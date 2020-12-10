Возвращение в СССР: что стоит за планами Лукашенко закрыть границы Белоруссии

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Решение белорусских властей закрыть свои наземные границы на выезд, при этом оставив право на свободный въезд, — это дурачество, за которым, однако, скрываются долгоиграющие планы президента Александра Лукашенко. Таким мнением эксперты поделились с «Вечерней Москвой».

Ранее правительство Белоруссии объявило, что с 20 декабря будет временно ограничен выезд за пределы страны через автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также в речных портах. Решение принято в целях борьбы с распространением коронавируса. При этом въезд в республику по-прежнему будет разрешен, разве что иностранным гражданам потребуется показать справку об отсутствии ковида и пройти десятидневную самоизоляцию.

По мнению доктора биологических наук, профессора кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, меры, на которые намерен пойти Минск, никакого положительного результата или эффекта не дадут.

— Смысла я в этом не вижу, абсолютно алогично. Но что поделать — это суверенное государство. Каждый дурачится по-своему, — сказал ученый.

При этом он отметил, что «исключительно мягкие меры» — путь, по которому Белоруссия пошла еще весной. Это тоже один из вариантов решения связанного с пандемией кризиса. Ограничения действительно не должны быть чрезмерными, чтобы демонстрировать эффективность, считает собеседник «ВМ».

— Я сторонник мер убеждения: носим маски, но никого не штрафуем, а убеждаем, размещаем соответствующую социальную рекламу. Идти нужно по пути убеждения и разумных мер без каких-либо перехлестов, — заключил Аграновский.

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В свою очередь, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев выразил уверенность в том, что власти Белоруссии и, в частности, президент республики Александр Лукашенко, хотят с помощью вышеуказанных мер получить больший контроль над перемещением своих граждан.

— С точки зрения управления обществом закрытая граница — это гарантия того, что ты точно знаешь, кто и где у тебя находится. Более того, твои сограждане, находящиеся за рубежом, рано или поздно вернутся домой. Их свобода временна. Главное, чего хочет Белоруссия, на мой взгляд, — это получить гарантии от «вливания в себя» людей и денег, а для этого нужно не выпускать население. Это прямая аналогия с Советским Союзом, — пояснил политолог.

Он напомнил о высказывании бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля по поводу Иосифа Сталина. Черчилль полагал, что советский лидер допустил две большие ошибки — «показал Европе Ивана и показал Ивану Европу». По мнению собеседника «ВМ», меткое замечание британского политика хорошо вписывается в контекст обсуждаемого вопроса белорусских границ.

— Вся антилукашенковская пропаганда строится на одном: «Поглядите, как живет Россия, как живет Польша». А теперь, с учетом новых запретов, глядеть будет некому. Теперь белорусам придется брать давно всеми забытую выездную визу. За границу будут ездить те, кому положено: шоферы, дипломаты и другие. И только по визе. Это так и работало в СССР, и теперь к этому идет Лукашенко, хочет он того или нет, — подчеркнул Журавлев.

Дмитрий Журавлев: Новые ограничения вряд ли нацелены на борьбу с оппозицией / Фото: instagram.com/kalesnikava

Новые ограничения, продолжает эксперт, вряд ли нацелены на борьбу с оппозицией, поскольку ее сторонники, вероятно, проигнорируют требования властей, возможные визы и просто незаконно перебегут через границу. Они могут бежать, к примеру, в Литву или Польшу, где их «с радостью примут».

— Лукашенко — абсолютно советский человек по мышлению. И хотя я не знаю, чего он хочет, мне понятно, к чему он придет. Мне кажется, он хочет контролировать выезд граждан за рубеж, ведь, с одной стороны, из-за границы можно приехать на родину с мешком денег. А с другой стороны, это создает опасность увидеть сытую Польшу, значительно более богатую, чем Белоруссия, — резюмировал Журавлев.

Среди прочего отметим, что более жесткие коронавирусные меры введет соседка Белоруссии — Украина. Власти решили на три недели — с 8 по 24 января 2021 года — распространить строгий карантин в стране, чтобы лучше бороться с пандемией. Так, на Украине в течение указанного периода времени будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов навынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров и фитнес-клубов. Кроме того, не будут проводиться спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.

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