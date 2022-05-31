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Новая точка роста: восстановление Юго-Востока Украины усилит Россию

Никита Миронов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Новая точка роста: восстановление Юго-Востока Украины усилит Россию
Продавец выгружает капусту, привезенную из Херсонской и Запорожской областей, на симферопольском рынке «Привоз». Поставки сельхозпродукции с освобожденных территорий в Крым идут вовсю / Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Россия прирастает новыми территориями. Как, за счет чего они будут жить? В Херсонской и Запорожской областях уже создается новая система налогов и поставок сырья и продукции, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Также, по его словам, в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона: здесь принимаются к оплате не только гривны, но и рубли. Что будет дальше? Какие усилия стоит предпринять России для развития новых земель?

В том, что у России появятся новые территории, сомнений мало.

— Освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России, — сказал постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. — Ведь южные территории Украине фактически подарили, исторически они были русскими, с русскоязычным населением. У России с этими регионами общий культурный код. На этих территориях сейчас формируются военно-гражданские администрации, работают российские телеканалы, начинает использоваться российская валюта, а в школах начинается обучение по учебникам из России.

Пшеница и компьютерные чипы

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак считает, что освобождение юга Украины — большой плюс как для России, так и для самих южных территорий.

— По сути, они станут своеобразной зоной роста, поскольку новые земли требуют не только восстановления экономики, но и инвестиций. При определенных изменениях экономической модели в России вся эта ситуация может быть повернута как колоссальный плюс для развития экономики, — уверен Александр Васильевич.

По словам экономиста, включение освобожденных территорий в состав России даст ей контроль над Черным морем и позволит превратить Азовское море во внутреннее. Это имеет важное геополитическое значение. Например, резко возрастает безопасность Севастополя, где базируется наш Черноморский флот, и Крымского моста.

— Не менее важно, что на этих землях мы будем контролировать производство зерновых, что в нынешних условиях имеет колоссальное значение для обеспечения продовольственной безопасности как России, так и всех дружественных ей стран, — пояснил Дудчак.

По его словам, имеет все шансы на восстановление и промышленность регионов, несмотря на то, что она пострадала в ходе боевых действий.

— К счастью, уничтожено не все. Многое из того, что осталось, может быть восстановлено на новой, более современной, технологической основе, — считает эксперт. — Не будем забывать, что остались и ценные рабочие руки, и головы. Население этих регионов — квалифицированное и умеющее работать. Люди будут с удовольствием трудиться над восстановлением своих городов и сел, это в их интересах.

Также, как пояснил Дудчак, на территории Мариуполя действовало производство инертных газов, от которого зависели и другие производства — например, компьютерных чипов по всему миру. А чипы сейчас очень востребованы, и потребность в них только растет.

Новая точка роста: восстановление Юго-Востока Украины усилит Россию Фото: Pexels

Кооперация с Крымом и Донбассом

— Если взять Херсонскую область, то это преимущественно сельскохозяйственный регион. Причем сельское хозяйство развито достаточно серьезно, так сложилось исторически. И им нужно реализовать свою продукцию, — пояснил глава ДНР Денис Пушилин. — Многое из этой продукции востребовано и на территории Донецкой и Луганской народных республик. Эта продукция, если учесть санкции, востребована и в разных регионах России.

По словам Пушилина, сейчас главное — организовать поставки горючего и запчастей для техники — чтобы не остановились сельхозработы. А затем — доставку в ДНР и транзит в Россию сельхозпродукции, которая скоро появится.

— На все, что вырастет в Херсонской области, уже очень много желающих, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Власти Крыма, например, еще в марте заявили, что уже формируют договоренности о поставках продукции летом, в курортный сезон. Ведь в Крым ежегодно приезжают до десяти миллионов отдыхающих, и их нужно чем-то кормить. Местные аграрии и пищевая промышленность физически не справляются с таким объемом отдыхающих. Если посмотреть на полки крымских магазинов, то выяснится, что огромная часть продукции доставляется с Кубани и из Ростовской области. Теперь будет еще из Херсонской и Запорожской областей — не через Крымский мост, а по земле. Расстояние сопоставимое.

Между тем Георгий Мурадов сообщил, что украинских сельскохозяйственников из Херсонской области начали регистрировать в Крыму.

— Они оформляют документы в налоговой службе и счета в банках Крыма. Это позволяет украинским бизнесменам, занимающимся реализацией продукции сельского хозяйства, упростить и ускорить взаиморасчеты, активно и легально участвовать в торговле, — пояснил Мурадов. — Сельхозпродукция из Херсонской области уже поступает в Крым, на юг России и в Москву.

Будет две житницы

Виктор Кудрявцев уверен, что аграрии юга Украины только выиграют:

— В свое время они фактически потеряли рынок сбыта в Крыму и вообще в России. А он, во-первых, намного крупнее украинского, а во-вторых, намного выгоднее. Россия за сельхозпродукцию способна платить больше, чем Украина, — пояснил эксперт. — Больше того, Россия своих сельхозпроизводителей традиционно субсидирует — особенно с 2014 года, когда мы попали под санкции. Благодаря субсидиям производство можно модернизировать и существенно расширить. Так что у сельхозпроизводителей юга Украины перспективы довольно хорошие. И Россия выиграет: была одна житница — Кубань, а станет две. Если учесть, что продовольствие в мире быстро дорожает, то появление новых сельскохозяйственных районов будет весьма кстати.

Новая точка роста: восстановление Юго-Востока Украины усилит Россию Фото: shutterstock

Парк на месте «Азовстали»

Впрочем, не хлебом единым. Как заявил Денис Пушилин, Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес. В этом ДНР поможет Россия.

— Да, более 60 процентов домов в городе подлежат сносу. На их месте нужно строить новые, — заявил глава ДНР. — Что касается коммуникаций, ситуация оказалась не такой печальной. Специалисты, проводящие сейчас восстановительные работы на объектах водоснабжения и прочих, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город.

На месте нынешней «Азовстали» предлагается сделать либо парковую зону, либо технопарк — решение пока не принято.

— Мариуполь по уровню благоустройства может стать вторым Севастополем, — считает Виктор Кудрявцев. — Его быстрое и полное восстановление, а также превращение в курорт — вопрос уже политический. России нужно показать, что она — страна-созидатель, и это, я уверен, будет продемонстрировано. На Азовском море появится город-жемчужина, все предпосылки к этому есть.

Работа в ручном режиме

Пока же экономическая ситуация на освобожденных территориях не так проста.

— Мы эти территории не прокормим за счет гуманитарной помощи. Надо просто дать возможность им работать, — считает экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев. — Нужно сырье для работы предприятий, ГСМ. Сейчас это решается в ручном режиме. Составляются списки, какие машины нужно через таможню пропустить. Но нужна система.

По его словам, необходимо максимально быстро решить проблемы на границе с Россией.

— Дело в том, что таможня сильно тормозит доставку грузов и пропуск людей, действуя так, как будто ничего не произошло. И решение нужно принимать срочно, — призывает Царев.

По его словам, имеет смысл действовать по схеме Крыма, а не Донбасса, так как на долгую раскачку нет времени.

— Необходимо отменить таможенное оформление на группы товаров, как если бы они перемещались по территории России. Но это означает, что на освобожденных территориях объявляется законодательство России. Поэтому нужно политическое решение, — считает Олег Царев. В будущее политик смотрит с оптимизмом.

— Уже очень многое сделано, и то, что сейчас происходит в Херсонской области, в части Запорожской области, — это просто катастрофа для киевского режима. Уже очевидно, что жизнь на освобожденных территориях будет лучше, чем на той территории Украины, которая остается под руководством Киева. Если не сейчас, то в ближайшее время. Тем более, что в Киеве сейчас проблема с выплатой зарплат, пенсий. Эти проблемы будут решаться на наших территориях, — заявил Олег Царев.

Новая точка роста: восстановление Юго-Востока Украины усилит Россию В Мариуполе мужчины чинят линию электропередачи, поврежденную в результате обстрелов / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Штаб уже действует

Правительство России уже создало специальный штаб по восстановлению территорий Украины, освобожденных российскими войсками в ходе спецоперации. В него вошли все заинтересованные органы, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Есть не только штаб, но и график восстановительных работ, — рассказал он. — Сейчас на освобожденных территориях находятся российские специалисты, которые оценивают размер и объем необходимого строительства. Работы полным ходом разворачиваются. Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер — восстановление экономики. Мы целый ряд инициатив подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу и наладить финансовую систему.

По словам Марата Хуснуллина, задачи по восстановлению расписаны и на день, и на месяц, и до конца года.

— График живой, каждый день занимаемся этими вопросами, — заявил вице-премьер.

Восстанавливать освобожденные территории будут регионы России. В российской столице для беженцев из Донбасса была собрана гуманитарная помощь, включающая 1,5 млн упаковок с продуктами и товарами первой необходимости. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин на встрече с волонтерами и главами НКО. Петербург станет побратимом Мариуполя и поможет ему восстановить разрушенную инфраструктуру. Свердловская область, как предполагается, будет курировать Макеевку, а гуманитарная миссия из Приморья уже побывала в Торезе, городе ДНР. Подмосковье поможет со строительством дорог и инфраструктуры в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР.

— По сути, Россия решила использовать хороший советский опыт, — рассказывает Виктор Кудрявцев. — Когда в апреле 1966 года случилось землетрясение в Ташкенте, город восстанавливал буквально весь СССР. Сотни тысяч квадратных метров построила Москва, сотни тысяч — Украина и Ленинград. «Свои» дома в Ташкенте возвели Азербайджан, Армения, Казахстан, Грузия, Белоруссия, Киргизия и многие другие республики. И столица Узбекистана стала намного лучше, чем была. Как, кстати, и Грозный.

ЦИТАТА

Александр Лосев, член президиума совета по внешней и оборонной политике:

— Опыт мировой экономики показывает, что когда начинается восстановление после военных действий, происходит экономический рост темпами, превышающими 10 процентов в год.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ДНР и ЛНР уже сейчас имеют довольно мощную экономику. Всего на Донбассе более 93 шахт, но 69 из них из-за военных действий и по другим причинам не работают. 22 предприятия власти решили законсервировать. Значительно сильнее развито машиностроение: действуют более 300 предприятий. В 2019 году именно машиностроительная отрасль стала лидирующей по экспорту с территории ДНР. Также развита металлургия. Правда, например, из-за санкций чугун поставляется на 10–40 долларов ниже стоимости продукции российских и украинских экспортеров.

МНЕНИЕ

Мариуполь — новая жемчужина страны

Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ:

С точки зрения экономики, присоединение юга и юго-востока Украины к России — очень выгодный проект. Юго-восток страны — второй после Киева регион Украины по экономическому развитию. Почему ЛНР и ДНР — помимо идеологических и гуманитарных соображений — решили отделиться? Потому что они могли и могут прокормить себя сами. Донбасс — это шахты, машиностроение, металлургия, порты. Если все это развивать, в России будет еще один регион-донор. То же самое касается Херсонской области и юга Запорожья. Здесь может развиваться сельское хозяйство.

Главное богатство этого региона — высокоплодородные почвы: их состав, да и сам местный климат намного лучше, чем в средней полосе России. Не зря Зеленский, едва придя к власти, принял закон о свободной продаже земель — это один из главных украинских ресурсов. Отдельная история — Азовское море, все побережье которого теперь стало полностью российским. Оно имеет огромный рекреационный потенциал. В СССР на Азовском море было множество курортов: Ейск, Таганрог, Бердянск... Там нет такой, как в Крыму, удушающей жары в июле и начале августа. Море мелкое и поэтому всегда теплое. Пляжи почти везде песчаные. Мариуполь после восстановления может стать идеальным курортным городом.

Раньше ему мешал завод «Азовсталь» — он так чадил, что о качественном пляжном отдыхе не было и речи. К тому же вдоль моря шли рельсы, которые препятствовали попаданию на побережье. Если их убрать, организовать набережную, пляжи, то Мариуполь имеет шансы стать лучшим курортом Азовского побережья. В общем, возвращая себе Новороссию и основанные российскими императорами города, мы многое выигрываем и в экономическом плане.

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