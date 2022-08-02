Второму фронту быть? Китай заявил, что готов объявить войну США

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Соединенные Штаты перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню в связи с возможностью визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает газета Nikkei Asia. Между тем визит Пелоси на Тайвань, который предварительно состоится вечером 2 августа, приведет к «серьезным последствиям», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

— Мы примем решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки, — заявил дипломат.

По сути это предупреждение о вооруженном ответе. Если он случится, то США в войне с инакомыслящими странами откроет второй фронт. Первый они открыли против России, начавшей спецоперацию на Украине.

Напомним, официальные отношения меж ду правительством Китая и его островной провинцией — Тайванем — прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. США открыто поддерживают Тайвань. В частности, поставляя им оружие и военных инструкторов.

Как ожидается, Пелоси в ходе азиатского турне посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. И, вероятно, Тайвань.

Политолог Владимир Жарихин рассуждает:

— Пелоси, несмотря, на возраст, дама темпераментная и решительная. Отправиться на Тайвань она вполне способна.

Как пояснил эксперт, Вашингтон, как ни странно, в конфликте с Пекином заинтересован.

— США продолжают политику сеяния смуты по всему миру. Чем больше смуты, тем более спокойными кажутся сами США и тем крепче их валюта, — пояснил Жарихин.

«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня», — пишет американская газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.

— Согласен, ес ли США «схлестнутся» с Китаем, то поддержка киевскому режиму резко снизится. Ведь воевать на два фронта всегда затруднительно, это еще Гитлер в свое время понял, — рассуждает генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. — Ситуация на самом деле сейчас крайне острая. Два ковбоя стоят друг напротив друга и держат руки на заряженных револьверах. Кто первый моргнет, тот и проиграл. Кто бы в этой истории ни уступил — США или Китай, он получит колоссальные имиджевые потери. И руководства стран прекрасно это понимают.

По словам эксперта, американцы могут сделать «хитрый», по их мнению, ход.

— Например, самолет с Пелоси сядет на Тайване. Но — для дозаправки, а переговоров с руководством острова не будет, — пояснил Алексей Алексеевич. — Не зря дедушку Байдена уже изолировали, объявив больным ковидом. Пусть «сидит на больничном» и не делает громких заявлений, за которые потом приходится оправдываться. А в нынешнем случае, возможно, и начинать войну.

Чем бы ни завершился визит Пелоси в Азию, в целом все идет к столкновению США и Китая.

— К вооруженному конфликту обе стороны хорошо подготовились. Уступать никто не готов. А политического безумия открыть второй фронт — против Китая — у коллективного Запада и США в частности, к сожалению, хватает.

Это стало ясно еще в конце декабря прошлого года, когда НАТО отвергла требования России по мерам безопасности. Запад пошел вразнос, шлея под хвост попала. Лидерство терять не хочется, а возможности его сохранить без войны становится все меньше. Мир подошел к порогу, за которым шутки и политические уловки кончаются.