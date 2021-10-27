Замерзнуть назло Москве: что происходит на газовом рынке рассказал эксперт

Президенты Украины Владимир Зеленский, Польши Анджей Дуда и Молдавии Майя Санду собрались на праздновании 30-летия независимости / Фото: DUMITRU DORU / EPA / TASS

Молдавия ввела режим ЧС и купила газ у Польши. ЕС обещал помочь, чем сможет.

Обстановка на газовом рынке обостряется: Молдавия впервые закупила газ у Варшавы, а в Киеве делают апокалиптические прогнозы на зиму. Экономист Михаил Хазин прокомментировал «Вечерней Москве» ситуацию.

— Чем вызваны действия Молдавии и опасения Киева?

— Это не экономика, а политика. Кишинев много должен Газпрому, и у него столько нет. Ну или не хочет платить. По этой причине идут к полякам. Как они технически собираются газ из Польши получать — не ясно. Возможно, через Украину. Сколько Киев возьмет за транзит — сложно оценить. Ну а комментировать украинских депутатов я просто отказываюсь.

— Президент Путин предложил Европейскому союзу покупать газ на бирже в Санкт-Петербурге. Предложение услышано?

— Пока у ЕС осмысленной позиции нет. Брюссель должен либо свою реформу повернуть вспять, либо смириться. Сейчас они не готовы ни к одному из вариантов.

— Что Россия могла бы предпринять чтобы помочь и бывшим советским республикам, и ЕС?

— Даже если есть какие-то варианты, то они лежат не в экономической, а в политической плоскости. И ЕС сегодня прилагает поистине титанические усилия, чтобы ему невозможно было помочь. По этой причине их можно только пожалеть.

— России что-то грозит? Не может быть ситуации «замерзнем, но обогреем»?

— У нас такой проблемы быть не может. Что касается ЕС, то Брюсселю надо бы по крайней мере попросить нас о помощи. Но они же гордые. Ну пусть мерзнут. Это их внутренние разборки и выбор. Вот они в честь них и решили какую-то часть своего населения заморозить. Но это они решили. Не мы. И проблемы будут не у всех. Скажем, у Венгрии их не будет — она пошла на прямую договоренность с Москвой. Что до прочих, то все будет зависеть от степени и масштаба идиотизма руководства каждой отдельно взятой страны ЕС.

КСТАТИ

Правительство Молдавии должно вернуть в течение трех лет накопившуюся за предыдущие годы задолженность за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета долга Приднестровья).