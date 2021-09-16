Вьетнамского Маугли сгубил алкоголь: Хо Ван Ланг после 40 лет жизни в джунглях умер от цивилизации

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В среду, 15 сентября, стало известно о смерти 52-летнего «Тарзана». Он прожил всего восемь лет в условиях цивилизации и умер от рака печени.

Двухлетний Хо Ван Ланг сбежал вместе со своим отцом Хо Ван Тханем в джунгли в 1972 году, в самый разгар американо-вьетнамской войны. Почти вся семья была похоронена после бомбардировок. Отец и маленький сын учились добывать еду, строить жилье. Они занимались земледелием, охотились. На протяжении всех 40 лет Тхань и Ланг были уверены — война продолжается и нужно оставаться в джунглях. Лишь в 2013 году их обнаружил выживший член семьи — брат Хо Ван Ланга. Он и вернул их снова в деревню, ближе к цивилизации.

Для Ланга новая жизнь стала настоящим шоком, и прижиться в цивилизованном обществе он так и не смог. В 2015 году он познакомился с исследователем Альваро Церезо, который позже рассказал, что Ланг был невероятно быстрым, выносливым и смелым, в тропических лесах он ориентировался как настоящий Маугли. Церезо отмечал, что Ланг оказался невероятно интересным и милым человеком. Но, увы, сгубили его фастфуд и алкоголь, в которых Ланг находил утешение. Последние дни ему дались очень тяжело — врачи диагностировали у него рак печени.

— У этого вьетнамца на протяжении многих лет в джунглях было определенное меню, — поделился мнением с «Вечеркой» врач-терапевт, автор книги «Пока едет «Скорая» Андрей Звонков. — И когда он попал в цивилизацию и стал употреблять более разнообразные продукты, его, в первую очередь, поджелудочная железа, кишечник и организм в целом оказались неприспособленными к тем продуктам, которые городским жителям привычны.

Звонков подчеркнул, у нас есть ферменты для расщепления этих веществ, а у него их не было.

— Плюс этот вьетнамец ведь никогда в жизни не употреблял алкоголь, — уточнил эксперт. — У него не было в организме механизма, приспособленного для расщепления спиртных напитков. Алкоголь оказал очень мощное токсическое действие. Поэтому я уверен, его погубила ферментопатия. Организм оказался неприспособленным к очень многим продуктам, включая компоненты пива. Они для него оказались токсичными. В результате печень не выдержала.