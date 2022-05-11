Российские военные бьют коварного врага его же оружием

Механик на полевом аэродроме загружает неуправляемую авиационную ракету в вертолет Ка-52 ВКС России / Фото: РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и профессионального мастерства наших военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Находчивый артиллерист

Старший сержант Александр Шепелев / Фото: Минобороны РФ

Старший сержант Александр Шепелев служит артиллеристом в десантных войсках. Во время высадки и захвата военного аэродрома украинских националистов Александр заметил в лесопосадке неподалеку готовую к стрельбе вражескую 152-миллиметровую гаубицу с расчетом и полным грузовиком боеприпасов. Александр собрал бойцов своего расчета и скрытно выдвинулся с ними к вражеской позиции. Десантники окружили украинских националистов и по сигналу шквальным прицельным огнем уничтожили вражеский расчет, при этом захватив и гаубицу, и машину со снарядами. Бой за аэродром продолжался, и Шепелев, моментально оценив обстановку, приказал бойцам своего расчета открыть огонь из трофейной гаубицы по позициям противника. В результате были уничтожены два миномета националистов, укрепленный опорный пункт. Это облегчило нашим военным взятие объекта.

Отважный медик

Старший лейтенант Никита Графкин / Фото: Минобороны РФ

Старший лейтенант медицинской службы Никита Графкин служит в медицинской роте мотострелковой бригады. Во время ожесточенного боя за один из населенных пунктов ему пришлось оказывать помощь раненым бойцам прямо под огнем противника. Боевики киевского режима укрепились в зданиях и с заранее подготовленных укрытий вели плотный огонь по нашим наступающим войскам. Несколько российских мотострелков были ранены, и Никита Графкин, заметив, что некоторые из них не могут самостоятельно выйти из зоны огня, бросился им на выручку. Медик вынес с поля боя пятерых тяжелораненых и оказал им первую помощь. Затем Графкин вернулся и перевязал несколько легкораненых бойцов прямо на позициях. Так Никита сумел сохранить жизни нескольких военных.

Меткий десантник

Сержант Максим Арефьев / Фото: Минобороны РФ

Сержант-десантник Максим Арефьев участвовал в освобождении от боевиков одного из поселков. Ракетами противотанкового управляемого комплекса он сумел поразить укрепленный опорный пункт врага, четыре пулеметные точки и позицию снайпера. Благодаря действиям сержанта Арефьева десантники смогли удачно атаковать украинских националистов и освободили поселок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной РФ:

— Киевским режимом проведена очередная кровавая акция по «бучинскому» сценарию. На дороге между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских машин с белыми флагами. Съемку этого преступления провели специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.