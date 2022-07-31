Культ беды: что происходит в массовом сознании украинского общества

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Все больше оружия требует нынешний киевский режим от своих западных партнеров. Буйным цветом на Украине расцвел почти религиозный культ «вундерваффе», которое позволит победить ненавистных русских.

Вышиванки с изображением турецкого беспилотника «Байрактар», псевдоиконы, посвященные «святой Джавелине» (противотанковый комплекс Javelin) и «святому Хаймарсу» (реактивная система залпового огня Himars), и новорожденные дети, названные в честь этих новых «чудотворцев» и «небесных заступников»... Что происходит в массовом сознательном и бессознательном украинского общества? Откуда это преклонение перед «чудо-оружием», которое обратит вспять пять месяцев российской специальной военной операции и непременно принесет Киеву главную и окончательную «перемогу»? С чем мы имеем дело: с новым деструктивным культом, внезапным массовым психозом — или это результат оголтелой пропаганды?

Как отмечают эксперты, первым объектом поклонения у ревнителей нового культа стал Т-84 БМ «Оплот» — «лучший танк в мире» и гордость украинского военного машиностроения. Впрочем, несмотря на то что украинская армия приняла его на вооружение еще в 2009 году, этих боевых машин в войсках было откровенно мало, да и к качеству изделия есть немало вопросов. Чудо-танк оказался пшиком. Далее адепты «вундервафли» обратились к ПТРК Javelin.

Первые граффити с изображением «святой Джавелины» появились в Киеве на стене дома № 13 по улице Авиаконструктора Антонова. Вскоре псевдоиконы новоявленной «святой» разошлись по стране, несколько новорожденных девочек получили имя Джавелина, были даже выпущены игрушечные фигурки Saint Javelin! Но что-то пошло не так: и российские танки не спешили вспыхивать как спички, и украинские операторы ПТРК при отступлении все чаще попросту бросали не оправдавшие себя комплексы (нередко даже не распакованными).

Следующим идолом стал турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. В Вооруженных силах Украины по первости на эти машинки надышаться не могли. А депутаты Верховной рады и вовсе объявили о запуске в производство рубах-вышиванок с изображением этого ударного беспилотника. По задумке украинских парламентариев, 15 процентов от прибыли с продаж «байрактарных» вышиванок планировалось отчислять на нужды ВСУ.

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Теперь к Джавелине добавился очередной сподвижник — «святой Хаймарс», покровитель РСЗО Himars имени себя. Соответствующие картинки уже гуляют по украинскому сегменту интернета. Все это не может не оказывать влияния на мировосприятие жителей Украины. Фактически можно говорить о появлении нового культа.

— Украинцы сначала ждали эффекта от «Байрактаров» и «Джавелинов», а сейчас ждут от «Хаймарсов», — говорит руководитель исследовательского центра «Дискурс», социолог Роман Кузнецов. — И неважно, что эффект не тот, на который рассчитывали. При этом все провалы, которые у ВСУ были и есть в реальных сражениях, киевские пропагандисты в информационном поле грамотно нивелируют.

То, что войска режима Зеленского не сдаются и продолжают воевать, — прямое следствие хорошей пропагандистской работы. В том числе по созданию ложных надежд на натовское оружие. Какими бы иллюзорными по сути эти надежды ни были, но прямо сейчас они действуют и заставляют украинцев держать фронт.

По словам эксперта, налицо эффективная манипуляция сознанием населения. И даже если обыватель начинает разочаровываться в очередном разрекламированном «чудо-оружии», негативный эффект от обманутых ожиданий купируется киевской госпропагандой. Кузнецов рекомендует обратить внимание: когда российские силы ПВО стали сбивать «Байрактары» в больших количествах, Киев стал попросту замалчивать эти потери и, наоборот, трубил о случаях успешного применения беспилотников.

Аналогично было и с «Джавелинами»: как только бойцы РФ и ЛДНР начали массово брать эти противотанковые комплексы в качестве трофеев, так украинские пропагандисты тут же стали обходить это вниманием. Зато тщательно обмусоливали каждый попавший на видео случай попадания «Джавелина» по российской технике. Такой абсолютно некритический подход, кстати, роднит пропаганду натовского оружия с религиозным культом: главное — не сомневаться и не обсуждать то, что не соответствует заранее объявленной догме.

— В результате на спекуляциях о том, что вот сегодня приедет от Запада «Хаймарс», а завтра, например, английские самоходки, Киев вполне держит внутреннюю ситуацию, — отмечает Роман Кузнецов. — Нет там массовых выступлений против Зеленского и его команды, управление страной ими не потеряно, армия им худо-бедно подчиняется. Отдельные сбои не в счет. Это манипуляции с кратковременными надеждами и кратковременной памятью, но это работает. Причем четко по цепочке: не получилось с «Байрактарами», значит, будут «Джавелины»; не удалось с ними, значит, поговорим про танки «Оплот». Не сработало с танками — превознесем аж до небес качество РСЗО «Хаймарс». Главное, что, пока надежда у них сохраняется, боевые действия будут затягиваться.

Кузнецов уверен, что развенчать культ натовского оружия можно лишь встречной и тоже массированной пропагандой: российские пропагандисты должны всячески восхвалять победы наших войск по любому удобному случаю, и такие восхваления надо доносить до внимания украинцев.

Иррациональность и очень быстрая раскрутка в украинском обществе темы со «святой Джавелиной» и «святым Хаймарсом» наводит исследователей на мысль о том, что это даже не формирование какого-то культа, а форменная массовая истерика.

— Сакрализацию натовского оружия пытаются объяснить аналогией с карго-культами, — рассуждает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько. — Однако классический каргокульт, с которым пытаются сравнивать поведение украинцев в отношении «святой Джавелины», выглядит несколько иначе.

В чистом виде каргокульт — это культ белого человека и его атрибутов. Племена тихоокеанских островов после Второй мировой делали из бамбука и травы макеты самолетов и поклонялись им не потому, что верили в силу самолета, а потому, что таким образом призывали белых людей — американцев.

А уж когда придут американцы, вот тогда, мол, они привезут свои товары, и наступит всеобщее благоденствие. На Украине своеобразный карго-культ был по поводу вступления в Евросоюз. Украинцы радовались статусу кандидата в члены ЕС и верили, что вот-вот их примут в Евросоюз и у них наступит благоденствие, несмотря на пример других стран, которые в кандидатах живут десятилетиями.

Как отмечает Безпалько, признаки такого карго-культа по поводу членства в ЕС на Украине все еще довольно сильны. А вот появление новоявленных «святых» эксперт склонен объяснять иными причинами.

— Это чистой воды массовый психоз, массовая истерика, — считает он. — Она искусственно раскручивается и подогревается, и украинцы с ума сходят по этому поводу. Причем это не какое-то новшество, все было опробовано еще восемь лет назад. Вспомните, как тогда раскручивали в украинском обществе массовую «майданную» истерию и люди от избытка чувств красили в «жовто-блакитные» цвета не только заборы, но и домашних животных, и даже самих себя. Искусственно вызванное и алогичное воодушевление — чистой воды психоз, при котором отсутствуют рациональный подход и критическое мышление. Украинцы не задумываются о том, насколько их ожидания выполнимы, что будет дальше... Это именно массовая истерика. В таком состоянии человек не думает, им управляют эмоции, фонтан чувств. Именно это мы сейчас и наблюдаем на Украине.

Внедрение идей о некоем супероружии, способном переломить ход боевых действий, явление отнюдь не новое. Главный пропагандист Третьего рейха Йозеф Геббельс вполне успешно работал с этой темой. Сам термин «вундерваффе» (от немецкого wunderwaffe — «чудо-оружие») был вброшен в массы как раз тогда, когда у гитлеровцев на фронтах дела пошли не лучшим образом.

Чем только не хвастались тогда немцы и на что только не уповали: и на турбореактивные истребители «Мессершмитт» Me-262 и «Хейнкель» He-162, и на гранатометы «Панцершрек» и «Фаустпатрон», и на сверхтяжелые танки седьмого и восьмого поколения, и на крылатые ракеты «Фау-1» и «Фау-2»... Мол, скоро все это поступит в войска, и враг бежит. Но даже если бы немцы довели новые виды вооружений до промышленного производства, рейх это не спасло бы. Развивающийся на Украине культ поставок западного оружия и впрямь сильно напоминает истерию по «вундерваффе» в Третьем рейхе. Та же иррациональность при отсутствии практических подтверждений «чудесности». Слепая вера и неоправданные слухи.

— «Хаймарсобоязнь» у противника началась и усилив ается. Американцы передают еще четыре установки Himars. Буквально единицы западного вооружения точечно выигрывают ситуацию на отдельных участках фронта, — внушает обывателям внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Вот только обманутые ожидания могут стать критическим фактором для украинского общества и вообще для страны как таковой.

— Украинский национализм имеет много общего с религиозным фанатизмом, и предсказать конкретный вариант, чем это закончится, очень сложно, — говорит Богдан Безпалько. — Разочарование в этом околорелигиозном мировоззрении может вызвать и крах всего социального устройства.

В свою очередь, социолог Роман Кузнецов полагает, что без усиленной пропагандистской работы со стороны России что украинский национализм, что вера в чудесную «перемогу» никуда не денется.

— Ну разобьются у них надежды на оружие, им тут же внедрят надежды на переговоры, или на санкции, или на что-то еще, — поясняет Кузнецов. — Это может быть очень долгоиграющей историей. Наша задача — победить украинский национализм не только на поле боя, но и идеологически, добиться морального краха киевского режима. Тогда они станут стороной, с которой можно говорить и договариваться, но не раньше.

А без такой обработки даже серьезные территориальные и человеческие потери не избавят Украину от оголтелого национализма.

Фото: Минобороны РФ

ДАРЫ НЕБЕСНЫЕ

Религия самолетопоклонников, культ Даров небесных, карго-культ — так называют ряд религиозных движений, появившихся в Меланезии в конце XIX — первой половине XX века. Название происходит от английского cargo cult — «поклонение грузу». Развитие культ получил, когда во время Второй мировой войны США, готовясь к боевым действиям против Японии, стали массово забрасывать самолетами припасы на здешние острова, первобытные аборигены сочли это огромным подарком от духов предков и страшно обрадовались.

Когда же японцы капитулировали и американцы вывели свои войска из Тихоокеанского региона, то лишившиеся «даров небесных» меланезийцы ужасно расстроились. Дабы умилостивить духов, островитяне построили из подручных материалов полноразмерные макеты самолетов и аэродромной инфраструктуры и начали проводить ритуалы, имитирующие действия американского обслуживающего персонала.

По мнению ученых, карго-культы — это проявление «магического мышления», носители коего убеждены, что на окружающую реальность можно влиять как мысленно, так и посредством символических действий психического или физического характера. Еще такие культы служат своего рода иллюстрацией к третьему закону Кларка, гласящему, что «любая достаточно развитая технология неотличима от магии».

ЦИТАТА

Ребекка Коффлер, президент Doctrine&Strategy Consulting, экс-офицер разведывательного управления Минобороны США:

— Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы, потому что Российская армия несоизмеримо мощнее украинской. Президент Украины ставит перед собой и союзниками нереалистичную цель по возврату контроля над обширными территориями, которые освободила Россия.