Все для фронта: жители Донецка помогают своим защитникам

Волонтеры пункта сбора гуманитарной помощи в Донецке Александра Петрова (на переднем плане) и Анастасия Огородник сортируют по коробкам лекарства, вещи и продукты для защитников ДНР и мирных жителей / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Жители Донецка, несмотря на сложную обстановку, собирают гуманитарную помощь для своих освободителей и мирных жителей. Спецкор «Вечерней Москвы» побывал в местном пункте сбора.

Весенняя погода пока не балует жителей Донецка теплыми днями. В городе с неба сыплется снежная крупа, которая тает, не долетая до земли. А в нескольких десятках километров от Донецка защитники ДНР бьются насмерть с крупнейшей — около 50 тысяч человек — группировкой украинских солдат, нацгвардии и нацбатов. И потихоньку, шаг за шагом, двигают границу, освобождая села и поселки, которые восемь лет находились под властью противника. А в тылу жители города собирают помощь для фронта, иногда отдавая последнее, что у них есть. Те самые жители, которым самим пригодилась бы помощь и которые привыкли к постоянным обстрелам и армейским сводкам вместо новостей по утрам.

Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в медиацентр «Звезда», где организован штаб по сбору помощи защитникам ДНР, — груда пакетов, пакетиков и настоящих пакетищ, сваленных прямо на полу. Посреди комнаты стоит пластиковый ящик для овощей, из которого виднеются банки с огурцами и помидорами. Кто-то поделился своими домашними заготовками. Две молодые бойкие девушки — Саша Петрова и Настя Огородник — сортируют содержимое новоприбывших пакетов.

— Так, это ибупрофен — к лекарствам значит. А это... — Саша Петрова крутит в руках пластиковый контейнер, — это вообще сахарозаменитель. К продуктам его. А «пенку» кладите вон в тот угол — там постельные принадлежности лежат: матрасы, подушки и прочее.

Туристический коврик (или, в простонародье, «пенку») принесла улыбчивая сухонькая старушка. Людмила Васильевна давно занимается йогой. Но сейчас она решила, что парням, мерзнущим в окопах, она нужнее. Да и пакет с продуктами тоже ребятам на передовой пригодится.

Другая пожилая женщина, прислушиваясь к нашему разговору с Людмилой Васильевной, переспрашивает:

— Из какой вы газеты, говорите? «Вечерняя Москва»? Тогда привет Выхину! У меня там сестра живет, — улыбается она.

Одни люди приходят в пункт сбора гуманитарной помощи сами. Другим, особенно пожилым, помогают сюда добраться волонтеры. Несут разное, но больше всего фронт нуждается в постельных принадлежностях, медикаментах и продуктах.

— Сейчас мы столкнулись с проблемой: так как в городе в основном остались женщины (нас уже в шутку начали называть Новое Иваново — город невест) и люди пожилого возраста, многие сами не могут донести тяжелые коробки или сумки, — рассказывает волонтер Карина Павлючкова, которая только что вернулась с очередного выезда. — Сейчас такие женщины, как я, которые умеют водить машину, уже третий день мотаются по городу — собирают гуманитарную помощь и отвозят в пункты сбора. Помощь идет постоянно. Я, например, только что отвозила одну женщину в магазин. Она купила продукты для ребят на фронте и отдала мне, чтобы я привезла в пункт. И люди не перестают приходить и приносить разные нужные вещи. Да и Россия нас, кстати, не бросала никогда.

Руководительница пункта приема отнеслась к спецкору «ВМ» поначалу сурово. Строго и внимательно проверив документы — и военную, и гражданскую аккредитацию, она соглашается поговорить.

— Пункт работает пятый день, он открылся в самом начале «горячей фазы» ситуации. И все женщины встали в строй, начали собирать помощь для своих же сыновей, братьев, мужей, отцов и отправлять ее прямиком на передовую, — рассказывает координатор гуманитарного направления народной милиции ДНР Татьяна Бутрина. — Пункты приема, подобные нашему, и волонтеры работают по всей республике. И каждый день на передовую отправляются груженые машины.

По словам Татьяны Бутриной, вещи, лекарства и продукты собирают и сами жители, и благотворительные фонды.

— Сейчас пока мы только координируем доставку помощи для освобожденных населенных пунктов. И часть всего этого, — Татьяна указывает на заполненные коробки в центре комнаты, — пойдет мирным жителям. У них сейчас очень большие сложности: полки магазинов пустые, рублевая зона еще не наступила. И уже в ближайшее время мы будем направлять туда горячее питание. На наш призыв обеспечить такие обеды мирному населению освобожденных территорий уже откликнулись многие ребята. Они готовы каждый день отправлять по 300 килограммов горячей каши в прифронтовые населенные пункты.

Весна принесла с собой надежду на то, что все ужасы затянувшейся войны вот-вот закончатся, и исстрадавшийся город, привыкший к гулу пролетающих снарядов, наконец заживет мирной жизнью. Осталось совсем чуть-чуть. А значит, как в далеком 1941 году: «Все для фронта! Все для победы!»