«Лукашенко — слуга Путина»: что пишут западные СМИ о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

Фото: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

На границе ЕС и Белоруссии разгорается миграционный кризис: тысячи беженцев с Ближнего Востока и из Африки хотят попасть в Польшу. Премьер-министр республики назвал президента РФ Владимира Путина «заказчиком» миграционной атаки. Тему активно обсуждают в мировом сообществе. «Вечерняя Москва» узнала, что пишут о ситуации с беженцами зарубежные СМИ.

«Гибридная война против Западной Европы»

Россия и Белоруссия развернули «новый тип гибридной войны» против Западной Европы. В качестве оружия лидеры дружественных государств используют «самых уязвимых людей в мире», считают журналисты американского информагентства Bloomberg.

— Похоже, минский диктатор и его московский повелитель вместе ведут гибридную войну против Западной Европы. Такая тактика, безусловно, не нова для президента Белоруссии Александра Лукашенко или его российского коллеги Владимира Путина. В новинку лишь то, насколько жестокими стали эти действия. На этот раз Лукашенко (очевидно, с благословения Путина) использует в качестве оружия одних из самых уязвимых людей в мире, — говорится в публикации.

Кроме того в Bloomberg предполагают, что Россия и Белоруссия вывозят в ЕС своих «шпионов». Представители стран-союзниц намереваются провоцировать европейских граждан на создание беспорядков, считают в агентстве.

— Министр иностранных дел Латвии и другие заметили: кажется, Белоруссия и Россия незаконно вывозят своих граждан, среди которых, возможно, есть террористы, через границу ЕС вместе с мигрантами. Предположительно, это агенты, намеревающиеся шпионить и провоцировать разного рода беспорядки. Короче говоря, «зеленые человечки» сменили камуфляж, — пишет Bloomberg.

Фото: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Агентство подчеркивает, что сейчас Лукашенко особенно нуждается в поддержке президента РФ: это позволяет белорусскому президенту оставаться на плаву в условиях европейских санкций и протестов внутри страны.

— Лукашенко и Путин без сомнения используют эту тактику. Они уже фактически скоординировали свои вооруженные силы недалеко от границы ЕС. Два сапога пара, они уже давно рассматривают возможность слияния своих государств. Однако если раньше белорусский лидер рассчитывал возглавить царско-советский ностальгический режим, то теперь лидером является Путин, а Лукашенко — его слуга, — рассуждает автор статьи.

Бомбардировщики для Белоруссии

Значимость сотрудничества Белоруссии и России подчеркивают и на сайте «Польского радио». Со ссылкой на Reuters там пишут: РФ предприняла «редкий шаг», поддержав «свою близкую союзницу Белоруссию» бомбардировщиками для патрулирования. В издании упоминают, что Москва обвинила Брюссель в отступлении от собственных «гуманитарных идеалов» и намерении «задушить» Минск санкциями.

France24 пишет об особом геополитическом значении текущего миграционного кризиса. Российские бомбардировщики предназначены для обхода западноевропейской системы ПВО, напоминают в СМИ.

— Кризис поражает ЕС в уязвимом месте. По сравнению с ситуацией 2015 года (тогда ЕС столкнулся с наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока — прим. «ВМ») нынешняя ситуация имеет особое геополитическое значение. Сейчас кризис разворачивается на линии, разделяющей западную часть НАТО и Белоруссию — союзницу России, — отмечают французские журналисты.

Вмешательство Меркель

10 ноября и. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Россия имеет влияние на миграционный кризис. The Guardian пишет, что она попросила Владимира Путина оказать воздействие на Минск. Меркель сослалась на слова своего представителя Штеффана Зайберта, назвавшего ситуацию «санкционированной торговлей людьми».

В издании акцентируют внимание на том, что кремлевская запись телефонного разговора политиков не включала просьбу канцлера ФРГ.

— Россия отрицает свою причастность и обвиняет Европу. Согласно кремлевской записи телефонного разговора, Путин «предложил начать прямое обсуждение проблемы между ЕС и Минском». Она не содержала просьбу Меркель к Путину вмешаться и посодействовать прекращению кризиса. Однако в среду Москва решительно подержала Минск, направив в Белоруссию пару бомбардировщиков, — пишет The Guardian.

Реакция России

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слова польского премьера «безответственными и неприемлемыми». Он заверил, что Россия не несет ответственности за сложившуюся ситуацию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что миграционный кризис должен решаться в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Также он призвал не забывать, «откуда ноги растут».

Фото: Telegram/Пограничный комитет Беларуси

— А ноги растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь по западным образцам, — высказался Лавров.

Также Bloomberg сообщил о возможности введения санкций ЕС против авиакомпании «Аэрофлот». Согласно данным издания, ее подозревают в массовой перевозке беженцев в Белоруссию. Дмитрий Песков назвал сообщение «информационным вбросом», а представители компании отвергли обвинения.