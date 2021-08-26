Гулять и клянчить: зачем Зеленскому нужна «Крымская платформа»

Фото: president.gov.ua

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве два пышных торжества: отметил 30-ю годовщину «незалежности» и первый форум-шабаш «Крымская платформа». Член Общественной палаты РФ, кандидат политических наук, политолог Сергей Марков (на фото) рассказал «Вечерке» о нынешних украинских реалиях.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал украинский форум «Крымская платформа» шабашем. Политолог Сергей Марков считает что министр выразился точно и емко.

— Шабаш он по нескольким причинам. Во-первых, русофобия, как одна из форм расизма, это главная идеологией форума. Второе, участники шабаша полностью игнорируют, что на Украине установлен марионеточный управляемый режим. Совершенно антидемократический.

В связи с тем, что на проект «Крымская платформа» приехали не очень высокопоставленные политики, Зеленский обвинил Запад в страхе перед Россией. Эксперт считает, что ЕС и США не стали отправлять в Киев серьезных политиков не из страха, а в связи с нежеланием ссориться.

— Венгрия и Турция вообще противники санкций и изоляции России. Они первые понизили статус своего представительства. В отношении США и Британии ни о каком страхе перед Москвой речи нет. Это ярые враги Москвы. Но там осознают, что форум не имеет абсолютно никакого практического смысла.

Марков считает, что такие мероприятия нужны, чтоб выстраивать и продвигать идею международной изоляции России.

— При этом ясно, что Венгрия, Турция, или, скажем, Австрия ни о какой изоляции России не думают. Например, в Вене с официальным визитом сейчас находится Сергей Лавров, и Австрия как раз пытается уйти от политики изоляции РФ. А Турции участие в этом шабаше нужно для того чтобы поучаствовать в скупке украинских черноземов. Это их интерес.

Но главным интересантом форума политолог считает президента Зеленского.

— Он пытается объявить себя главным врагом Москвы, и благодаря этому выклянчить у Вашингтона кое-что вкусное. Первое, он хочет убедить Байдена не забирать у Киева судебную систему. Второе, просит не отбирать госкорпорации. Если не получится, то будет приватизация и любые споры между украинскими и иностранными компаниями будут решаться в пользу иностранцев. А вслед за этим произойдет разгром украинских олигархических империй.