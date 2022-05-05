Как начинают восстанавливать освобожденные территории Донбасса

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российские военные совместно с бойцами Народной милиции ДНР и ЛНР продолжают освобождать города и села от украинских националистов и помогать мирным жителям.

По словам официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, высокоточным оружием воздушного базирования ВКС России уничтожена авиационная техника на аэродроме Канатово неподалеку от Кировограда. Ракетами военных сил России также уничтожен крупный склад боеприпасов в городе Николаеве и хранилище топлива для украинской военной техники в районе Жовтневое в Николаевской области.

— Артиллерийскими подразделениями России были поражены 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожена 61 единица вооружения и военной техники. Российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе острова Змеиный, Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и Су-25 в районе Кошевого Днепропетровской области, — сказал Игорь Конашенков.

Он добавил, что в течение ночи наши военные уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе Тарасовки и Васильевки.

Кроме того, за прошедшие сутки российские военные вместе с Народной милицией ДНР захватили две самоходные артиллерийские установки и БМП.

— Уничтожены две огневые позиции минометов, танк, три бронетранспортера, одно грузовое транспортное средство, — сказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

А в Луганской Народной Республике от украинских националистов полностью освобожден поселок Светличное, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Слаженные действия наших бойцов помогли взять под абсолютный контроль очередную территорию, на которой бесчинствовали бандиты. В настоящее время в Светличном завершается зачистка. Более того, наши спецподразделения уже заняли первые кварталы еще одного населенного пункта — поселка Нижнее, — рассказал Рамзан Кадыров.

Он добавил, что на освобожденных территориях начнут восстанавливать инфраструктуру, а местных жителей обеспечат всем необходимым. Тем временем ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Снаряды «прилетели» в село Журавлевка и хутор Нехотеевка, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Есть повреждения линий электропередачи. На одном из домовладений в Нехотеевке сильно пострадали дом и гараж. Жертв среди мирного населения нет. Все пострадавшие дома будут восстановлены, но сначала нужно провести необходимые замеры. Никого в беде не оставим, — сообщил Гладков.

А жителям Донецка в очередной раз раздали гуманитарную помощь, собранную в Московском регионе. Дончане получили вещи для детей, лекарства, продукты питания.

— Мы приехали в пункт приема и выдачи гуманитарной помощи, а там столько людей! Они передали друг другу по сарафанному радио, что тут можно получить вещи и продукты. Восьмой год продолжаются обстрелы, и люди делятся информацией так — не везде есть интернет, и связь тоже, — отметила координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Филипоненко, официальный представитель Народной милиции ЛНР:

— Противник продолжает террор мирного населения нашей республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющих опасности для противника и не являющихся военными объектами. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили по населенным пунктам ЛНР 28 снарядов из артиллерийских орудий.