Дорога жизни: гуманитарные коридоры уводят от снарядов

Жители Мариуполя покидают город на своем автомобиле по гуманитарному коридору, который начал работать 15 марта. В первый день из города выехали две тысячи легковых машин с мирными жителями / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В понедельник, 21 марта, наши войска уничтожили 44 военных объекта Украины, а из Мариуполя организовали гуманитарный коридор. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала о важных событиях спецоперации.

Уничтожение инфраструктуры противника

21 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ночь с 20 на 21 марта высокоточными крылатыми ракетами был нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистов в Ровенской области. Боевая техника противника выведена из строя. В эту же ночь оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 44 военных объекта Украины.

— Еще российские подразделения взяли под контроль Сладкое, уничтожают разрозненные группы националистического батальона «Донбасс», — заявил Конашенков.

Освобождение Мариуполя

Войска РФ и Народная милиция ДНР продолжают зачищать окраины Мариуполя, прорываясь вглубь города, сообщил командир батальона «Восток» МВД ДНР Александр Ходаковский.

— Последние две недели мы спокойно затягиваем кольцо, потихоньку выбиваем противника с передней линии обороны, — говорит Ходаковский. — Наша задача — продвинуться как можно дальше, выбивая противника аккуратно, чтобы не навредить мирному населению.

Чтобы вывести жителей из Мариуполя, 21 марта Минобороны РФ открыло очередной гуманитарный коридор.

— С 12:00 начался пропуск в город гуманитарных колонн с медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости, — сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Химические провокации

21 марта колонна российской бронетанковой техники совершила марш в Сумскую область. В этот же день на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака, сообщил губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий.

— За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим, — заявил Игорь Конашенков.

Ранее Михаил Мизинцев говорил, что на Украине готовятся провокации с применением ядовитых химических веществ. Минобороны России назвало инцидент в Сумской области «спланированной провокацией украинских националистов».

Живой щит нацистов

По словам Конашенкова, украинские военные продолжают прикрываться жилыми кварталами как щитом.

— На окраине Киева украинские нацподразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. А площади расположенного рядом торгового центра использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня, — сказал Конашенков.

Солдаты поневоле

Конашенков добавил, что националисты терроризируют собственных граждан, пытающихся покинуть Украину.

— Детей и женщин они еще с грехом пополам пропускают. Что касается мужской части населения, их на границе насильственно забирают в армию в качестве так называемых резервистов. А на самом деле используют как «пушечное мясо», — сказал Конашенков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Минобороны РФ на 20 марта, с начала спецоперации уничтожено 1483 украинских танка и других боевых бронированных машин, 1279 единиц военной автомобильной техники, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, 150 установок реактивной системы залпового огня и 214 беспилотных летательных аппаратов.