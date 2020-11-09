Озвучены условия для победы Трампа

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У действующего президента США Дональда Трампа все еще есть шанс победить на выборах, несмотря на то, что его соперник Джо Байден заявил о своей победе. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Представители штаба Байдена уже направили запрос в надзорное управление американской администрации о признании его избранным президентом. Однако эта мера, по словам политолога, скорее, техническая.

— Данная служба находится в составе правительства США, она должна запланировать выделение средств на формирование администрации нового президента. То есть это не запрос о признании Байдена победителем, а чисто техническая операция, связанная с выделением денег. Поскольку служба подчиняется президенту Трампу, в ближайшее время заявка не будет удовлетворена, ведь Трамп не признает поражения, пока не пройдет все стадии судов, — рассказал он.

Сейчас юристы действующего президента подают иски в суды штатов, после получения их решений они обратятся в Верховный суд. Так что говорить о том, кто станет следующим лидером страны, можно будет только по окончании всех процедур.

— У Трампа есть одно узкое место, связанное с исками. Ему нужно будет доказывать факты дискриминации себя. Это должно подтвердить воздействие на избирателей, что им «помогали» заполнять бюллетени в пользу Байдена. Также необходимо будет оспорить всю эту процедуру и учет голосов уже после закрытия избирательных участков. Задача непростая, но и ситуация уникальная, сейчас возможно все. Насколько велики шансы Трампа остаться президентом, будет зависеть от решения Верховного суда. Он может, например, заставить избирательные комиссии штатов исключить из подсчета голоса, отданные через почту. После этого произойдет пересчет. Станет ясно, насколько действующий глава страны сможет увеличить свой пакет выборщиков, — замечает политолог.

Баширов подчеркивает, что отсудить Трампу нужно не так много. Если он получит всего 10 мандатов, ситуация снова станет патовой. Фактически для сохранения своего поста ему нужны голоса всего двух крупных штатов.

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