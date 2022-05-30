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Российские военные освобождают города благодаря грамотным маневрам

Павел Воробьев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные освобождают города благодаря грамотным маневрам
Российский военнослужащий на позиции реактивной системы залпового огня «Ураган». Такое современное оружие в настоящее время применяют наши солдаты на южном направлении / Фото: РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России обнародовали новые данные о подвигах, совершенных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Мудрое командование

Российские военные освобождают города благодаря грамотным маневрам Фото: Минобороны РФ

Майор Дмитрий Михайлов командует мотострелковым полком. В ходе наступления наших войск он получил приказ силами полка освободить от националистов один из населенных пунктов и удержать его. Однако там наших бойцов ждали крупный гарнизон украинских войск и заранее оборудованная оборона. Грамотно организовав управление своими подразделениями, Михайлов во время боя удачно маневрировал солдатами. В результате мотострелки сумели прорвать оборону противника и очистить город от вражеских войск. После этого майор организовал оборону освобожденной территории с учетом особенностей местности. Националисты попытались отвоевать населенный пункт, но наши мотострелки отразили три атаки врага. Обошлось без потерь с нашей стороны. Затем полк под руководством Михайлова нанес контрудар и разгромил противостоящую группировку националистов.

Десантная решимость

Российские военные освобождают города благодаря грамотным маневрам Фото: Минобороны РФ

Сержант-десантник Балта Цыренжапов вместе с подчиненным ему отделением десантников на БМП-2 получил задачу уничтожить позиции вражеской артиллерии вблизи одного из населенных пунктов. По дороге к поселку десантники заметили выдвижение отряда противника, готовившего удар по нашим наступающим войскам. Цыренжапов решил предотвратить вражеский удар и атаковать националистов, несмотря на их численный перевес. Стремительным нападением, ведя огонь из автоматов и автоматической пушки БМП, десантники заставили бежать оставшихся в живых украинских солдат. Потом ускоренным маршем отделение десантников вышло на позиции артиллерии врага и подавило их сосредоточенным огнем. Действия Цыренжапова позволили нашим войскам взять под контроль важный населенный пункт.

Меткость точно по расчету

Российские военные освобождают города благодаря грамотным маневрам Фото: Минобороны РФ

Майор Адель Кильмухаметов, командуя гаубичным самоходным дивизионом, поддерживал наступление танкового полка. Грамотно управляя огнем подчиненных, майор обеспечил уничтожение четырех опорных пунктов украинских националистов, артиллерийской батареи и двух установок залпового огня. Грамотное командование позволило нашим танкистам удачно провести атаку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики:

—Для нас самым важным является выход на конституционные границы ДНР, чтобы Донбасс смог раскрыть свой потенциал. А Донбассу есть что предложить регионам Российской Федерации, да и не только. Мешает война, долгий период неопределенности. Но ситуация поменялась в корне с момента признания Россией республик Донбасса.

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