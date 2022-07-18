Подразделения освобождают населенные пункты, грамотно маневрируя на поле боя

Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе проведения спецоперации по денацификации Украины.

Мастер фланговой атаки

Фото: Минобороны РФ

Ефрейтор Сергей Гугало в составе батальонно-тактической группы наших войск действовал в качестве наводчика-оператора танка. Перед солдатами была поставлена задача освободить от украинских националистов один из населенных пунктов. На подступах к поселку враги организовали укрепленную оборону, усилив ее танками и БМП. Лобовая атака могла стоить нашим войскам больших потерь. Сергей Гугало на своем танке скрытно зашел во фланг вражеских позиций и метким огнем уничтожил танк, БМП и укрепленную огневую точку врага. Неонацисты попытались перестроиться для отражения атаки, но в это время наши войска атаковали их с фронта. Сергей тем временем огнем из танкового орудия уничтожил еще одну БМП и большое количество пехоты противника. Это позволило нашим войскам провести успешную атаку и освободить поселок.

Точность командира

Фото: Минобороны РФ

Подполковник Сергей Салманский командует батальонно-тактической группой наших войск. Он получил приказ занять важный в оперативном отношении населенный пункт. По данным разведки, боевики киевского режима выстроили укрепления на направлении удара наших войск. Сергей Салманский решил атаковать одновременно с фронта и с флангов. Подполковник разработал план атаки и лично руководил его осуществлением. Благодаря этому атаки с фронта и с флангов были четко скоординированы, а артиллерийская поддержка наступающим подразделениям оказывалась вовремя и очень точно. Поселок был освобожден от националистов.

Крепкая оборона

Фото: Минобороны РФ

Старший лейтенант Михаил Иванников получил приказ оборонять со своим подразделением переправу через реку. Неонацисты пытались захватить объект и перерезать путь снабжения нашим войскам. Иванников выстроил эшелонированную оборону переправы и во время боев был на передовой. Старший лейтенант корректировал удары артиллерии и авиации по наступающему врагу, грамотно маневрируя силами своего подразделения. Благодаря действиям Михаила Иванникова удалось отбить три атаки неонацистов и удержать переправу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального Центра управления обороной РФ:

—Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено уже больше 4040 гектаров территории. Обнаружены и обезврежены более 63 тысяч взрывоопасных предметов.