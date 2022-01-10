«Гибрид революций и военного беспредела»: почему в Казахстане не сработали майданные технологии

Фото: Telegram-канал «Sputnik Казахстан»

Ситуация в Казахстане напоминает гибрид классических цветных революций и военного беспредела. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог и общественный деятель Сергей Марков.

Ранее президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что для создания протестов в республике использовались майданные технологии.

По мнению Маркова, майданные технологии — это одна из форм цветных революций, элементы которых наблюдались в том числе и в Казахстане:

— В классическом понимании цветные революции представляют собой мирные протесты без мародерства. А вот майданные технологии как раз предполагают активность боевиков, захват государственных и общественных учреждений, использование оружия и насилия. В Казахстане мы видим смешение стилей государственных переворотов: там были и демонстранты без оружия с определенными требованиями к власти, и вооруженные боевики. Не последнюю роль при реализации протестной волны в стране сыграли социальные сети, используемые для координации действий митингующих и дезинформации населения.

Однако важной частью майданных технологий является иностранное участие, без которого процесс нельзя считать полноценным:

— Мы видим, что на Украине госпереворот был подготовлен спецслужбами США, также были задействованы другие международные структуры. В Белоруссии в 2020 году протесты курировались спецслужбами Польши. А в Казахстане этот метод иностранного воздействия практически не использовался. Правда, беглые казахстанские олигархи пытались подключиться и взять весь процесс в стране в свои руки, но ничего в итоге у них не получилось. Весь корень зла в Казахстане прорастал из-за внутриполитического кризиса, который привел к хаосу, который мы сегодня наблюдаем. То есть чистого майдана мы все же не увидели.

По словам эксперта, ранее майданные технологии применялись в ряде других стран бывшего Советского Союза и ближнего зарубежья:

— Все это проходило уже в Грузии, Белоруссии и на Украине. Среди стран, которые не являлись частью советского государства, но пережили нечто подобное можно, — Сербия, где произошла протестная волна, приведшая к свержению президента Слободана Милошевича, и Словакия, когда свергали главу государства Владимира Мечьяра.

В свою очередь военный политолог Владимир Евсеев выразил уверенность, что во время беспорядков в Казахстане действовали небольшие группы подготовленных боевиков, представляющие криминальные структуры:

— Именно они захватывали административные здания в крупных городах республики и резиденцию бывшего президента Казахстана. Они занимались мародерством, взламывали банкоматы, грабили магазины. Майданные технологии были бы полностью реализованы, если бы больше боевиков принимало участие в операциях и не были бы введены российские миротворцы. Именно ввод миротворцев не позволили реализовать майдан.

Собеседник «ВМ» согласился, что «заокеанского» влияния при подготовке беспорядков не прослеживается, однако воздействие извне все же было:

— Эти небольшие группы боевиков преимущественно были представлены радикальными исламистами. Они могли иметь как местное происхождение, а если быть точнее — выходцы из Южного Казахстана, так и могли быть представлены группами из Киргизии и Узбекистана. А это означает, что руководили всем процессом турецкие спецслужбы, которые имеют тесные связи с радикальным исламистами. Они просто хотят укрепить свое влияние на Востоке и напомнить, что центр ислама находится у них. Британия могла косвенно ставить какие-то задачи, но они не были реализованы. Однако нет никаких доказательств того, что США как-либо могли быть причастны кризису в Казахстане.

Эксперт также перечислил страны, чья политика сегодня терпит крах и в перспективе может привести к революциям:

— Нестабильная ситуация среди стран постсоветского пространства сейчас наблюдается в Киргизии, где власть всецело имеет поддержку силовых структур.

Потенциальные протесты, по словам собеседника «ВМ», могут возникнуть в Таджикистане, учитывая его близость к Афганистану. Также растет напряжение в Туркменистане, который в недалеком будущем может стать новым полем для революций по «майданному принципу», заключил военный политолог.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

7 января сообщалось, что сумма ущерба от массовых протестов в Казахстане составила порядка 200 миллионов долларов. Уточняется, что в республике пострадали 848 субъектов и 1021 объект бизнеса.

По данным на 9 января, жертвами беспорядков в Казахстане оказались более 160 человек, в том числе трое детей.