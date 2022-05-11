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АО «Украина»: кому принадлежат пакеты акций государства-банкрота

Никита Миронов

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АО «Украина»: кому принадлежат пакеты акций государства-банкрота
Слева направо: премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, президент Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский (на мониторе) во время встречи лидеров Объединенного экспедиционного корпуса / Фото: NEIL HAL / EPA / POOL / ТАСС

«Это человек неуравновешенный, несамостоятельный, который напрямую зависит от своих американских кураторов», — с такой характеристикой президента Украины Владимира Зеленского выступил глава российского МИДа Сергей Лавров. Почему глава «незалежной» постоянно меняет позицию на переговорах с Россией? Причем часто — на противоположную? Кто на самом деле руководит Украиной? Способна ли эта страна быть самостоятельной? Об этом рассуждают эксперты.

Согласно одному из определений, «государство — политическая форма организации общества на определенной территории, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется все население страны».

Но как назвать «структуру», чье руководство подчиняется управленцам из другой страны? Государством ли? Об этом мы и говорили с нашими экспертами. Так, например, Юрий Апухтин, общественный деятель, идеолог несостоявшейся Харьковской Народной Республики, дал краткий обзор становления украинской государственности. И он неутешителен.

Вороватая элита

— Какая элита, такое и государство. Это доказывалось во все времена и видно на примере Украины, — пояснил Юрий Михайлович.

Как рассказал эксперт, после развала Союза во главе страны встала местная советская партноменклатура, решившая построить независимое государство, положив в основу его идеологии галицкий укронационализм.

— В 1992 году я бывал в Минпроме Украины, и его сотрудники воодушевленно рассказывали, что отбор кадров на руководящие должности там идет исключительно среди приверженцев украинской национальной идеи и тех, кто владеет украинским языком — тогда это было редкостью. То есть кадры для госуправления изначально подбирались не профессиональные, а идеологически верные. Элита формировалась не из государственников, готовых и способных строить сильную страну, а из приспособленцев, стремящихся встроиться в заложенный тренд формирования Украины, — рассказывает Юрий Апухтин.

Затем, по словам эксперта, в формировании власти поучаствовали олигархи.

— Их ставленники имели две задачи — лоббировать интересы хозяев, направляя, в частности, в их сторону бюджетные потоки, — пояснил Апухтин. — Элиту нацеливали не на созидание, а на мародерство, с чем она успешно и справлялась.

Олигархическим консенсусом решалось, кто станет во главе государства, и между кланами согласовывалось, кому какие отрасли отходят в «кормление». Президенту давался список «смотрящих» за этими отраслями, и он проводил соответствующие назначения.

АО «Украина»: кому принадлежат пакеты акций государства-банкрота Фото: depositphotos

Ставка на Ющенко

Господство олигархических кланов попытались ограничить США, приведя в результате Майдана к власти своего ставленника Ющенко.

— С подсказки кураторов из США он провел «люстрацию» и вычистил на всех уровнях около 18 тысяч управленцев, назначив на их место верных нацидее людей, — рассказывает эксперт. — Из-за своего непрофессионализма Ющенко не оправдал надежд ни США, ни олигархов, и по взаимному согласию его убрали.

Виктор Янукович, как пояснил Апухтин, тоже никого не устроил.

— Стоящие за ним кланы не очень-то стремились удовлетворять интересы США и Евросоюза, все старались все подгрести под себя, и им в 2014 году США поставили мат путем государственного переворота, — рассказывает эксперт. — На Украине при поддержке США установился национал-олигархический режим и начала формироваться уже неонацистская элита. При Порошенко она формировалась в основном из уличной шпаны и боевиков-неонацистов. Основной ее задачей было при поддержке Запада создать из Украины анти-Россию. Олигархам пришлось подчиниться, им еще было позволено грабить страну, но кормовая база для них существенно сократилась, и между кланами резко обострилась борьба за доступ к государственному пирогу.

Американский проект

При этом, как пояснил эксперт, Порошенко и его ближние так лихо грабили страну, что назревал новый Майдан. США пришлось искать Порошенко замену. И тут вовремя всплыл продвигаемый Коломойским далекий от политики и олигархических разборок Зеленский.

— Он устраивал США, легко управляемый и независимый от олигархов президент им и был нужен, — рассказывает Апухтин. — Влияние Коломойского успешно нивелировали, и под руководством США была создана уникальная команда Зеленского. Такого еще на Украине не было: президент уже мало что решает в кадровых назначениях, ему только позволили создать вокруг себя группу друзей из «95 квартала». Немного отхватил себе и Коломойский, а основные ключевые посты в управлении государством были заполнены «соросятами», воспитанниками Сороса, и грантоедами Демократической партии США.

По словам эксперта, при Зеленском «во власть попала не способная ни на что шелупонь».

— Эта страна для них чужая, их интересы лежат на Западе, и им все равно, что с ней станет, — пояснил Юрий Апухтин. — Если посмотреть на новую власть и самого президента, то она представлена молодыми людьми, не имеющими опыта и знаний в организации любого дела, тем более — государственного строительства. Они легко управляемы и подвержены манипуляциям со стороны для дальнейшей трансформации украинского общества. Реальное управление экономикой было передано в руки западных специалистов, и они с помощью транснациональных корпораций решили «обустраивать» Украину по своему усмотрению.

Как пояснил эксперт, с приходом к власти команды Зеленского аппетиты США были полностью удовлетворены: на Украине сформировался русофобский режим, готовый противостоять России до последнего украинца.

— Государством стала править элита, практически не зависящая от украинских олигархов, полностью подконтрольная американцам и готовая передать разграбление государства из рук олигархов в руки транснациональных компаний, заждавшихся в ожидании грабежа недалеких туземцев, отдавших американцам все бразды правления этим недоношенным государством, — пояснил Юрий Апухтин.

Эксперт делает неутешительный вывод: за треть века украинское общество показало неспособность создать свое сильное государство, защищающее интересы населения.

— Это еще раз подтвердило, что на Украине никогда не было, нет и не будет традиций государственности, — считает Юрий Апухтин. — Здесь веками искали себе хозяина и как можно выгоднее ему продавались.

АО «Украина»: кому принадлежат пакеты акций государства-банкрота Фото: president.gov.ua

Несостоявшаяся империя

Кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Сергей Забродин согласен:

— Украинские элиты всегда были заняты лишь поиском более выгодного покровителя. Типичный пример — нынешний герой Украины Иван Мазепа. Он только и делал, что бегал от одного хозяина к другому: то к царю Петру Великому, то к шведскому королю Карлу, то к польскому королю Яну Казимиру, то к турецкому султану.

И, кстати, всех постоянно предавал. Ленин бы назвал его «политической проституткой» — ведь он ею, по сути, и был.

Как пояснил эксперт, чтобы обеспечить лояльность украинских элит, покровители фактически подкупали их, давая во владение главный тогдашний ресурс — земли.

— Так сделали и большевики, отдав в 1920-х Украине Новороссию и Малороссию — заселенные русскими земли юга и востока нынешней Украины. Тогда власть Москвы была незыблемой, и «подарок» был номинальным. Но когда Украина стала самостоятельным государством, она фактически превратилась в империю со случайно доставшимися колониями. Ведь Херсон, Одессу, Николаев, Харьков, Донецк, Днепропетровск и другие крупные города основали русские по приказу российских императоров и императриц. Никаких исторических прав Украина на эти земли не имеет. Их население традиционно прорусское, и даже местные элиты тяготеют к России — пример ДНР и ЛНР этот факт наглядно демонстрирует.

Зарубежные «пакетодержатели»

— Если брать большую политику и вообще развитие, точнее, деградацию страны, то АО «Украина» имеет несколько крупных акционеров, — считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Самый большой пакет, конечно, у США. Пакет поменьше, но при этом блокирующий — у Великобритании. Именно эта страна — один из крупнейших поставщиков оружия Украине.

Именно Великобритания запугивает страны, относящиеся к России дружески или нейтрально. Кстати, еще в 2019 году, вскоре после выборов, Владимир Зеленский посетил Лондон, где провел засекреченную встречу с руководством разведывательной службы Великобритании MI6. Там, вероятно, его и завербовали. Иначе как объяснить тот факт, что Зеленского охраняет не СБУ, а британский спецназ? По всей видимости, берегут ценного агента! А заодно контролируют — чтобы лишних движений не делал. Третий акционер — Турция. Тут все просто: Крым и юг Украины — традиционно сфера интересов Османской империи. Но воевать за эти территории турки не будут, а по своей давней привычке присоединятся к победителю.

Другие, по мнению эксперта, миноритарные акционеры — это руководство ВСУ, нацбатов и губернаторы территорий.

— Но власть их, конечно, локальна и распространяется лишь на кусок контролируемой территории, — считает Алексей Мухин.

Силовики Зеленскому не подчиняются

— Украиной, я считаю, правит конгломерат из олигархов и западных кураторов номинальной украинской власти, — убежден генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. — Первые занимаются финансами, вторые — политикой. Приводным ремнем между ними служат силовики. При этом, надо понимать, они хоть и находятся в формальном подчинении у Зеленского, но он ими не руководит. Дело в том, что Украина — страна-банкрот. И армия, и СБУ живут исключительно за счет Запада. И спецслужбы, и ВСУ обучают европейские и американские инструкторы. Оружие у армии тоже европейское и американское, как и обмундирование, и спецсредства, и техника... А кто армию содержит, тот ею и руководит. Зеленский — это вывеска, лицо.

АО «Украина»: кому принадлежат пакеты акций государства-банкрота Фото: depositphotos

При чем тут Абрамович?

Политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко обратил внимание на интересный факт: в организации переговоров России и Украины в Стамбуле принял участие российский олигарх Роман Абрамович. Оказывается — неспроста.

— В отличие от России, на Украине власть очень сильно диверсифицирована. Она делится между несколькими группами. Группа номер один — это США, это основной игрок. Группа номер два — радикальные националисты с силовой крышей, вторая, наверное, сегодня по влиятельности группа. Группа номер три — собственно команда Зеленского и его ближайшее окружение. И примерно сопоставимая с ней по влиянию группа номер четыре — представители украинского крупного бизнеса. Среди представителей последней группы много евреев по национальности. Они свою национальную идентичность и общность подчеркивают, хотя между собой могут и конфликтовать. Сейчас среди этих людей наиболее влиятелен Игорь Коломойский, который в свое время дал старт политической карьере Владимира Зеленского. Думаю, российская сторона подбирает переговорщиков, которые могли бы с каждой из этих групп разговаривать на понятном ей языке. С американцами общается Лавров и в закрытом формате — представители силовых структур. С радикальными националистами — Шойгу, используя свои инструменты. С президентом Зеленским — собственно переговорная группа. А с представителями крупного украинского бизнеса — пожалуйста, наш Роман Аркадьевич…

Сергей Забродин резюмирует:

— На Украине много веков ничего не меняется: там живут казаки, которые любого атамана рано или поздно бросают на пики. Одни — донские — признают власть московского царя, другие — запорожские — хотят быть сами по себе, но, чтобы уцелеть, вынуждены лавировать между турецким султаном и шляхтой. Третьи сами объявляют себя шляхтой. Так все и будет бродить, пока не успокоится. Или не успокоят.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Свою государственность Украина получила по историческим меркам совсем недавно. Причем при помощи русских большевиков: 20 ноября 1917 года, когда была провозглашена автономная Украинская Народная Республика, а в декабре 1917 года в Харькове — Украинская Народная Республика Советов. 9 (22) января 1918 года УНР провозгласила независимость. Однако революция и Гражданская война завершились установлением советской власти и образованием Украинской ССР. Уже в 1922 году Украинская ССР стала одним из государств — основателей СССР, но как самостоятельное государство прекратило существовать. После путча в Москве 24 августа 1991 года Верховный совет Украинской ССР провозгласил независимость Украины. Таким образом, Украине как государству в общей сложности около 35 лет. Куда меньше, чем, например, Камеруну, Эфиопии, Ботсване и другим «видным демократиям». С 1991 года на Украине сменилось семь президентов. Нынешний — Владимир Зеленский — по мнению ряда политологов, может стать последним в истории страны.

КСТАТИ

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский начал изучать украинский язык лишь в 2017 году — чтобы сняться в очередном фильме. «Сложности возникали из-за того, что ни в его семье, ни в окружении никто по-украински не говорил, — рассказал впоследствии репетитор Александр Авраменко. — До сих пор разговорная речь президента на украинском оставляет желать лучшего». Эта история хорошо иллюстрирует всю выморочную украинскую государственность. С репетиторами из США.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Складывается впечатление, что легально украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые бы напрямую отвечали интересам украинского народа.

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