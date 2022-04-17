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Украинский пирог: эксперты уверены, что в нынешнем виде соседнее государство уже, скорее всего, не сохранится

Никита Миронов

В мире
Украинский пирог: эксперты уверены, что в нынешнем виде соседнее государство уже, скорее всего, не сохранится
Фото: president.pl

В Польше на канале «Первая программа» обнародована карта раздела Украины. Себе польское руководство «отписало» Львовскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Ровненскую и Тернопольскую области Украины. Черновицкая отходит Румынии, Закарпатье — венграм. Юг и восток страны поляки «отдали» России. В составе Украины остались центральные и северные области страны. Как может измениться карта нынешней Украины в результате спецоперации?

Предчувствуя конец Украины, польские власти объявили, что посылают в страну 10 тысяч «миротворцев» — якобы для охраны сбежавших из Киева во Львов дипломатов. Российский Генштаб тут же выступил с заявлением: если польские солдаты появятся на территории нынешней Украины, то будут признаны стороной конфликта и уничтожены. Причем НАТО им не поможет: в Альянсе уже заявили, что подобная инициатива будет инициативой не НАТО, а Польши. А в Германии подобный ход назвали недопустимым и пообещали задуматься о землях Восточной Пруссии, которые после Потсдамской конференции 1945 года Сталин забрал у немцев и передал полякам.

Речь Посполитая не вернется

— Национальная идея Польши — это возрождение Речи Посполитой: средневекового государства, которое располагалось преимущественно на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также частично на территории современных России, Латвии, Молдавии, Эстонии и Словакии, — рассказывает кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Сергей Забродин. — Неудивительно, что Польша постоянно пытается влиять и на Киев, и на Минск. В частности, она всячески поддержала протесты в Белоруссии после президентских выборов 2020 года. К тому же надо понимать, что и Львов, и Западная Украина в целом некоторое время были под властью Польши. Вот эти земли поляки, воспользовавшись украинским кризисом, и хотят вернуть.

Политолог, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, рассуждает:

— Если поляки войдут на Украину, то окажутся между двух огней. С одной стороны будет Россия, с другой — украинские националисты. Они уже очень долго, более века, руководствуются принципом: «На москалiв, ляхiв та юд ножi точите там и тут». Москали — это русские, ляхи — поляки, юды — иудеи, то бишь евреи. Враги четко обозначены.

Венгерская карта

Украинский пирог: эксперты уверены, что в нынешнем виде соседнее государство уже, скорее всего, не сохранится Фото: Администрация президента РФ

На часть территории Украины претендует и Венгрия. Дело в том, что здесь, в Закарпатье, проживают около 200 тысяч венгров. Едва началась спецоперация на Украине, в Бeрeгoвcкoм рaйoнe тут же начали coздaвать oргкoмитeт пo пoдгoтoвкe рeфeрeндумa о... присоединении района к Венгрии. Закарпатские мадьяры обратились к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану:

«Влacти Укрaины прoдoлжaют прoвoдить пoлитику гeнoцидa и угнeтeниe нaшeгo нaрoдa в Зaкaрпaтcкoй oблacти. Для нac впoлнe oчeвиднo, чтo укрaинcкиe влacти пoтaкaют прихoтям и интeрecaм нeoнaциcтoв и прa вoрaдикaлoв, кoтoрыe в тeчeниe длитeльнoгo пeриoдa oгрaничивaют нac в прaвaх и унижaют дocтoинcтвo Вeликoй Вeнгрии и ee грaждaн, — гoвoритcя в oбрaщeнии. — Aкты гeнoцидa, выявляeмыe в нaпaдeниях нa нac, этничecких вeнгрoв, пытaющихcя oтcтaивaть cвoи нa циoнaльныe прaвa, в рaзрушeнии нaших иc тo ри чecких и культурных пaмятных мecт, нe зa кoннoм coдeржaнии мaдьярcких aктивиcтoв в тюрьмaх, ocтaютcя бeз внимaния co cтoрoны прeзидeнтa Зeлeнcкoгo и укрaинcких прaвo oхрaнитeлeй».

Сергей Забродин отмечает:

— Поскольку государство на Украине действительно нацистское, то все, кто не украинец, по определению люди второго сорта, и их можно как угодно третировать. Венгры на себе это в полной мере испытали.

Между тем их историческая Родина уже дaвнo финaнcoвo пoддeрживaeт пригрaничныe рaйoны Укрaины, где венгры живут. В Ужгoрoдe, к примeру, Венгрия пoмoгaлa рeмoнтирoвaть дoрoги. Крoмe тoгo, житeли пригрaничных рaйoнoв рaбoтaют нa вeнгeрcких прeд при ятиях — утрoм их aвтoбуcaми зaбирaют, a вeчeрoм вoзврaщaют дoмoй. Дo Будaпeштa мoжнo дoбрaтьcя и нa элeктричкe. У многих украинских мадьяров есть венгерские паспорта — как у жителей ДНР и ЛНР — рос сийские.

— Обратите внимание: Виктор Орбан запретил доставку оружия на Украину через свою территорию. По всей видимости, он хочет, чтобы режим Зеленского поскорее пал, и тогда как минимум венграм на Украине стало бы жить легче. А как максимум часть Закарпатья могла бы и вовсе Венгрии отойти, — пояснил Сергей Забродин. — Вообще для венгров все Закарпатье — их земля. Этот край находился под венгерским господством тысячу лет. А в составе Украины он всего лишь с 1944 года — жалкий, по историческим меркам, срок. Многие венгры уверены, что у Киева на Закарпатье просто нет никаких прав. Эксперт также заметил, что Черновицкая область Украины — регион на юге страны, на границе с Молдавией, — это бывшая Северная Буковина, принадлежавшая Румынии. Здесь живут более 150 тысяч этнических румын. Многие из них тоже хотят возвращения региона на Родину, и сепаратистские настроения здесь довольно сильны.

Украинский пирог: эксперты уверены, что в нынешнем виде соседнее государство уже, скорее всего, не сохранится

Оставить самостоятельной — нельзя

По мнению эксперта, раздел Украины не в интересах коллективного Запада.

— Украина нужна США и их союзникам сильной, максимально милитаризованной, идеологически заряженной и готовой воевать с Россией, — считает Вассерман. — Ровно поэтому Запад согласится на раздел страны, лишь когда станет окончательно и бесповоротно ясно, что Украина может и целиком войти в состав России.

По мнению эксперта, последний вариант был бы для нашей страны наиболее приемлемым.

— К сожалению, Украина, независимая хотя бы формально — как, например, сейчас, представляет угрозу и для себя самой, и для России. Такая Украина нам точно не нужна, — считает Анатолий Вассерман. — Ее нужно вернуть в состав нашей страны: ведь она многие века была частью Российской империи.

По мнению политолога, процесс возвращения Украины будет не быстрым и не простым. Даже закончив военную операцию, России предстоит довольно долго интегрировать соседнюю страну, параллельно выдерживая санкции Запада. Плюс же, как считает Вассерман, в том, что сам Запад начал «сыпаться».

— Налицо энергетический и начинающийся продовольственный кризисы. Налицо обострение внутренних проблем в США. Начинается процесс ухода от доллара в международных расчетах. Очень скоро Западу придется сосредоточиться на решении собственных проблем, — убежден эксперт.

Страну придется перевоспитывать

Украинский пирог: эксперты уверены, что в нынешнем виде соседнее государство уже, скорее всего, не сохранится Фото: Минобороны РФ

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассуждает:

— Я думаю, в интересах России, как и было заявлено в начале спецоперации, иметь Украину независимой, но — демилитаризованной и денацифицированной. Как этого добиться? Во-первых, конечно, нужна полная и безоговорочная военная победа. Во-вторых, смена нынешней власти сверху донизу. В-третьих, военные базы на территории страны — до окончания денацификации. Пример подобных действий уже есть — Польша после 1945 года.

В этой стране, как пояснил эксперт, после Второй мировой войны стало править просоветское правительство. Вместе с тем местный национализм был очень силен, и вплоть до 1960-х годов в Польше партизанила «Армия Крайова». По сути, это был вариант бандеровцев. Только сначала «АК» воевала против фашистов, а потом — против коммунистов.

— И чтобы эту партизанщину победить, нам приходилось держать в Польше войска и действовать против аковцев в основном своими силами — потому что полиция и армия Польши были буквально наводнены сторонниками и агентами «АК», — пояснил Дмитрий Журавлев. — То же самое, я убежден, будет и на Украине. Нацисты ведь никуда не денутся. Просто одни будут явными, а другие скрытыми. Но все по мере сил будут обновленной стране вредить, пытаясь вернуть ее в нынешнюю ситуацию. В общем, нужны российские военные гарнизоны.

Эксперт также привел в пример Японию, которую демилитаризовали американцы после победы во Второй мировой войне.

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз, убежден, что Украину, хочет этого Россия или нет, придется переформатировать.

— Страну нужно избавлять от украинства — нацистской идеологии, в основе которой лежит расовая теория и нетерпимость ко многим народам, — считает эксперт. — Мы долгие годы относились к украинству то с умилением, то с насмешкой, рассказывая анекдоты, что человек произошел от украинца. Но это не анекдот! Носители украинства так на самом деле считают. Поэтому нам просто придется «сносить» украинское государство, ведь украинство — его идеологическая основа.

По мнению Валерия Михайловича, территорию Украины, вероятнее всего, придется расчленить. Южная ее часть вернет прежнее название — Новороссия. Вернется, по его мнению, и термин «Малороссия» — так до 1917 года называлась территория Волынской, Киевской, Подольской, Харьковской, Полтавской и Черниговской губерний. Донецкая и Луганская области будут либо самостоятельными государствами, либо войдут в состав России. Конечно, будет и Галиция — Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

— Кстати, я уверен, для всех этих образований будет открыта дверь в Россию — после соответствующих референдумов и в случае желания самой России, — рассуждает эксперт. — Галиция, я думаю, в Россию не попросится. Так что нам придется следить за ее демилитаризацией и вообще постоянно контролировать, как потенциальный и постоянный источник опасности.

Коровин также считает, что отдельным регионом Украины может стать Закарпатье, где живут русины — это самостоятельный восточнославянский этнос, который ментально и культурно от западенской Галичины весьма далек.

— Единственный регион, где украинство может сохраниться, — это Галичина. Но оно, я думаю, должно существовать на уровне культуры и этнографии, но никак не на уровне военной идеологии, — считает Валерий Михайлович. — На всех остальных территориях, если мы, Россия, хотим жить спокойно, украинство придется жестко искоренять.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным государственной службы статистики Украины, оценочная численность наличного населения Украины на 1 января 2022 года составила 41 167 336 человек, что на 421 тысячу человек меньше аналогичного показателя предыдущего года. Согласно отчету «Оценка наличного населения Украины», обнародованному в телеграм-канале кабинета министров Украины, реальная численность населения, проживавшего на территории Украины без учета Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, составила 37 миллионов 289 тысяч человек. Правительство честно признает, что часть населения оно уже не контролирует.

СПРАВКА

Всего в составе Украины на момент государственного переворота в феврале 2014 года насчитывалось 27 областей. В марте 2014 года Крым перешел в состав России, тогда же были образованы Донецкая и Луганская народные республики. Три территории фактически отделились. Исторически на четыре области — Львовскую, Тернопольскую, Волынскую и Ивано-Франковскую претендует Польша. На Черновицкую претендует Румыния. На Закарпатскую область — Венгрия. Одесская, Николаевская, Херсонская, Харьковская области, Запорожье — сфера интересов России. Итого от Украины остается 13 «коренных» областей.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

—Я никогда не откажусь от убеждения, что русские и украинцы — один народ, несмотря на то что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской пропагандой.

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