Ветеран спецподразделения Сергей Гончаров: Нацисты на Азовстали перешли на стрельбу одиночными

Фото: Из личного архива Сергея Гончарова

У боевиков кончаются патроны, вода, продукты и силы. Об этом заявил полковник запаса, ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

— На территории Мариуполя остался единственный серьезный очаг сопротивления — завод «Азовсталь». Там, по разным данным, находится от 2 до 3,5 тысячи боевиков. Как их «выкурить»?

— Я был на «Азовстали» еще в советское время, и, скажу, это город в городе, — рассказывает Сергей Гончаров. — Площадь завода — 160 гектаров, это как «Лужники» вместе со всеми стадионами, аллеями и набережными. Проблема в том, что на заводе гигантские подземные коммуникации, по которым, например, может спокойно проезжать электрокар с углем. Штурмовать их можно, но это значит потерять очень много людей. Лично я смысла в штурме не вижу.

— А что делать?

— Во-первых, найти карту этих подземных убежищ. Она, совершенно точно, есть. Во-вторых, выяснить, где находятся все ходы-выходы. В-третьих, их завалить, оставив только один-два, через который можно выходить сдаваться.

— А боевики будут сдаваться?

— У них нет другого выхода. Во-первых, кончаются боеприпасы. По данным, которые ко мне поступают, со стрельбы очередями они уже перешли на стрельбу одиночными. Во-вторых, у них плохо с водой и едой, нечем перевязывать раненых. Об этом свидетельствуют сообщения нациков, которые они отправляют киевским властям. В-третьих, у них исчезли иллюзии, что их вызволят.

Все вертолеты, которые им отправили на помощь, были сбиты. Прорваться с моря на сухогрузе под флагом Мальты тоже не удалось. Колонна бронетехники, на которую для маскировки нанесли букву Z, была остановлена и частично уничтожена. А еще в этих подземельях много трупов. И они пахнут, 24 часа в сутки, и запах наводит на мысли, что скоро так же плохо пахнуть будешь ты сам.

— Уже была озвучена идея «выкурить» боевиков с помощью химического оружия.

— Да, это тоже вариант. В подземелья можно закачать нервно-паралитический газ, вроде того, что в баллончиках, с которыми девушки ходят. И тогда засевшие боевики, надышавшись, окажутся небоеспособны.

— Кто именно там засел?

— Там, без сомнения, есть военные ВСУ, боевики батальона «Азов» (запрещен на территории РФ. — «ВМ»), наемники из разных стран и офицеры, вероятно, высокопоставленные, стран НАТО — военные инструкторы.

— Почему вы так считаете?

— Минобороны сообщило о перехваченных переговорах, которые велись на шести европейских языках. Да и сам факт того, что боевиков так упорно пытаются эвакуировать, говорит о том, что среди них есть кто-то очень-очень важный.

И это не нацисты — их киевским властям не жалко: убьют одних — придут другие. Это иностранные граждане, попадание которых в руки российской контрразведки крайне нежелательно. За что недавно сняли главу французской военной разведки Эрика Видо? Почему Макрон чуть не три раза в день звонит нашему президенту и пытается договориться о гуманитарных коридорах из Мариуполя под контролем ЕС? Для меня вопрос очевиден: генерал допустил «мариупольский котел», куда попали его подчиненные, а Макрону теперь лично приходится их вытаскивать.

— Зачем? Политики циничны. Ну какое Макрону дело до офицеров, которые сами выбрали рисковать жизнью?

— А на кону президентское кресло! Если выяснится, что Франция фактически воевала на Украине против России, то у французских избирателей могут возникнуть к Макрону серьезные вопросы. Ведь французы, как и другие европейцы, страдают от санкций, а их причина-то, оказывается, не в России! Франция сама на Украину полезла.

— Что ждет офицеров НАТО?

— Я думаю, что они сдадутся. Это же не нацисты, они не идейные. За Украину им, что ли, умирать? С чего бы? Они тут на работе. К тому же европейцы своей жизнью дорожат.

— А информацию давать будут?

— Конечно, куда они денутся. К тому же сам факт того, что на стороне Украины фактически воюют страны НАТО, несколько изменит понимание украинского кризиса во многих странах. «Азовсталь» — это ловушка, куда попал Запад.

ДОСЬЕ

Сергей Гончаров — почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Происходит из древнего рода донских казаков. С 1967 года служил в КГБ СССР.

Участвовал во многих специальных операциях. Среди них — освобождение заложников в Сарапуле, под Ижевском, в 1981 году. Воевал в Афганистане. Избирался депутатом Мосгордумы.