Русскую нефть не отменить: почему Западу придется покупать черное золото у России

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Нефтяные рынки не смогут нормально функционировать без нефти из России. Об этом 28 марта на открывшемся в Дубае Глобальном энергетическом форуме заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Нефтяные рынки нуждаются в российской нефти, ни одно государство не сможет заменить ее в поставках, сказал министр, отметив при этом, что группа ОПЕК+ должна выступать единым фронтом, «не примешивая политику».

— Мы никогда не станем политической организацией, и каждый участник имеет равные права, — добавил аль-Мазруи.

Он сообщил, что в ближайшее время министры соберутся для обсуждения объемов добычи на предстоящий период. ОАЭ, указал он, планируют повысить добычу до 5 миллионов баррелей в сутки, но «это не значит, что Эмираты планируют выйти из ОПЕК+ или делать что-то в одностороннем порядке».

— В мире каждый день продается 90–100 миллионов баррелей нефти, — рассказывает финансовый аналитик Агван Микаелян. — Доля России — около пяти миллионов тонн. Вроде бы немного, но в закупках отдельных стран она занимает куда больший процент. И если от нее отказаться, как, например, сделали Штаты, то цены на бензин и дизельное топливо моментально начинают расти.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что никакого отказа от российской нефти не случится: это нонсенс.

— Уже сейчас мы видим, что основные объемы того, что у нас шло в США, переходят в другие страны, прежде всего в Индию, — комментирует эксперт. — А вместо нас поставки в США увеличила Саудовская Аравия. Мы с Саудовской Аравией меняемся рынками сбыта — они закрывают нашу долю в США, а мы вместо них поставляем в Азию, — пояснил эксперт.

По его словам, Германия не откажется от российской нефти, потому что в ответ Россия может ограничить поставки газа. Заменить его нечем, потому что никто не увеличит добычу. Во всяком случае быстро.

То, что Россия не останется без рынка сбыта, вчера подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия просто будет замещать «выпадающие» заявки на поставки нефти контрактами со странами Юго-Восточной Азии.

— Есть рынок в Юго-Восточной Азии, на востоке. Выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться заявками с того, восточного направления, — сказал Песков.