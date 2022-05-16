Черное солнце: российская армия воюет с потомками нацистов, не добитых в Великой Отечественной
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Запад поддерживает неонацистов на Украине так же, как он поддерживал Гитлера, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Что же представляет собой украинский национализм? Откуда он взялся в стране, которая еще треть века назад была братской для России? И кто главные «иконы стиля» в среде украинских наци на самом деле, каковы их цели? На вопросы отвечают историки, политологи, культурологи и другие эксперты.
Украинский национализм как явление был впервые формально обозначен в середине ХIХ века, рассказывает кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Сергей Забродин.
— Придумали его тогдашние либералы, — рассказывает эксперт. — В январе 1846 года по инициативе молодого историка Николая Костомарова было создано тайное Кирилло-Мефодиевское братство. Члены общества мечтали о создании федерации свободных славянских республик, в которой особую роль играл бы украинский народ как сохранивший в себе гораздо больше свободолюбия и приверженности демократизму. По сути, это была мелкая либеральная секта. Никакого влияния на политическую жизнь она не имела.
Под контролем Австрии и Германии
Созданием украинского национализма занимались и внешние силы. Так, например, при активной поддержке австрийских официальных кругов появился национализм галицийский. Дело в том, что крестьяне Западной Украины много веков страдали от поляков, которые держали их за рабов.
— Поддерживая идеи галицийского национализма, австрийцы наносили удар по национализму польскому, гораздо более деятельному и опасному для них, — пояснил Сергей Забродин.
Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев делает важный акцент.
— Обратите внимание: украинский фашизм никогда не мог существовать сам по себе. Он всегда опирался на внешнюю поддержку. Когда-то это была Австро-Венгрия, фашистская Германия, потом США. И сейчас вновь — США и страны Запада, — считает эксперт. — Никогда сам по себе, без западной поддержки, он не мог существовать. Большинство украинцев не переносили его.
Буйным цветом украинский национализм расцвел в смутное время — перед Первой мировой войной.
— В 1902 году возникла Украинская народная партия, одним из лидеров которой стал Николай Михновский. Именно он в 1904 году выступил организатором серии террористических актов — подрывов памятников Александру Пушкину в городах Малороссии. Таким образом националисты протестовали против торжеств по случаю 250-летия воссоединения Украины с Россией, — рассказывает Сергей Забродин. — То есть взрывать памятники русским националисты научились давно!
После Первой мировой войны возникла ОУН — Организация украинских националистов (запрещенная на территории РФ).
— Это были идеологические предки современных нацистов-отморозков. Один из их лозунгов гласил «Все люди — твои братья, но москали, ляхи, венгры, румыны и евреи — это враги нашего народа». Таким образом, врагами объявляются вообще живущие рядом, — рассказывает эксперт.
В середине 1930-х годов украинские националистические организации, прежде всего ОУН, попали в поле зрения спецслужб Третьего рейха. Они планировали использовать националистов в тайной войне с Польшей и СССР. А после начала Второй мировой войны украинские наци могли уже не просто выйти из подполья, но и попытаться реализовать свои идеи по созданию независимой Украины.
— Когда 30 июня 1941 года немецкие войска вошли во Львов, националисты встретили их цветами и тут же начали еврейские погромы, — рассказывает Сергей Забродин. — История сохранила воспоминания одного из евреев, Курта Левина, запомнившего украинца, одетого в красивую вышиванку. Тот избивал евреев железной палкой, срезая ударами куски кожи, уши и выбивая глаза. Затем он взял дубину и пробил голову одному еврею, мозги жертвы попали на лицо и одежду Левина. По словам выживших, существовало «разделение труда»: немцы отдавали команды, бандеровцы их выполняли. Всего за два дня погрома убили около двух тысяч человек. Кстати, именно после этих погромов националисты и объявили о создании «украинской державы». Очень символично.
Из украинских нациков перед войной был сформирован отряд с легкомысленным названием «Нахтигаль» («Соловей»). Он занимался, главным образом, карательными операциями, выявляя и зверски убивая на оккупированных территориях «коммунистов и жидов».
Бесславные ублюдки
У украинских нацистов есть свой «пантеон богов». Один из них — Евгений Коновалец, главный организатор ОУН.
— С 1934 года эта организация базировалась в Берлине, где по согласованию с Коновальцем проходили обучение боевики из числа украинских националистов, — рассказывает Сергей Забродин. — Сегодня факт активного сотрудничества Коновальца с нацистами украинские власти нисколько не смущает. В честь идеолога украинского национализма называются улицы, школы, открываются многие памятники и бюсты.
Еще один «герой» нацистов — Андрей Мельник. Уже после начала Великой Отечественной войны он написал письмо, обратившись напрямую к Гитлеру: «Мы просим, чтобы нам позволили идти плечом к плечу с легионами Европы и нашим освободителем — германским вермахтом».
Мельник вообще любил писать. По Украине времен войны ходила листовка «Смерть жидовским прихвостням — коммунобольшевикам!» с личной подписью Андрея Мельника. Этот факт не мешает увековечиванию памяти фашиста в различных городах Украины: для современной Украины он герой. А главная, пожалуй, икона нацистов — Степан Бандера. Он — террорист: в 1934 году стал одним из организаторов убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.
— Вообще, он начал убивать еще в детстве. Чтобы «укрепить дух», душил на глазах у других детей котов, — рассказывает Сергей Забродин. — Став взрослым, он вырос всего до 157 см и на общих фотографиях кажется ребенком рядом со взрослыми. Вообще выглядел довольно слабым и болезненным. Бандера никогда не прятался в схронах и не бегал по лесу с автоматом. Вообще всю войну провел за пределами Украины. На героя эпоса он точно не тянет, его взяли в пантеон «героев» в качестве идеолога.
Советские гитлеровцы
— После войны бандеровцы на Западной Украине сопротивлялись еще 15 лет. Последние сдались лишь в 1960 году, — рассказывает руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
В начале 1960-х национальное движение полностью перешло к ненасильственным методам борьбы. Диссиденты-шестидесятники выпускали самиздат, писали коллективные письма и воззвания к правительству с требованием либеральных реформ. Националисты подняли голову в августе 1991 года, когда Украина объявила свою самостоятельность. В стране появилась Украинская националистическая самооборона (УНА-УНСО, запрещена в РФ). Организация не скрывала своей идейной направленности, а потому на роль почетного главы пригласили Юрия Шухевича — сына командующего Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Романа Шухевича.
Первым делом боевики УНА-УНСО занялись подавлением любых общественно-политических движений, связанных с Россией. В ноябре 1991 года они разгромили конгресс русского «Отечественного форума» в Киеве. Затем на деньги неназванных спонсоров руководители УНА-УНСО снарядили «поезд дружбы», в который загрузились около 700 боевиков. В Одессе они разогнали учредительное собрание движения по провозглашению Новороссийской республики. В Херсоне провели героический митинг под лозунгом «Киев против Москвы».
— Все очевидно: как только появилась «свободная Украина», в ней тут же проявились и нацисты. «Свобода» и «нацизм» в этой стране — одно и то же, — считает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев.
Их папа — фюрер
Впоследствии организация УНА-УНСО переросла в реальных боевиков.
— Во время майдана они сомкнулись с либералами и получили мощную государственную поддержку. Националисты стали поступать в военные училища и вернулись оттуда командирами, составив немалую часть среднего командирского звена ВСУ, — рассказывает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Таким образом, нацисты стали важной частью государства.
Большую силу набрали и националистические соединения.
— Нацбатальоны наподобие «Азова», «Айдара» (запрещены в РФ) и прочих, безусловно, придерживаются ультраправой ультранационалистической идеологии, которую с уверенностью можно назвать нацизмом, — считает историк Максим Тимонов. — Более того, существует огромное количество фотофиксаций с абсолютно неприкрытыми доказательствами. И «портреты дедушки фюрера», и фирменные приветствия, и татуированные свастики на всех видных и невидных местах, и тематические флаги. Если в течении есть такой пункт, как объявление кого-то недочеловеком и перевод его в низший разряд, на течении сразу можно ставить клеймо. Да, это нацизм.
Как пояснил эксперт, официальные лица Украины не раз заявляли, что страна хочет построить мононациональное государство.
— Одного этого лозунга достаточно. Вопрос: а остальных вы куда денете? И на этот вопрос они отвечают последние восемь лет, на протяжении которых мы наблюдаем геноцид, — пояснил Максим Тимонов. — Сейчас на Украине торжествует нацизм второго порядка, так как он построен на подражании рейху. Он является чистым подражанием, копиркой. Тут даже расследования проводить не надо — все на виду.
Писатель и политик Захар Прилепин, регулярно бывающий на Украине и в ДНР, уточняет:
— Каждый раз когда наши бойцы обнаруживают брошенные базы нацистов, то натыкаются и на соответствующие брошюры, и на портреты фюрера, и на свастики тут и там. Это реальный, без натяжки, фашизм.
При этом, как пояснил Виталий Караев, среди украинских нациков много... русских.
— В России ведь тоже есть разного толка националисты. Здесь — особенно после событий на Манежной площади 11 декабря 2010 года, с ними стали жестко разбираться. Посадили многих лидеров, в том числе ныне покойного Тесака. И поэтому многие двинулись на Украину, или, как они выражаются, в Киевскую Русь. На самом деле, конечно, их привлекли свастика и разные другие оккультные символы. Например, черное солнце на шевронах. Тот факт, что сейчас они воюют с русскими, их не смущает.
И если бы только воевали...
— Их прислало МВД. Как можно было какую-то банду оформить в батальон?! В станице Луганской они похитили двух людей, которые имели большую сумму денег. Так тех людей мы и не нашли и считаем, что их уже нет в живых. Доходило до того, что они шли по улице, громили все дома, забирали все. Там все разбито и разбомблено, они забрали у десятимесячного ребенка сок — я не знаю, как это назвать, — рассказал в эфире украинского телеканала 112 председатель Луганской администрации Геннадий Москаль о событиях лета 2015 года.
Так действовали бойцы батальона нацистов «Торнадо» (запрещен в РФ) на подконтрольной Украине(!) территории. И, как подтверждают сами украинские власти, «их прислало МВД». Очевидно, что в качестве карателей.
— Нацбаты с 2014 года — такая же часть силового блока Украины, как МВД, ВСУ или СБУ, — рассказывает военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — Больше того: во время спецоперации их роль — как наиболее мотивированных силовиков — резко выросла. Зеленский делает на них ставку. А на справедливые вопросы об их зверствах отвечает: «Они такие, какие они есть». Вот так: на Украине просто не действуют законы. И вариант у России один — это государство сносить. На нынешней Украине нацисты — национальные герои! Никакой денацификации без сноса Зеленского и компании быть не может. Как сказал Владимир Путин, «бандеровцы сидят в Киеве». Значит, в столице Украины необходимо менять власть.
КАК У НИХ
Законы против проявления нацизма есть во многих странах Запада
— В Германии за ношение любого знака с символикой Третьего рейха или его прославление можно лишиться свободы на срок до трех лет. К тому же в ФРГ запрещено публично озвучивать идеи, основанные на теории расового превосходства, — за это тоже тюрьма.
— В Италии еще в 1952 году приняли так называемый закон Шельбы об уголовной ответственности за организацию ассоциаций, движений или групп с присущими фашистской партии характеристиками.
— В США ситуация совершенно иная. Там отрицание холокоста, а также демонстрация свастики или нацистского приветствия не запрещены. Отсутствие подобных запретов эксперты объясняют правом на свободу слова, которая предусмотрена Первой поправкой к конституции США, принятой еще в 1791 году. По данным правозащитной организации Southern Poverty Law Center, в Соединенных Штатах сейчас насчитывается более 900 «групп ненависти», отстаивающих идеалы нацизма.
СПРАВКА
В западной зоне оккупации Германии в 1945–1948 годах союзники насчитали 3,5 миллиона немцев, причастных к нацизму. Но в целом вся немецкая нация была признана «больной» и прошла денацификацию, самой жесткой формой которой стало... принудительное перезахоронение жертв нацизма голыми руками. Союзники разделили всех немцев на несколько групп. Для виновных, в том числе для «извлекателей пользы» из нацистского прошлого, был предусмотрен рабочий лагерь сроком до 5 лет или привлечение к общественным работам. У менее виновных конфисковали имущество за исключением предметов повседневного употребления. Кого-то лишили избирательного права.
ГЛАС НАРОДА
Почти 76 процентов россиян полагают, что украинские нацисты представляют угрозу для России. Таковы результаты опроса ВЦИОМа. На вопрос: «Как вы считаете, есть ли на Украине организации, исповедующие идеологию нацизма?» — положительно ответили 88 процентов опрошенных, «нет» ответили всего 4 процента, еще 8 процентов затруднились с ответом. По этому вопросу есть консенсус во всех возрастных группах. И молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, и поколение их бабушек и дедушек согласны в том, что нацисты и нацистские организации присутствуют на Украине. Доля положительных ответов 83 и 94 процента соответственно. По мнению 70 процентов участников опроса, власти Украины, скорее, поддерживают такого рода идеологию, только 8 процентов уверены в обратном.