На наших глазах наступает новая эпоха: Запад перестает контролировать мир

Ливан, Бейрут, улица возле посольства России. Протестующий несет плакат во время собрания в поддержку российской армии и ее военной операции на Украине / Фото: WAEL HAMZEH / EPA / ТАСС

Санкции США против России из-за военной спецоперации на Украине не распространяются на автомобили, смартфоны и бытовую технику южнокорейского производства. Об этом заявили в Министерстве торговли Республики Корея.

Отказались поддерживать антироссийские санкции и в Китае. Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что с уважением относится к действиям Москвы, и раскритиковал США как зачинщиков конфликта.

— Бразилия сохранит нейтралитет в отношении России и ее лидера, — заявил, в свою очередь, президент Бразилии Жаир Болсонару. — Наша страна не планирует голосовать за резолюцию ООН, осуждающую президента РФ Владимира Путина.

При этом бразильский лидер раскритиковал президента Украины Зеленского, сказав, что «судьбу нации доверили комику». Индия также отказалась поддержать резолюцию в ООН, осуждающую российскую операцию на Украине. Такую же позицию заняли и представители Объединенных Арабских Эмиратов. В ЮАР воздержались от санкций и призвали к дипломатическому разрешению кризиса при поддержке ООН. Таким образом, партнеры Москвы по группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) отказались от игры в санкции. Между прочим, на территории этих стран живут около 43 процентов общего населения планеты. У Китая первая, а у Индии третья экономики мира по ВВП и паритету покупательной способности.

Среди стран, выступивших против санкций — Турция, Сербия, Босния и Герцеговина, Иран, Мексика, Аргентина. И даже Грузия.

— Хочу четко и однозначно заявить, что с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа Грузия не собирается принимать участие в финансовых и экономических санкциях, поскольку это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению, — заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Однозначно поддержали Россию в «украинском вопросе» Куба, Никарагуа и Венесуэла. Против осуждения России выступил и Египет. Получается, что у России во внешней политике есть друзья?

— Никаких друзей во внешней политике, готовых за нас умирать, у России нет и не будет, — убежден генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Армия, флот и военно-космические силы — вот наши реальные союзники. Особенно ВКС как главный сдерживающий агрессию Запада фактор. Что касается южных корейцев, готовых поставлять нам бытовую технику и машины, то они просто хотят заработать. Ну и правильно — это нормальный подход.

Политолог Сергей Михеев добавляет:

— У нас есть не друзья, а партнеры, которым выгодно с нами сотрудничать. Китай, например, давно и четко понимает, что если Штаты раздавят Россию, то следующими будут они. Поэтому, несмотря на дикое давление Штатов, Россию не осудил. Такая же история с Индией. Зачем стране «ложиться» под США, которые, кстати, в обмен на поддержку ничего не обещают? А они ведь Индии реально не дают ничего — разве что по плечу поощрительно похлопают. А Россия — крупный рынок сбыта.

Сейчас, как пояснил политолог, санкции поддерживают в основном весьма идеологизированные европейцы. И поддерживают они на волне эмоций, явно не до конца понимая, что сами же за санкции и заплатят.

— Без нашего газа и нашего рынка сбыта Европа сама себя быстро «обезжирит», — пояснил Михеев.

По словам политолога, сейчас, прямо на наших глазах, в мире наступает новая эпоха.

— Коллективный Запад, при всем своем военном, технологическом и медийном могуществе уже не сможет управлять миром «в одно лицо». Появляются другие центры силы, с которыми приходится считаться. Например, Россия и Китай. История с Украиной это наглядно доказала, — считает Сергей Михеев.