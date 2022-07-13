Выиграть схватку без потерь: наши бойцы продолжают ежедневно демонстрировать свои профессионализм и мужество в борьбе с врагом

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих во время спецоперации на Украине.

Помог колоннам прибыть без ущерба

Фото: Минобороны РФ

Командир отделения старший сержант Евгений Рыбников обеспечивал безопасность движения колонны материальных средств и боеприпасов. Во время его дежурства противник из леса атаковал колонну из минометов и пулеметов. Евгений, выявив огневые точки, определил цели для подчиненных, после чего переместился на фланг колонны и открыл огонь по боевикам, давая машинам снабжения возможность набрать ход и уйти из-под обстрела. Подавив огневые точки, он обнаружил и уничтожил трех стрелков. Смелые и решительные действия старшего сержанта позволили колонне прибыть в заданный район без потерь

Молниеносно разгромил противника

Фото: Минобороны РФ

Майор Алмаз Гаязетдинов руководил реактивным артиллерийским дивизионом. Во время наступления на боевиков его подразделение занималось артиллерийской поддержкой. На основании полученных данных были срочно нанесены удары по противнику. Националисты, лишенные возможности вести ответный огонь и потерявшие почти весь личный состав, отступили. Точные и быстрые удары дивизиона Гаязетдинова помогли активному продвижению российских подразделений вглубь обороны националистов. Всего же дивизионом Алмаза Гаязетдинова с начала спецоперации уничтожено 10 артиллерийских батарей, четыре батареи ракетных систем залпового огня, а также 20 районов сосредоточения противника.

Разведка морпехов привела к победе

Фото: Минобороны РФ

Перед российскими морскими пехотинцами стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов, который был занят украинскими националистами. Группа под командованием гвардии сержанта Юрия Высоцкого прочесывала прилегающую к поселку лесополосу. Продвигаясь по лесу, Юрий обнаружил оборудованные позиции противника, запасы медикаментов и боеприпасов. Незаметно подобравшись к боевикам, морпехи вступили в схватку и очень быстро уничтожили националистов. Продолжив прочесывание местности, морпехи обнаружили украинские минометные батареи на подготовленных позициях, несколько боевых машин БМП-2 и большое количество националистов, готовивших минометный обстрел населенного пункта, после того как в него должны были зайти российские военные. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Юрий передал координаты вражеских сил. Позиции националистов были срочно уничтожены точным огнем артиллерии и реактивных систем залпового огня. Смелые и решительные действия гвардии сержанта Высоцкого привели к беспрепятственному наступлению на населенный пункт и последующему его освобождению.