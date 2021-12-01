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Бедность не порог

Никита Миронов

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Бедность не порог
Пожилая москвичка просит милостыню. Ноябрь, 2020 год / Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Начальное значение границы бедности, как сообщает Минтруд РФ, устанавливается «на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума за IV квартал 2020 года». Этот показатель (в Москве он составил в расчете на душу населения 17 740 рублей) будет корректироваться в соответствии с инфляцией. Где черта между бедностью и нищетой? И как с ними борются в развитых странах? Об этом говорили в эфире сетевого вещания «Вечерки».

Правительство России утвердило Правила определения границ бедности — как в целом по стране, так и по отдельным регионам. Соответствующим постановлением вводится новый критерий — «граница бедности», который дополнит уже существующий показатель прожиточного минимума.

Бедность свойственна даже богатым обществам. Евросоюз планировал к 2020 году вызволить из нищеты 20 миллионов своих сограждан, пересмотрев всю социально-экономическую политику. Но, согласно оценкам ООН, с задачей этой не справился. Бедных стало только больше. При этом ситуация зависит от конкретной страны ЕС. По мнению Анны Штуккерт, организатора инвестиционного конгресса International Investment Congress Münich — Berlin — Monaco (Германия, Берлин), в Германии бедности нет вообще.

— Это суперсоциальное государство. Да, здесь есть, как и в России, бомжи, но их крайне мало. И это, я бы сказала, «идейные» бездомные. Они живут на улице, потому что им так нравится — это их осознанный выбор. Вторая категория бездомных — иностранцы, мигранты. Иногда они пытаются просить деньги, но тогда к ним подходят сотрудники государственных служб и предлагают: оформляйте социальное пособие, и вам точно не придется просить помощи — вы получите ее от государства! — рассказывает она.

Анна отмечает, что и сама жила «на социале» два года, ежемесячно получая от властей 2500 евро: на двоих взрослых и троих детей.

— Мы ждали, когда к нам придут и попросят все эти деньги вернуть. Ведь мы жили на полном обеспечении государства! У нас были оплачены все страховки, жилье, нам хватало денег на все нужды. И, как выяснилось, возвращать ничего не нужно! — подчеркивает Штуккерт.

Бедность не порог Участники забастовки в Риме требуют выплат, обещанных правительством, и отмены правил социального дистанцирования. Июнь, 2020 год / Фото: Zuma\TASS

По ее словам, чтобы получить «социал» в Германии, нужно всего лишь обратиться в специальную службу и сообщить, что ты потерял работу или у тебя не пошел бизнес.

— И государство говорит: хорошо, вот тебе два года, мы будем платить, пока ты не реабилитируешься! — говорит Анна Штуккерт. — Впрочем, есть люди, которые сидят «на социале» по пять-шесть лет и даже больше. Они ездят по заграницам, отдыхают на морях, ходят в кинотеатры и не чувствуют себя париями. На мнение окружающих им плевать.

Кейт Финит, основавшая в Милане SMM-агентство, говорит, что в Италии семья (двое взрослых и двое детей) считается бедной, если ее ежемесячный доход ниже 1,4 тысячи евро. В молодежной среде бедным считается итальянец, зарабатывающий меньше 600 евро в месяц.

— Во время пандемии ситуация сильно ухудшилась — в связи с карантином. Первые два месяца мы получали пособия от государства — 600 евро в месяц, потом регулярные выплаты прекратились. Сейчас многие сидят без работы, потому что Италия только-только выходит из коронакризиса. Пособия вновь начали приходить, но дошли не до всех: многие до сих пор стоят в очереди на них. Бедных людей стало существенно больше. Особенно на юге Италии — там нет стабильных зарплат, не хватает рабочих мест, — рассказывает Кейт.

Вместе с тем, поясняет она, люди, потерявшие работу, могут рассчитывать на выплаты от государства в размере 600–200 евро. Впрочем, по словам Кейт Финит, эти деньги, столь весомые в России, в том же Милане значат очень мало.

— У нас аренда квартиры начинается от 800 евро в месяц. А тебе дают 600. И как жить — не очень понятно, — говорит она. — Если же свое жилье есть, то 600 евро хватит только на еду. А вообще в Италии довольно много людей, которые фактически живут на улице, в палатках. Среди них много мигрантов, которые просто не в состоянии арендовать себе жилье.

В свою очередь, основатель Института современного образования и исследований (Брюссель) Екатерина Царанок отмечает, что проблема бедности стала очевидной и в Бельгии.

—До 2019 года доля людей, считавшихся бедными, составляла 14–5 процентов. А в 2020-м — 19 процентов. Больше того: по данным статистики, около 40 процентов бельгийцев уже не могут позволить себе такой же уровень жизни, как до пандемии, — рассказывает Царанок. — Если раньше бедными считались в основном мигранты, то сейчас стало много коренных бельгийцев, в том числе работающих, чего раньше не было никогда! Почему? А просто цены выросли неимоверно: в 1,5– раза. А зарплаты — нет. Сильно подорожали газ, электричество, коммунальные услуги.

Как дополняет специалист по проектам оптимизации работы искусственного интеллекта Мария Дмитриева из Дублина, в Ирландии безработица с каждым годом безумно растет.

— Очень много людей живут на улице. Но даже тем, кто живет в квартире, часто не хватает средств для оплаты жилья, — говорит она.

Сквозной эфир. 19 октября. Часть 1
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