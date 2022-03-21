Дорога жизни: гуманитарные коридоры уводят от снарядов
Сюжет:Ситуация в Донбассе
В понедельник, 21 марта, наши войска уничтожили 44 военных объекта Украины, а из Мариуполя организовали гуманитарный коридор. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала о важных событиях спецоперации.
Уничтожение инфраструктуры противника
21 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ночь с 20 на 21 марта высокоточными крылатыми ракетами был нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистов в Ровенской области. Боевая техника противника выведена из строя. В эту же ночь оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 44 военных объекта Украины.
— Еще российские подразделения взяли под контроль Сладкое, уничтожают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс», — заявил Конашенков.
Освобождение Мариуполя
Войска РФ и Народная милиция ДНР продолжают зачищать окраины Мариуполя, прорываясь вглубь города, сообщил командир батальона «Восток» МВД ДНР Александр Ходаковский.
— Последние две недели мы спокойно затягиваем кольцо, потихоньку выбиваем противника с передней линии обороны, — говорит Ходаковский. — Наша задача — продвинуться как можно дальше, выбивая противника аккуратно, чтобы не навредить мирному населению.
Чтобы вывести жителей из Мариуполя, 21 марта Минобороны РФ открыло очередной гуманитарный коридор.
— С 12:00 начался пропуск в город гуманитарных колонн с медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости, — сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Химические провокации
21 марта колонна российской бронетанковой техники совершила марш в Сумскую область. В этот же день на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака, сообщил губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий.
— За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим, — заявил Игорь Конашенков.
Ранее Михаил Мизинцев говорил, что на Украине готовятся провокации с применением ядовитых химических веществ. Минобороны России назвало инцидент в Сумской области «спланированной провокацией украинских националистов».
Живой щит нацистов
По словам Конашенкова, украинские военные продолжают прикрываться жилыми кварталами как щитом.
— На окраине Киева украинские нацподразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. А площади расположенного рядом торгового центра использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня, — сказал Конашенков.
Солдаты поневоле
Конашенков добавил, что националисты терроризируют собственных граждан, пытающихся покинуть Украину.
— Детей и женщин они еще с грехом пополам пропускают. Что касается мужской части населения, их на границе насильственно забирают в армию в качестве так называемых резервистов. А на самом деле используют как «пушечное мясо», — сказал Конашенков.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По данным Минобороны РФ на 20 марта, с начала спецоперации уничтожено 1483 украинских танка и других боевых бронированных машин, 1279 единиц военной автомобильной техники, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, 150 установок реактивной системы залпового огня и 214 беспилотных летательных аппаратов.