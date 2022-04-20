Саперы ищут неразорвавшиеся снаряды и мины

Военнослужащий Народной милиции ДНР с собакой на освобожденной территории Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе / Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские военные совместно с Народной милицией республик продолжают освобождать захваченные нацистами территории и помогать мирному населению.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили шесть танков, девять бронемашин и батарею гаубиц «Мста-Б».

— Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры. Уничтожены 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения боевиков, а также 106 огневых позиций артиллерии. В районах Донецкого и Скилеватого сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У», — заявил Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в херсонской школе. Помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, медикаментами и военным снаряжением, сообщили в Минобороны России. Сейчас помещение очищено и передано администрации.

Первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что пятеро украинских военных, которые вышли с территории «Азовстали» в Мариуполе, сдались в плен.

По его словам, в данном случае сработали листовки с призывами сложить оружие, которые военные Народной милиции ДНР разбрасывают с помощью специальных агитснарядов над территорией комбината. Кроме того, по одному из гуманитарных коридоров из двух домов, примыкающих к промзоне «Азовстали», вышли все мирные жители, которые там оставались, — 28 человек, из них семеро детей.

— Более трех тысяч военнослужащих ВСУ сдались в плен в Донбассе с 24 февраля, — добавил Безсонов.

Кроме того, по данным официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, киевское руководство экстренно вывозит командование своих войск из зоны активных боевых действий на территории республики. В частности, из города Золотое вертолетом эвакуированы генерал и администрация этого населенного пункта.

А агентство ЛуганскИнформЦентр сообщает, что украинские войска спешно покидают Северодонецкий треугольник, который образуют населенные пункты Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.

Тем временем в ДНР обесточены 93 трансформаторные подстанции, две котельные, одна больница, пять учебных заведений и свыше 7300 бытовых абонентов.

Саперы МЧС республики продолжают обследовать дороги и придомовые территории, объекты инфраструктуры на предмет неразорвавшихся снарядов.

— За период с 23 марта сотрудники МЧС ДНР обследовали более 4,5 тысячи зданий на наличие пострадавших. Работа на территории города не прекращается ни на минуту. Саперы осматривают каждый сантиметр, стремясь обезопасить передвижение местных жителей, — отметили в ведомстве. — Спасатели при помощи специальной техники разбирают завалы в жилых кварталах Мариуполя, проводят демонтаж межэтажных перекрытий и железобетонных конструкций, параллельно происходит поиск пострадавших.

Силами МЧС ДНР в Мариуполе развернут мобильный медпункт. За время его работы туда поступило около тысячи обращений. В частности, медицинскую помощь там получили 80 детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник национального центра управления обороной РФ:

— По имеющейся достоверной информации, СБУ готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих РФ в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области. С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей.