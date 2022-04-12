Наши офицеры проявили высокий профессионализм в трудных условиях

Бойцы Народной милиции ДНР атакуют противника с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в районе села Новотроицкое / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство обороны обнародовало новые данные о подвигах наших военных в ходе проведения спецоперации по денацификации Украины.

Подвиг связиста

Подполковник Анатолий Ванчугов занимает штабную должность старшего офицера связи. Однако, когда в сложных условиях городского боя часть наших войск могла остаться без радиосвязи, подполковник вызвался лично установить на крыше подходящего здания спутниковый ретранслятор и настроить его для работы. По пути к выбранной позиции Ванчугову с группой бойцов пришлось уничтожить несколько огневых точек украинских неонацистов. С боем прорвавшись на крышу, Анатолий ввел в работу спутниковый ретранслятор и обеспечил нашим войскам устойчивую связь. На обратном пути отважный связист в буквальном смысле на себе эвакуировал из здания двоих наших раненых, оказав им первую помощь.

Враг просчитался

Капитан Алексей Гостюхин с группой разведчиков обследовал местность, на которой планировалось разместить наши артиллерийские батареи. В ходе ночного дозора разведчики обнаружили группу из примерно сорока националистов, готовивших нападение на артиллерийское подразделение. Сил нашей разведгруппы было недостаточно для атаки. Гостюхин принял решение навести на врага удар артиллерии. Незаметно подобравшись поближе к позициям противника, капитан засек их координаты, а затем, отведя своих бойцов в безопасное место, передал координаты артиллеристам. В результате мощного огневого налета большинство вражеской группы было уничтожено, а оставшиеся боевики отступили.

Бесстрашный инженер

Командир инженерного батальона подполковник Андрей Гаранин получил задачу восстановить стратегически важный мост, поврежденный неонацистами. Гаранин вместе со своими бойцами обезвредил два заложенных врагом на мосту фугасных «сюрприза» и приступил к ремонту. И тут на саперов обрушился минометный огонь. Подполковник Гаранин, несмотря на ранение, вынес из-под обстрела тяжелораненого подчиненного, а затем вернулся к своим бойцам. Мост заработал, наши войска продолжили продвижение вперед, что дало возможность отбросить врага и установить линию снабжения подразделения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник национального центра управления обороной РФ:

— В город Середина-Буда Сумской области, бывшем ранее под контролем российских войск, Киев пригласил украинские и западные СМИ для проведения постановочной провокации. При этом для сокрытия провокации и исключения ее разоблачения в городе введен комендантский час, а из мест проведения съемок местное население выселено.