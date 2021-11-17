Столицы мира против ковида: призывая к вакцинации, местные власти часто делают упор на сознательность граждан

Акция протеста против вакцинации от коронавируса COVID-19 в Риме / Фото: EPA

После долгого перерыва мы возобновляем публикации об эфирах сетевого вещания «Вечерней Москвы». Здесь прошла программа «Перекличка столиц». Наши ведущие связались с жителями Брюсселя, Рима, Амстердама, Праги, Стокгольма и Токио и узнали, какие ковид-ограничения есть в каждом из городов. А также постарались найти ответы на ряд острых вопросов. Почему жители многих столиц вакцинируются активнее россиян? Мы попытались выяснить.

В России ужесточают антиковидные меры. Законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях уже внесены в Госдуму. Работать система начнет с 1 февраля 2022-го. Граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Те же документы нужны для поездок на поездах и авиаперелетов. Паспорт о вакцинации, по сути, становится одним из главных документов. А как в других странах?

Бельгия уважает «Спутник V»

Екатерина Царанок, основатель Института современного образования и исследований, рассказывает из Брюсселя — «сердца» Евросоюза:

— У нас антиковидные меры собираются серьезно ужесточать. Спасает, правда, то обстоятельство, что в стране вакцинировано около 74 процентов взрослого населения. А в некоторых регионах — например, во Фландрии, — все 96 процентов, и власти эту цифру дожимают до 100, и дожимают активно. У тех, кто имеет QR-код, много послаблений. Мы, например, можем собираться без масок и ходить без них в некоторые магазины. В гипермаркеты, где много людей, без них, правда, до сих пор не пускают.

Тем не менее, как пояснила Екатерина, бельгийские власти хотят маски вернуть и ограничить до пяти число людей, с которыми гражданам в течение недели разрешается контактировать. Еще одна мера — добровольно-принудительная вакцинация всех граждан старше уже не 16, а 12 лет — то есть делают прививку уже и подросткам.

— Сейчас многие родители вакцинирует детей, которым по 7–8 лет, и это считается совершенно нормальным, — рассказывает Екатерина. — Более того: на данный момент идет уже третья волна вакцинации! Ее проходят люди старшего возраста, которые в свое время прививались первыми.

По словам Царанок, не особо хотят вакцинироваться только мигранты.

— Дело в том, что бельгийцы доверяют своему государству. Они считают, что государство заботится о них. Почему? А потому что другого отношения они никогда не видели, — рассказывает Екатерина. — А есть люди, которые выросли в других государствах. И если власти им что-то предлагают, они часто видят в предложении подвох. Поэтому когда в прессу попадают истории о купленных QR-кодах — а они тут редко, но встречаются, — то в них фигурируют отнюдь не бельгийские фамилии. Бельгийцы предпочитают прививки, причем многие выбирают российскую вакцину «Спутник V». К ней здесь большое доверие.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро вакцинируется и одновременно призывает всех граждан, не имеющих медотвода, последовать его примеру / Фото: EPA

Римляне покупают сертификаты

В Италии, увы, ситуация немножко другая. Лия Зефирова, соавтор и ведущая проекта Uninvited Guests, рассказывает, что в Риме много противников тотальной вакцинации, и они даже выходят на акции протеста, сканируя «Свобода! Свобода!».

— Люди не хотят получать антиковидные паспорта. Плюс не все понятно с официальной статистикой. Власти рассказывают, что вакцинировано уже 86 процентов взрослого населения, но если вы хотите сдать ПЦР-тест для выхода на работу, то попадете в очень длинную очередь! Это значит, что сертификата о вакцинации у многих нет. Скажу больше: немалая часть сотрудников готова сдавать ПЦР-тесты за свой счет, только бы не вакцинироваться. Им не нравится принуждение со стороны работодателей, — рассказывает Лия.

С другой стороны, по ее словам, число заболевших ковидом в Риме снижается. При этом власти говорят о необходимости ужесточить контроль на вокзалах. А в такси уже давно нельзя ездить более чем двум пассажирам.

— Антиковидные меры в Риме жесткие, но необязательные, — смеется Лия. — Вчера, например, я была на вокзале, где для прохода на перрон нужно было предъявить QR-код. Отлично. Но при этом если кода не было, то пускали и так — было две очереди! Такой вот анекдот. Человеческий фактор в Италии играет очень большую роль! Кстати, вопрос о том, сделал ты прививку или нет, считается в Италии достаточно интимным — напрямую его задавать не принято. При этом уже вышло постановление правительства, обязывающее граждан вакцинироваться от ковида каждые шесть месяцев.

По словам Лии, «левые» QR-коды в стране очень распространены. По слухам цена липового сертификата о вакцинации — восемь тысяч евро.

— Возможно, дело в том, что местные медики не дают гарантии безопасной вакцинации. Перед прививкой так и говорят: за то, что с тобой после вакцинации случится, мы никакой ответственности не несем, — рассказывает Лия. — Конечно, это многих отпугивает, поэтому некоторые стремятся купить липовые сертификаты.

Нидерланды возмущаются

А как дела в Нидерландах? Журналист из Амстердама Евгений Василькевич, рассказывает, что в городах страны на улицах стоят мобильные пункты, где граждан прививают бесплатно. Без QR-кодов ни в одно общественное место не зайдешь, все носят маски и стараются соблюдать дистанцию.

— При этом липовые QR-коды все равно продаются. Их можно купить за 500 евро, — рассказывает Евгений.

По его словам, непривитых в Нидерландах — около 20 процентов взрослого населения. И в отличие от Бельгии, большинство из них — отнюдь не мигранты.

— Дело в том, что мигранты тут люди активные. Они любят бывать в ресторанах и вообще в общественных местах, посещать разного рода публичные мероприятия. Многие из них учатся в вузах. Поэтому мигранты просто вынуждены прививаться. А избегают вакцинации в основном голландцы, — пояснил Евгений. — И именно они выходят на протесты. Дело в том, что у нас без QR-кода нельзя устроиться на работу. Скоро без кода не будут пускать в магазины и общественный транспорт. И людям это не нравится.

Повседневная жизнь в Праге в период пандемии коронавируса / Фото: EPA

Чехи верят властям

В Чехии — своя ситуация. Судебный арбитр из Праги Сергей Захаров рассказывает:

— Никаких особых ограничений у нас нет. QR-код или отрицательный ПЦР-тест необходимо показывать только при посещении общепита, — рассказывает гость эфира. — При этом где-то все это спрашивают, а где-то и нет: чехов в этом плане нельзя назвать педантами. Порою при входе в ресторан вам задают вопрос: QR-код есть? Вы отвечаете — да, конечно, и идете дальше. Реально — не проверяют. Но даже если QR-код спрашивают, то идентифицировать себя вовсе необязательно. Даже если код у вас чужой, это никого не волнует. Дело тут еще и в большой дискуссии — а имеет ли право, скажем, официант проверять ваш паспорт? Ведь он же все-таки не полицейский! А если посетитель на него в суд подаст за незаконные действия? Поэтому многие заведения общепита и не решаются паспорта спрашивать. Непонятны последствия такой бдительности! Как пояснил Сергей, в Чехии сейчас привито около 60 процентов населения. Это больше, чем в России, но меньше, чем других странах Евросоюза.

— Острой общественной дискуссии между привившимися и ативаксерами в Чехии нет, — пояснил гость эфира. — Большинство чехов — простые люди, они не специалисты в области медицины. И если им авторитетные медики и власти говорят, что прививка — благо, что она позволяет не заразиться или переболеть ковидом относительно легко, они идут и прививаются. Вообще власти страны ставят задачу привить 100 процентов взрослого населения.

Как пояснил Сергей, власти Чехии сейчас решают, какую модель борьбы с пандемией им выбрать. Первая — австрийская, когда власти ввели локдаун для непривившихся, им даже на улицу нельзя выходить. Вторая модель — баварская: непривитые могут свободно перемещаться, но в магазины и рестораны их не пустят. Третья модель — всюду пускают только по ПЦР-тесту, неважно, прививались вы или нет.

— В любом случае это не такие жесткие меры, как были в 2020-м, когда закрывались предприятия, рестораны, торговые центры, — пояснил Сергей Захаров.

Большой процент непривитых чехов гость эфира объяснил так:

— Примерно 20 процентов — это принципиальные антиваксеры. Еще 20 процентов — это те, кто не успел, отложил, поехал в отпуск. В общем, люди, которые не против прививки, но по разным причинам тянут, — пояснил Сергей. — При этом число тех, кто тянет, все-таки сокращается. А когда где-нибудь в соцсетях появляются объявления — дескать, предлагаем купить сертификат, то следует шквал гневных комментариев.

Гость эфира пояснил, что соседние Австрия и Германия свободно пускают чехов в страну и сертификаты о вакцинации никто не спрашивает. Прошлогодняя история с наглухо закрытыми границами уже не повторяется: люди свободно перемещаются между странами.

Швеция идет своим путем

Юлия Антонова, преподаватель шведского языка, переводчик, жительница Стокгольма, рассказывает:

— У нас ситуация довольно спокойная. Все, мне кажется, уже начали забывать, что такое коронавирус. Если бы не новости, в которых постоянно пугают количеством заболевших и умерших, о вирусе многие бы и не вспомнили. У нас даже масок уже около года не носят. Звучат прогнозы о новой волне вируса, но отношение в обществе к этим прогнозам спокойное.

Юлия напомнила, что Швеция в плане борьбы с ковидом всегда шла своим путем. Когда началась пандемия, локдауна не было, и гражданам лишь рекомендовали не появляться в людных местах, если они чувствуют себя плохо.

— Процент вакцинированных у нас чуть больше, чем в Чехии, — 67 процентов взрослого населения, — рассказывает гость эфира. — При этом никакого принуждения к вакцинации, как во многих других странах, нет и не было. Люди сами выбирают прививку, и число вакцинированных растет. Вообще политика властей тут крайне проста: делается упор на сознательность. Ты живешь в этом обществе, ты уважаешь себя и окружающих, а значит, делай все, чтобы не болеть самому и не заражать других. Такая вот простая логика. Детей, кстати, прививают уже с 12 лет. Больше того: дети могут привиться сами, без разрешения родителей!

В Японии маски принято надевать во всех общественных местах / Фото: EPA

Япония болеет, но не умирает

Житель Токио, директор регионального представительства зарубежной компании, Михаил Мозжечков, рассказывает:

— Япония не такая расслабленная, как Чехия и Швеция! У нас народ ходил в масках еще до пандемии. И, я уверен, будет ходить и после. Это уже национальная традиция. Антимасочники в свое время пытались протестовать, устраивали акции у станций метро, но широкой общественной поддержки не получили. В стране привито более 80 процентов взрослого населения, и идет уже третья волна вакцинации! Вообще японский народ идет прививаться дружно и с песней.

При этом, как рассказал гость эфира, получение паспорта вакцинации выглядит довольно забавно.

— В России вы можете получить QR-код через сайт госуслуг, а в продвинутой, казалось бы, Японии, вы должны ждать, когда пришлют бумажку по почте! — рассказывает «Вечерке» Михаил.

По его словам, как только заболеваемость ковидом начинает быстро расти, в регионах вводят локдауны. Компании переводили сотрудников на удаленку, рестораны закрывались в восемь вечера, а гражданам в магазинах почему-то не продавали спиртное.

— Из этого я сделал вывод, что вирус выходит на охоту после восьми вечера и поражает в основном пьяных, — улыбается Михаил Мозжечков. — А если серьезно, то я понятия не имею, почему принимались именно такие меры. Не знаю, дело в вакцине или нет, но при огромном число заболевших в Японии было и есть очень низкая смертность от ковида. Думаю, массовая вакцинация все-таки необходима. Я, во всяком случае, привился и чувствую себя спокойно.

Перекличка столиц. Четвертая волна пандемии

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По последним данным, всего с начала пандемии в мире заболели коронавирусом около 255 миллионов человек. Умерли от этого заболевания более 5,1 миллиона человек. Таким образом, смертность составила около 2 процентов от числа заболевших. На первом месте по числу жертв COVID-19 — США: 786 тысяч жертв. Следом идут Бразилия и Индия с 611 и 464 тысячами умерших соответственно. Россия по числу погибших на пятом месте — около 260 тысяч человек.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:

— В России привиты двумя дозами вакцины только около 35 процентов населения. В большинстве развитых стран — вдвое больше. Почему так? Первая причина — западный обыватель более подвержен влиянию СМИ. Власти объяснили ему, что да, нужно прививаться — он и пошел. Россияне в этом плане обладают куда более независимым мышлением. СМИ — по крайней мере государственным — он верит меньше. Вторая причина — мощнейшая атака на наши мозги западных фармацевтических компаний. Именно они через соцсети организовали в России настоящую антиваксерскую волну. Дескать, наши вакцины еще «сырые», последствия их применения неясны, давайте подождем. Зачем это делается? Все просто: фармацевтические гиганты расчищают рынок для продажи в России своих вакцин. Смотрите, дескать, — весь Запад ими привился, давайте теперь и вы. Но нужно заплатить. Если учесть, что ревакцинация постепенно становится постоянной, то перспективы заработка на огромном российском рынке очень хорошие. Так что, будьте уверены, мозги насчет плохих российских вакцин нам будут промывать и дальше.

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник института социологии ФНИСЦ РАН:

— На Западе преобладают коллективистские ценности. Я — как все. Если люди прививаются, то и я пойду. А как иначе? Это часть преобладающей в Европе и США протестантской этики. Почему они так любят улыбаться? Улыбка — это сигнал: я — свой! В России же преобладают ценности индивидуалистические. «Моя хата — с краю. Вы там прививайтесь, а я-то при чем? Я еще посмотрю-подумаю!» В таком ключе размышляют многие. Еще одна причина низкого уровня вакцинации — оставшееся с советских времен недоверие к нашей медицине.

«Вот Израиль, Германия — это да. А нашито врачи что? Только аспирин прописать могут!» Обыватели просто не верят, что наша медицинская наука способна творить на мировом уровне. Тот факт, что «Спутником V» прививаются уже многие страны, антиваксеров не смущает! Ну и, чего уж тут, есть очень серьезное недоверие к власти, которое тянется даже не с советских времен, а из глубины веков. «Если нам что-то предлагают массово и бесплатно, значит, в этом есть какой-то подвох!» Так думают многие, и переубедить их крайне сложно.