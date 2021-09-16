Куба платит за гостей: многие страны поменяли антиковидные меры для россиян

Уличные музыканты Старой Гаваны. Кубинская культура привлекает миллионы туристов / Фото: Pixabay

В среду, 15 сентября, крупный авиаперевозчик отменил обязательное требование ПЦР-тестов на коронавирус для детей до 12 лет при перелетах в Хорватию. «Вечерняя Москва» узнала, как изменились условия въезда в зарубежные страны для россиян.

По мнению главы российского представительства по туризму Хорватии Райко Ружички, отмена тестов для детей, пусть и в конце сезона, станет аргументом выбрать Хорватию для семейного отдыха в бархатный сезон.

— Это очень хорошая новость для семей с несколькими маленькими детьми. Теперь могут экономить в среднем по две тысячи рублей на каждого ребенка, — говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ранее требовать ПЦР-тесты для детей перестала Турция. Однако есть и менее приятное нововведение. Турция внезапно исключила вакцинированных «Спутником Лайт» из списка путешественников, которые могут въехать в страну без ПЦР-тестов. Теперь послабления действуют только для переболевших и тех, кто получил обе дозы двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

— Тех, кто привился «Спутником Лайт», в Москве немного: эта вакцина появилась недавно, — поясняет врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева. — Так что большой проблемы я не вижу.

Ужесточила правила въезда и Черногория. Так, с 11 сентября эта страна пускает без ПЦР-тестов только граждан, привитых двумя компонентами вакцины. И с момента второй прививки должно пройти не менее двух недель. Нововведение не распространяется на детей до 18 лет.

Фото: twitter.com / raheemahkharva

Обновила антиковидные меры и Греция. Теперь непривитых туристов пускают в музеи, на выставки, места археологических раскопок и в развлекательные заведения только при наличии справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.

В позитивную сторону поменяла правила въезда Куба. Сейчас россиянам не нужно сдавать ПЦР-тест два раза — при отбытии на Кубу и по прилете туда — в аэропорту. Вместо этого гостям прямо в отелях делают бесплатный тест на антиген, результат которого готов через десять минут. И только если этот тест окажется положительным, туристу сделают тест по ПЦР-методу. Платить за него также не нужно. А с 15 ноября Куба и вовсе отменяет ПЦР-тесты для российских туристов. Как и тесты на антиген. У отдыхающих из России также не станут требовать сертификаты о вакцинации.

— Подозреваю, что такими мерами, а также более низкими ценами Куба переманит немалую часть российских туристов, которые планировали отдохнуть в Доминиканской Республике, — рассуждает Юрий Барзыкин. — Особенно если учесть, что в ноябре на Кубе открывается высокий сезон. Сейчас, напомним, Доминикана — одна из самых дружелюбных для российских туристов стран. Сертификат о вакцинации, как и сдачу ПЦР-теста, она не требует. Карантина для туристов нет. Путешественники могут без особых препятствий посетить и соседнюю Венесуэлу. В том числе знаменитый остров Маргарита. Авиасообщение с этой страной открыто, визу оформлять не нужно, карантина для туристов нет. Нужно, правда, сдать два ПЦР-теста — до вылета и по прилете. Если у вас есть сертификат о вакцинации «Спутником V», то ПЦР-тест перед вылетом сдавать не нужно — только по прилете. Все изменения правил въезда в страны можно узнать на сайте Ростуризма.

КСТАТИ

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