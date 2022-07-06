Грамотный оператор беспилотника навел артиллерию на вражескую колонну

Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Воздушная разведка

Фото: Минобороны РФ

Сержант Илья Егоров служит оператором разведывательных беспилотников. При обследовании позиций украинских националистов беспилотником «Орлан-10» он заметил колонну снабжения противника. Определив координаты местоположения врага, Егоров передал их в штаб. Было принято решение нанести по колонне артиллерийский удар. Илья осуществлял наблюдение за противником до начала удара, а затем мастерски вывел беспилотник из зоны обстрела, сохранив свою технику для дальнейшего использования. Благодаря точным наблюдениям и оперативной передаче данных сержантом Егоровым наши артиллеристы смогли полностью уничтожить колонну врага.

Бесперебойная связь

Фото: Минобороны РФ

Подполковник Сергей Любарцев командует батальоном связи мотострелковой бригады. Украинские националисты совершили массированную атаку на позиции бригады с применением артиллерии и минометов. Плотным обстрелом были накрыты и подразделения связи. Понимая, что потери техники и личного состава связистов могут нарушить управление всей обороной бригады, Любарцев двинулся лично руководить перегруппировкой своего батальона. При этом подполковник получил контузию от близкого разрыва вражеского снаряда. Но Сергей остался в строю и вывел связистов из зоны обстрела, при этом постоянно сохраняя устойчивую связь между подразделениями бригады. Действия Любарцева позволили бригаде выдержать атаку врага, а затем перейти в контрнаступление и разгромить украинских неонацистов.

Мастерство разведчика

Фото: Минобороны РФ

Рядовой Григорий Забегайлов участвовал в разведывательном рейде по поиску позиций националистов. В окрестностях одного из населенных пунктов Григорий обнаружил большой отряд противника. Боевики киевского режима строили и укрепляли оборонительные позиции. Понимая, что окопавшийся враг будет представлять большую угрозу, Григорий решил нанести по противнику артиллерийский удар. Замаскировавшись, разведчик точно скорректировал огонь нашей артиллерии. В результате было уничтожено большое количество боевиков и семь бронемашин противника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник национального Центра управления обороной РФ:

— По имеющейся достоверной информации, в Николаевке ДНР украинские националисты готовят провокацию с применением отравляющих веществ. На насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС они завезли емкости с жидким хлором, которые планируют подорвать при подходе подразделений российских войск.