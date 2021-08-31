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Испугался и заблудился: почему Байден не справляется с кризисом власти

Андрей Казаков

В мире
Испугался и заблудился: почему Байден не справляется с кризисом власти
Фото:Zuma\TASS

30 августа президент США заблудился на своей же пресс-конференции, а до этого уснул во время встречи с израильским премьером Нафтали Беннетом. Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал для «Вечерки» поведение и перспективы американского президента.

Эксперт напоминает, что о серьезных проблемах Байдена с восприятием информации, реакции на нее и сонливостью стало известно еще на этапе предвыборной гонки.

— Было ясно, что этому человеку будет очень сложно справляться с ролью президента. Но афганская история показала, что в условиях большого международного кризиса он зачастую просто не способен вовремя и внятно реагировать. Когда кризис только начался, он несколько дней скрывался от прессы. Затем, когда произошел теракт в аэропорту и погибли американские морпехи, он снова не выходил на связь.

Видно, что все это для него сильнейший шок. И спровоцировал он его сам, когда, вопреки мнению своих советников, решил спешно выводить войска. Теперь он понимает, что вся ответственность лежит только на нем. И это сказывается на его физическом и ментальном состоянии. Вот мы и наблюдаем такие кадры, где он если и не прямо заснул, то откровенно задремал на несколько минут и только потом вернулся в сознание и включился в беседу.

Политолог считает: такое поведение американского лидера способно негативно отразиться на имидже США.

— Сторонники США продолжат говорить, что фигура президента не так уж и важна — если система работает. Но на примере Афганистана мы видим, что без верховного главнокомандующего вся система посыпалась. Теперь таких кризисов, как в Кабуле, будет еще много. И все страны — оппоненты Америки сейчас наблюдают за обстановкой в Афганистане и делают выводы. Кто-то в Пекине может решить, что если Китай вторгнется на Тайвань, то «сонный Джо» точно так же, как сейчас, спрячется от всех и не отреагирует. И это развязывает руки всем оппонентам США.

Происходящее в Белом доме и в аэропорту Кабула — это и системная проблема Америки, и личная ответственность президента Байдена, подчеркивает политолог.

— И чиновники ошибаются, и военные ошибаются, и это приводит к невинным жертвам. Например, во время недавнего американского удара по Кабулу. Здесь и системная проблема, и проблема с президентом.

Перспективу замены Байдена на более молодого лидера политолог оценивает скептически.

— Замена Байдена на его вице-президента Камалу Харрис не очень реалистична. Байден всю жизнь стремился к президентскому креслу, и я сомневаюсь, что он так просто его покинет.

Тем более что уход станет признанием ошибок. А Байден продолжает настаивать, что вывод войск — это не ошибка. Плюс против кандидатуры Камалы Харрис играет ее крайне низкий рейтинг. У Харрис он меньше, чем у Байдена, еще процентов на 10. Поставив на нее, Демократическая партия США очень сильно подставится. Хотя в кулуарах, вполголоса, они и обсуждают такой вариант. Но идеально для них будет, если Байден хоть и во сне, но досидит свой срок, а потом уже уйдет — разумеется, без перевыборов.

— Но если такая рокировка все же произойдет, — продолжает американист Малек Дудаков, — то это будет сильнейший кризис власти в Америке. Камала Харрис очень непопулярный человек. И у нее будут еще значительные проблемы с тем, чтобы номинировать своего вице-президента. А его придется протаскивать через обе палаты Конгресса.

Демократы в таком случае могут очень потерять на выборах в Конгресс в 2022 году. С другой стороны, республиканцы уже активно наступают. По крайней мере в медийном пространстве — и на демократов вообще, и на Байдена в частности. У Трампа вышло несколько роликов, где он высмеивает все, что делает Байден. Республиканцы надеются на то, что им удастся получить большинство в обеих палатах в 2022 году и использовать аппаратные рычаги вроде импичмента или расследования, чтобы задвинуть «сонного дедушку Джо» подальше в угол

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