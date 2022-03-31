«У меня русская душа»: французская журналистка нашла свое призвание на войне

Кристель везде носит с собой видеокамеру и считает ее своим главным оружием / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Независимая французская журналистка Кристель Нэан, которая уже шесть лет освещает события в Донбассе, продолжает свой крестовый поход против цензуры в западных СМИ.

Кристель Нэан родилась в одном из пригородов Парижа и до того, как оказалась в Донбассе в 2016 году, работала простым программистом.

— Когда начался конфликт в Донбассе, я следила за событиями в новостях и пыталась еще получить информацию из официальных источников, от очевидцев из их блогов. Для меня стало неожиданностью, что «картинка» в Европе так сильно искажается. Тогда у меня возникла огромная потребность в том, чтобы увидеть, что происходит на самом деле, — рассказала Кристель корреспонденту «МВ».

Мы встретились с Кристель на месте сбора журналистов для отправки в пресс-тур в тот район Мариуполя, который уже был под контролем Народной милиции ДНР и чеченской Росгвардии. Она выглядела как человек бывалый, в полевой униформе, каске и бронежилете.

Еще в 2016 году вместе с корреспондентами канала France24 она побывала на позициях ополчения ДНР около Горловки. Вышедший материал ее ошеломил!

— Там не было ни слова правды! — вспоминает Кристель. — Я подумала тогда, что должен быть хоть один французский журналист, который будет говорить правду.

И она решила, что будет без купюр рассказывать, как годами живут люди под обстрелами украинских военных сил и что проблема нацизма в «незалежной» — это не миф, а реальная угроза всему миру — не только России.

— Я интересуюсь историей и прекрасно знаю, что батальоны национальной гвардии Украины взяли свою символику без всяких изменений у дивизий СС. В Европе предпочитают этого не замечать, — говорит она.

В Донбассе Кристель считается знаменитостью, и одним из самых главных событий для нее стало получение гражданства Донецкой Народной Республики.

Она с гордостью показывает свой новенький паспорт как знак признания, что ее работа по распространению объективной информации среди жителей Европы и других стран действительно нужна и важна. Кристель публикуется на сайте «Донбасс Инсайдер», который существует на донаты аудитории со всего мира от ее читателей.

— Мое единственное и самое главное оружие — это видеокамера, на которую я снимаю видеосюжеты с мест событий. Я считаю, что душа у меня русская, — говорит Кристель Нэан.

И делает это уже почти без акцента.