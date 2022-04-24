Санкции на чужую голову: резкий рост цен и безработицы спровоцировал массовые протесты европейцев

Фото: Рexel / Amine M'Siouri

Евросоюз разрабатывает в отношении России шестой пакет санкций. Новый блок ограничений коснется, в частности, Сбербанка и энергетического сектора. Основная цель этих мер, как предполагают европейские политики, — сокращение доходов российского государства. Между тем, по мнению аналитиков, санкции бьют не столько по нашей стране, сколько по самим европейцам. Уровень жизни в странах Евросоюза неуклонно снижается. Когда европейцы... поумнеют?

Первое, с чем столкнулись европейцы, — резкий рост цен на «коммуналку». С марта 2021 года по март 2022года, согласно отчету статистического ведомства ЕС, электроэнергия в Европе подорожала в среднем на 44,7 процента. А тут — новый рост, уже из-за санкций.

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В Кардиффе, Бирмингеме, Лондоне и других городах Великобритании прошли массовые акции протеста. Причина — увеличение цены на газ и электричество разом на 54 процента!

«Примерно две трети всех британцев столкнулись с проблемами при оплате электроэнергии в связи с антироссийскими санкциями», — пишет британское издание Sunday Express. Согласно опросу издания, 84 процента британцев теперь будут избегать крупных покупок, таких как новые автомобили, а 67 процентов будут испытывать трудности при оплате счетов за отопление и электроэнергию.

«В Великобритании наблюдается стремительный рост цен, дорожают топливо, продукты питания и многое другое. Британцы вынуждены выбирать между покупкой еды для детей и оплатой жилья», — говорится в репортаже телеканала SkyNews.

Немцы скупают масло и ждут краха промышленности

Последствия санкций, бумерангом ударившие по немецкой экономике, отразились и на продовольственном рынке ФРГ. По данным федерального статистического управления Германии, в стране резко вырос спрос на муку и растительное масло. Уже в начале спецоперации на Украине, когда были введены первые санкции, продажи масла за неделю с 7 по 13 марта были на 123 процента выше, чем полгода назад, а продажи муки — на 206 процентов больше уровня сентября 2021 года.

По информации федерального статуправления, многие ретейлеры были вынуждены ограничить продажи муки и масла.

«Опасаясь, что военная операция России приведет к сокращению поставок пшеницы и подсолнечного масла из Украины и России, покупатели стали активно запасаться мукой и маслом, опустошив полки с этими товарами в супермаркетах», — пишет, комментируя ситуацию в Германии, Financial Times.

В свою очередь президент федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF заявил, что введение эмбарго на российские энергоресурсы будет иметь фатальные последствия.

— Мы не можем заменить газ из России в краткосрочной перспективе. Поскольку при обеспечении газом приоритет отдается домохозяйствам, существует риск полной остановки производства в некоторых отраслях в случае прекращения поставок, — заявил Руссвурм. — В результате сотни тысяч рабочих мест в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под непосредственной угрозой.

Санкции против России не только не остановили конфликт на Украине, но и навредили обычным людям по всему миру, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

— Санкции против России привели к экономической разрухе. Они заставляют страдать народ, а не олигархов, — пояснила парламентарий. — Страны, поставляющие оружие на Украину, только способствуют затягиванию конфликта. Вместо того чтобы начать мирные переговоры с Москвой, Европа симулирует сочувствие к киевским властям. Меня от этого, если честно, тошнит!

Банки не вернут огромные кредиты

Банки США, Европы и Японии могут столкнуться с убытками из-за вложений в Россию. Журналисты делового издания Nikkei Asia подсчитали, что из-за антироссийских санкций и ухода международных компаний с внутреннего рынка России возникает риск невозврата иностранным банкам кредитов на 150 млрд долларов. Издание процитировало руководителя одного из банков Японии, заявившего, что «наши кредиты в России, по сути, находятся в состоянии дефолта».

Могут серьезно пострадать и европейские банки — крупнейшие кредиторы России. Так, например, кредитные учреждения Франции имеют в России непогашенные кредиты на 32,6 млрд долларов. Банки Италии в общей сложности могут потерять в России 30,9 млрд долларов, австрийские банки — 22,7 млрд долларов. Еще 25,3 млрд долларов российских долговых обязательств имеют США. А общая сумма кредитов, выданных РФ Японией, составляет 11,5 млрд долларов.

«Я бы еще и краник перекрыл»

— Стадное чувство буквально губит Запад. Вводя антироссийские санкции, бизнес и отдельные страны слепо копируют друг друга и не думают о последствиях, — рассуждает профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Эксперт рассказал, что в риск-менеджменте есть теория ожидания. Суть ее в том, что, ожидая чего-то плохого, мы начинаем вести себя так, как будто плохое уже случилось.

— Европа сейчас ведет себя так, как будто мы уже перестали им поставлять нефть, газ и уголь. Вместо того чтобы снять санкции и перестать истерить, европейцы начинают за бешеные деньги покупать энергоресурсы у других поставщиков, хотя Россия-то от своих обязательств по поставкам не отказывается! Как результат — резко дорожает электро- и газоснабжение, растут цены на «коммуналку», — пояснил эксперт.

То же самое, по словам Юрия Николаевича, происходит с продуктами. Отказываясь от удобрений из России, Европа сама обрекает себя на резкое увеличение себестоимости урожаев и, как следствие, подорожание продуктов.

— Причем, обратите внимание, себестоимость сельхозпродукции еще не увеличилась, а европейцы уже скупают тот же сахар и подсолнечное масло. В результате ажиотажа цены растут, и европейцы страдают еще до того, как проблемы реально возникли. Такой вот забавный парадокс, — рассуждает эксперт. — То же самое касается бензина. В Испании и Великобритании уже идут демонстрации, потому что он стал слишком дорогим. Так покупайте нефть у России, и он будет дешевле!

При этом, как пояснил Юрий Юденков, Россия «пережевывает» западные санкции значительно легче.

— Доллар упал до докризисных значений, ключевую ставку Центробанк снижает, бензин подешевел, — перечисляет эксперт. — Вообще в плане санкций и контрсанкций, как мне кажется, российское правительство даже несколько расслабилось. Я бы на их месте еще и «краник перекрыл» — с нефтью и газом. Чтобы до Европы лучше дошло, кто больше от кого зависит.

Фото: Рexel / Kelly L

Грядет раскол власти и общества

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что во многих странах Запада на фоне экономического кризиса назревает и политический.

— Нет сомнений, что во многих европейских государствах оппозиционные силы станут активнее давить на свои правительства. К ним может присоединиться и западное бизнес-сообщество, — считает эксперт. — Западный бизнес понимает, что санкции и контрсанкции, введенные после начала российской спецоперации на Украине, ставят многие компании на грань выживания. Уже остановлено большое количество мероприятий. Понятно, что эти люди — акционеры, руководство компаний и рабочие — не могут винить в этом Путина. Они вынуждены задуматься: а что в их жизни пошло не так и в чем напортачил политики. Запад лишь позиционирует себя единым, при этом в нем есть множество людей, сопротивляющихся монополизации. Иллюзия этого единства существует за счет политического класса, который частично подчинен американцам, и медиа. Но Запад не един.

Нужен новый Нюрнбергский процесс

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, считает, что Западу предстоит пройти долгий путь прозрения.

— Сейчас ведь там СССР. Только вместо газеты «Правда» — CNN и New York Times. Как скажут, так и есть. А самому копаться, искать альтернативную информацию и другую точку зрения на события человеку лень. Большинство людей, во всяком случае, именно так устроены, — пояснил эксперт. — Поэтому мы в СССР были уверены, что все наши беды от американских империалистов — так нам газеты рассказывали, а нынешние европейцы и американцы в массе своей убеждены, что бензин и продукты дорожают непосредственно из-за Путина.

Что делать? По мнению Игоря Кузнецова, сейчас России крайне важно, во-первых, успешно завершить спецоперацию, а во-вторых, начать обещанные суды над нацистами. И пригласить на них представителей — включая, конечно, и СМИ — крупнейших, не поддержавших санкции стран: Китая, Индии, Бразилии и т.д.

— Все зверства нацистов — с 2014 года до наших дней — нужно как можно ярче освещать, чтобы люди узнали. Кстати, как выяснилось, до Нюрнбергского процесса большинство немцев понятия не имели о массовых казнях, пытках, газовых камерах. Ведь СМИ доктора Геббельса, которым они верили, об этом ничего не рассказывали, — пояснил Игорь Кузнецов. — И только после Нюрнбергского процесса у многих наступило прозрение. Такой же процесс необходим и сейчас, в ХХI веке, над украинскими неонацистами. «Прозрению» западных обществ будет, как ни странно, способствовать и снижение уровня жизни.

— Ведь сейчас они живут в такой либеральной матрице, когда доминирует постправда, т.е. некоторые соображения, которые правдой назовут. Но либерализм — это игрушка богатых. Чем ниже будет уровень жизни, тем активнее общество будет возвращаться к традиционным ценностям. А в традиционализме постправда не работает — там важна правда. В традиционных обществах принято разбираться — что, как и почему. Там все серьезно, — пояснил Игорь Кузнецов.

По мнению эксперта, история с Украиной и санкциями вполне может стать отправной точкой для «перезапуска» всего мира, во всяком случае, самой богатой его части. В экономике этот перезапуск уже начал происходить. Скоро, будем надеяться, случится он в идеологии и политике. К этому все идет.

ЦИТАТА

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Собвеза РФ:

— Антироссийские меры возвращаются на Запад бумерангом. Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сегодня ЕС, по данным Еврокомиссии, в потреблении газа на 90 процентов зависит от импорта, 45 процентов которого приходится на долю России. Россия также покрывает 25 процентов импорта сырой нефти и 45 процентов импорта угля ЕС. Постепенный отказ от российских энергоносителей, который наблюдается сейчас, привел к тому, что в марте 2022 года — по сравнению с декабрем 2021 года — цены на газ, нефть и уголь выросли в среднем на 47 процентов.