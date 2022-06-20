Российские десантники побеждают быстрой реакцией и меткостью

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России ищет мины около жилых домов, прилегающих в комбинату «Азовсталь» в Мариуполе / Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах мужества и героизма, показанных нашими военными в ходе проведения спецоперации по денацификации Украины.

Разгром засады

Фото: Минобороны РФ

Сержант-десантник Иван Сошнев служит начальником станции связи в батальонно-тактической группе. Во время марша по лесной дороге в составе колонны он заметил отряд украинских националистов, собиравшихся атаковать наши войска. Предупредив командование о нападении, Иван Сошнев принял меры для сохранения стабильной связи в группе. Он вывел машину в укрытое от обстрела место и силами экипажа организовал оборону. Расчет одновременно обеспечивал связь между командованием и подразделениями батальонно-тактической группы и отражал атаки врага огнем из личного оружия. Действия Сошнева и его подчиненных позволили скоординировать действия десантников и разгромить нападавших неонацистов.

Сапер выиграл бой

Фото: Минобороны РФ

Ефрейтор Максим Ермолин служит сапером в Воздушно-десантных войсках. В составе группы инженерной разведки он проводил разминирование дороги перед выдвижением наших войск. Саперы обнаружили снаряды, однако украинские националисты попытались помешать разминированию и напасть на наш саперный дозор. Ермолин вовремя заметил противника и открыл по нему прицельный огонь из автомата. Товарищи поддержали его атаку. В результате противник так и не сумел использовать фактор внезапности и понес большие потери от наших саперов, после чего был вынужден отступить. Группа удачно завершила разминирование: Максим Ермолин при этом лично обезвредил шесть вражеских мин.

Командир на танке

Фото: Минобороны РФ

Младший сержант — десантник и командир экипажа танка Алексей Смирнов участвовал в бою за важный населенный пункт. Продвигаясь по улицам, он обнаружил опорный пункт противника и метким огнем из башенного орудия уничтожил его. Украинские неонацисты попытались контратаковать, но экипаж под командованием Алексея Смирнова отбил атаку, уничтожив две БМП и большое количество живой силы противника. В танк Смирнова попала противотанковая ракета, а сам Алексей был контужен. Но, убедившись в боеспособности танка, продолжил командовать экипажем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального Центра управления обороной России:

— В городе Николаеве украинские спецслужбы организовали очередную провокацию — съемку видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженными силами России частных домовладениях. В постановочных съемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение — 25 долларов.