Отвага и находчивость солдат и офицеров прокладывают дорогу армии

Донецкая Народная Республика. БМП-3 российских войск с флагами ДНР и России на дороге между Волновахой и Докучаевском / Фото: Николай Тришин / ТАСС

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

Российские военные продолжают демонстрировать мужество и воинскую выучку в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Меткий выстрел

Отряд российских десантников столкнулся с мощной группой войск противника.

Оператор-наводчик боевой машины десанта, младший сержант Евгений Балухта метким выстрелом из орудия уничтожил грузовик, перевозивший 25 бойцов, а затем подорвал командную машину, из которой противник управлял атакой. В результате, оставшись без командования и с тяжелыми потерями, украинские военные формирования были вынуждены отступить, бросив при этом технику и много оружия.

Сбил врага одной ракетой

Старший лейтенант Алексей Гришин командует зенитно-ракетным взводом в составе батальонно-тактической группы. В одном из боев на подразделение Гришина напали украинские националисты при поддержке самолета-штурмовика Су-25. Штурмовик крайне опасен для наземных войск: он может одновременно нести бомбы, блоки неуправляемых ракет и солидный запас снарядов к двум спаренным авиационным автоматическим пушкам.

Алексей Гришин оценил серьезность угрозы. Офицер использовал переносной зенитно-ракетный комплекс и, точно прицелившись, первым же выстрелом подбил самолет. Украинский летчик предпочел не спасать машину, а катапультироваться. Оставшись без воздушной поддержки, нападавшие противники отступили.

Опасное разминирование

Капитан Антон Михайлусь лично участвовал в разминировании завала на пути наших войск. Он обезвредил девять противотанковых мин и два самодельных фугаса противника. Однако завал оказался заминирован не только со стороны, обращенной к нашим войскам, но и со стороны националистов. Если бы российские военные стали растаскивать препятствие, то все равно подорвались бы на минах. Антон Михайлусь ночью, в одиночку, соблюдая тишину и маскировку, перелез через завал и стал разминировать его со стороны позиций противника. Капитан подвергался двойной опасности: мог подорваться, а при любом неосторожном движении его бы обнаружили и расстреляли националисты. Но скрытное разминирование удалось, и Михайлусь вернулся к своим невредимым. А утром наша техника разметала завал, и войска продолжили наступление.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ:

— Высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по арсеналу северо-западнее города Ромны. В результате уничтожен крупный парк военной техники, в том числе — поступившей из западных стран. Авиацией уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина комплекса «Точка-У» на северной окраине Киева.