-за Польши, ни тем более из-за какой-то Прибалтики. А если Штаты не вступятся, то боевые действия лучше вообще прекратить.

Борись, пока можешь

Каково в раскладе место Байдена и Зеленского?

— С одной стороны, украинский конфликт Байдену крайне выгоден. США отлично зарабатывают на поставках сжиженного природного газа в Европу, устранив российских конкурентов.

Штаты запустили на всю мощь свой ВПК, заставляя европейских партнеров покупать новые вооружения и боеприпасы, поскольку старые те уже отдали Украине. США стимулируют европейские предприятия переезжать на американскую территорию — поближе к дешевому газу, а значит, растет их экономика, — рассуждает Григорий Савельев. — С другой стороны, пока продолжается конфликт на Украине, их руки связаны. Во всех военных доктринах США прямо сказано, что их главный геополитический соперник — Китай. И этот противник, между прочим, к будущей войне с США активно готовится. Например, строит авианосцы, развивает космическую группировку, производит самые современные виды беспилотников. На два фронта — с Россией на Украине и с Китаем на Тайване — Штаты воевать не готовы: возможности уже не те. Надо выбрать что-то одно.

Поэтому Байден пока в сомнениях.

Что касается Зеленского, то, по мнению политолога, его ситуация существенно сложнее.

— Вне сомнения, пойти на мир он готов. Президент Украины, судя по его виду, эмоционально истощен и, обладая всей полнотой информации о состоянии страны, понимает: ей в конфликте не выиграть. Даже давно обещанное им зимнее наступление превратилось в весеннее, а теперь — в летнее. Зеленский весь май мечется по Европе, пытаясь выбить хоть какое-то оружие. Но ему не дают ни достаточного количества вооружений, ни — возможности уйти.

Эксперт напомнил: с самого начала спецоперации Зеленского охраняют бойцы спецназа Великобритании (SAS).

— Логика простая: чтобы не убили свои же — например, радикальные националисты, у которых на Зеленского «зуб», и чтобы не сбежал. В проект «война на Украине» Британия и США вложили слишком много, чтобы он зависел от трусости или смелости одного человека, — пояснил Савельев. — Зеленский, по сути, и агент, и заложник британской разведки MI6.

По мнению эксперта, оптимальный лично для него вариант — дождаться ближайших выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта 2024 года, сложить полномочия со словами «я сделал все, что мог» и кануть в небытие, как, например, экс-президенты Ющенко или Янукович. Но позволят ли Зеленскому это сделать — большой вопрос.

— Даже если США решат, что Зеленский — «отработанный пар», ему вряд ли дадут свободно уйти. Парень слишком много знает. Не исключаю, что его позволят убить националисту, который отомстит за смерть товарищей на «Азовстали». Ведь Зеленский не раз обещал прислать туда войска и всех освободить, да не вышло, — заметил Савельев. — Он нужен США живым, пока воюет с Россией, причем успешно. Будет плохо воевать или попробует сдаться — убьют. Уж Штаты-то знают, что парень употребляет «допинг» и к тому же очень любит получать внимание публики, то есть имеет минимум две зависимости. Янукович умеет молчать, как мертвый. А Зеленский — нет. Поэтому судьба его, я думаю, незавидна.

Мир на Украине, как считает эксперт, зависит точно не от ее президента.

— Если бы все было так просто, то европейские лидеры Зеленского «купили» бы. Да, кулуарные переговоры с ним, возможно, ведутся. Но толк вряд ли будет. Конфликт на Украине способны так или иначе завершить лишь Россия и США, — заявил политолог. — И в Штатах, очевидно, есть люди, склонные конфликт с Россией прекратить, чтобы купировать угрозу ядерной войны.

Они и «сливают» Хершу данные.

ЦИТАТА

Сеймур Херш, американский журналист:

— Польша, Венгрия, Литва, Эстония, Чехия и Латвия тихо призывают Зеленского найти способ положить конец войне — даже отправившись в отставку, если это станет необходимо.

В ТЕМУ

На данный момент Украина даже не намекает на окончание военного конфликта с Россией. На днях в Киеве побывал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Он провел ряд встреч с украинскими чиновниками, на которых обсуждал перспективы мирного договора. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи со спецпредставителем Китая заявил, что Киев не воспримет предложения по урегулированию, предусматривающие утрату территорий или заморозку конфликта.

Требования Украины к России неизменны: возвращение к границам 1991 года (то есть возвращение всех присоединенных территорий), репарации, сокращение армии и отвод ее за Урал — чтобы не пугать «незалежную». По мнению экспертов, эти требования явно сочинялись как невыполнимые, чтобы создать формальный повод не идти на переговоры с Россией.

Последние, кстати, запрещены на Украине законодательно. И писали закон, вероятно, в Госдепе США.