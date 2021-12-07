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Греков штрафуют, в Австрии локдаун: какие ограничения для непривитых вводят в Европе

Никита Миронов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Греков штрафуют, в Австрии локдаун: какие ограничения для непривитых вводят в Европе
Жители Вены, столицы Австрии, устроили демонстрацию против коронавирусных ограничений на площади Хельденплац / Фото: imago images/SEPA.Media/ТАСС

В Греции ввели штраф для людей в возрасте 60 лет и старше, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса.

Каждый месяц они будут платить 100 евро (около 8300 рублей), что составляет седьмую часть средней пенсии. Заставляют людей вакцинироваться практически во всех странах Европы.

— У нас в большинстве городов посещать рестораны, музеи, кино и даже рождественские ярмарки можно только тем, кто привился или переболел коронавирусом, — рассказала в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» жительница Берлина, IT-специалист Ирина Родионова. — Раньше могли пускать и с отрицательным ПЦР-тестом, но сейчас — уже не везде.

Такое же правило, кстати, введено и в Париже. А ПЦР-тест, куда пускают в некоторые общественные места, здесь теперь считается годным уже не 72 часа, а только 24. Причем стоимость его сдачи — 40 евро.

Локдаун для невакцинированных с 15 ноября действует в Австрии. Полиция патрулирует улицы и выписывает нарушителям штрафы. Уже 1 февраля здесь вступит в силу обязательная вакцинация. А с 15 марта 2022 года отказ от нее будет грозить штрафом до 3,6 тысячи евро.

В Италии с 15 октября без ковид-паспорта или ПЦР-теста нельзя работать в офисе. Многие жители страны регулярно вынуждены выходить на работу раньше, чтобы сдать в аптеке тест, порой отстояв перед этим очередь. Процедура раньше стоила 22 евро, сейчас — 15. А действителен он всего 48 часов. В общем, каждую неделю приходится тратить минимум 45 евро.

В Сингапуре, чтобы попасть в офис, нужно быть привитым или переболевшим ковидом (не позднее чем 270 дней назад), либо сдать тест: его результаты действуют всего сутки. Те, кто не вакцинировался и заболел ковидом, должны сами оплачивать лечение.

— Пандемия на наших глазах разрушает столь почитаемые многими либера льные ценности, — считает политолог Дмитрий Журавлев. — «Свободы» становится меньше, потому что она стала угрожать существованию самого общества. В России, я думаю, большая часть тоже готова к усилению антиковидных мер. Весь вопрос в том, как именно это делать. Если поумному, как в Москве, то, думаю, люди воспримут это нормально. А если как в регионах, где в общественный транспорт пускают только по QR-коду, то могут возникнуть проблемы.

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