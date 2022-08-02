Частичная разблокировка: так ли уж безобиден «шестой с половиной» перечень преград, предложенный ЕС

Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) во время совместного фотографирования перед началом встречи глав государств / Фото: РИА Новости

Некоторые массмедиа в Европе и России восприняли недавний — седьмой (или шестой с половиной) пакет антироссийских санкций как «слабый» и половинчатый. И хотя не стоит приуменьшать его значения, он явно не такой болезненный, как предыдущие, и содержит не одни только ограничения. В нем есть и некоторые уступки. Неужели санкционные мешки Евросоюза пустеют?

Французская газета Le Monde написала о новом пакете ограничительных мер так: там «нет никаких серьезных мер». И цитирует анонимного дипломата: «Мы исчерпали свои возможности». В этом, однако, видится традиционный европейский (западный) алармизм: нарочито драматические публикации в прессе призваны оказывать в том числе мобилизующий характер на политиков. Такая форма лоббизма. Мол, слабо еще больше санкций принять?

На самом деле не стоит приуменьшать (многие у нас тоже начали этим заниматься — мол, выдохлись европейцы) значимость седьмого пакета. Он по сравнению с предыдущим, который ввел в том числе эмбарго на российскую нефть начиная со следующего года, конечно, проигрывает в «эпической силе», но все равно носит весьма болезненный характер.

Следует все же признать, что в новом пакете есть заметные послабления по целому ряду направлений. Вкупе с разрешенным вновь калининградским транзитом подсанкционных товаров (между российским анклавом и остальной Россией) — но только по железной дороге, а не автомобильным транспортом — это порождает слабые надежды на то, что здравомыслие неокончательно покинуло кабинеты евробюрократии.

Главную «уступку» видят на сегодня в том, что ЕС не готов отказываться от российского газа, а потому не решился ввести газовое эмбарго, хотя ряд стран, уже отказавшихся от российских поставок, на нем настаивали.

При этом было введено эмбарго на российское золото и золотые украшения. Доходы от такой торговли превышали 15 миллиардов долларов в год, между прочим. 80 процентов шло через Лондонскую биржу. Это вам не кот чихнул. Еще один удар по золотовалютным резервам ЦБ, половина которых, по состоянию на конец февраля, и так заморожены.

Запрет на доступ в европейские порты для российских торговых судов был расширен на порты соседних стран, где сейчас выгружаются некоторые товары. Это воспринято как сигнал: многие порты отказываются обслуживать и ремонтировать российские рыболовные суда, хотя формально именно на эту категорию санкции не распространяются. Еще жестче стали требования для банковских переводов из России. Значит, платежи по «разрешенным» категориям услуг и товаров пойдут сложнее, или от них вовсе откажутся европейские банки.

В результате на сегодня только под формальные санкции попало не менее трети импорта России из ЕС — в прошлом году его объем составил 88 миллиардов долларов. Однако пока точно нельзя установить, какой объем импорта затронут произвольными санкциями «снизу» со стороны отдельных компаний и корпораций, которые просто не хотят работать с Россией в принципе, даже если данная товарная группа не находится под ограничениями.

По предварительным данным, только за первый квартал падение импорта из ЕС составило не менее 50 процентов, а по некоторым направлениям (автомобили, например) и все 80–90 процентов. Под формальные санкции также попало не менее половины российских товаров. Однако и остальной объем находится под давлением логистических, банковских и иных ограничений.

Многие обратили внимание, что в седьмом пакете смягчены ограничения на поставку запчастей и услуг для гражданской авиации — «в интересах безопасности полетов». Но пока непонятно, как это будет работать на практике. Во-первых, полеты в Европу и из Европы для российских самолетов по-прежнему запрещены. Во-вторых, сотни этих самолетов находились в лизинге, а после их отзыва российское правительство перерегистрировало их в нашей стране.

Фото: Пресс-служба Совфеда

Можно ли будет обслуживать эти самолеты в ЕС? Скорее всего, нет, поскольку их просто арестуют. Некоторые важные детали, например французские двигатели с «Суперджета», надо отправлять на обслуживание (или замену) именно в ЕС. Пока не было ни одного успешного прецедента такого ремонта, трудно сказать, как будет работать вышеозначенное «послабление».

Есть мнение, что на решение ЕС в области авиатехники повлияла критическая зависимость корпорации Airbus SE от поставок российского титана. Наша страна поставляет 65 процентов необходимого Airbus титана. Гипотетический отказ от российского титана осложняется еще и тем, что сертификация других производителей может занимать до 24 месяцев. Ранее от российских поставок отказалась американская корпорация Boeing, но там доля была ниже — 30–40 процентов. Именно Airbus пролоббировал отказ от эмбарго на российский титан в ЕС. И вот теперь это подкреплено послаблением в области поставок запчастей для самолетов.

Самый главный разрыв «санкционного шаблона» произошел в сфере продовольствия и удобрений. На фоне усугубления ситуации с продовольствием в мире ЕС решил разблокировать некоторые активы российских банков — в той части, как это будет нужно для торговли продуктами питания и минеральными удобрениями.

Именно с этой уступкой в том числе связывают недавно заключенную сделку в Стамбуле между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН, которая позволит разблокировать три украинских порта (Одессы, Черноморска и Южного) для вывоза украинского зерна (предполагается, что от прошлого урожая осталось еще 20–22 млн тонн). Но и продовольственный экспорт из России освобожден из-под санкций тоже. В том числе в части транспортировки, страхования и так далее. Уже в начале августа зерно может отправиться к потребителям — прежде всего странам Северной Африки.

Сделка, косвенным участником которой стал и ЕС, выглядит примерно так: ВМС Украины будут сопровождать суда с зерном во время прохождения по безопасному фарватеру. Россия обещала не атаковать ни военные корабли, ни портовую инфраструктуру. Турция, ООН и, возможно, российские военные будут досматривать суда с зерном на предмет пресечения попыток провоза оружия.

Помимо вывоза прошлогоднего урожая, Украина сможет экспортировать и урожай нынешнего года (сделка заключена на 120 дней с автоматической пролонгацией). В этом году, несмотря на военные действия, Украина может собрать 57 миллион тонн зерна (в прошлом году было 87 миллион тонн). Это все равно в три раза превышает внутреннюю потребность страны, так что экспортный потенциал велик.

В последнее время Россия и Украина в совокупности обеспечивали около трети мировых поставок пшеницы и ячменя. В прошлом году Россия была крупнейшим в мире экспортером пшеницы с долей 18 процентов.

В этом году урожай обещает быть хорошим. Так что «послабление» по санкциям в части сельхозпродукции России будет сильно на руку, дав хороший приток валюты. Доля Украины в мировом экспорте пшеницы в прошлом году была десять процентов (пятое место в мире), подсолнечника — 42 процентов (первое место), кукурузы — 16 процентов (второе место), ячменя — десять процентов (третье место).

В прошлом году только экспорт зерна принес России 11 миллиардов долларов — почти как от торговли золотом. В нынешнем году экспорт зерна может составить рекордные 45–48 млн тонн, а в целом экспортный потенциал следующего сельскохозяйственного года — около 50 млн тонн зерновых.

Тут стоит оговориться, что не меньше от сделки выигрывает и Турция, которая заработает на переработке экспортируемого украинского зерна, которое приобретет с дисконтом.

Из банков частичное ослабление санкций получат Сбер, ВТБ, банк «Россия», Промсвязьбанк и некоторые другие.

Но еще важнее, что российские аграрии получат послабления для закупок семенного материала и сельскохозяйственной техники. Зависимость от импорта по этим позициям критическая. Полное самообеспечение семенами у России есть только по пшенице. По кукурузе обеспеченность семенами составляет лишь 58 процентов, по подсолнечнику — 73 процента.

Как ни парадоксально это покажется, но наша страна импортирует почти 90 процентов семян картофеля, около 70 процентов — рапса, от 30 до 90 процентов семян плодово-ягодных культур. В средствах химической защиты зависимость от импорта — не менее 30 процентов. Ветеринарных препаратов завозится по импорту 70 процентов используемого объема, как и большая часть племенного фонда птицы и свиноводства. Импортные комбайны и оборудование составляет 75 процентов (из ФРГ, США и Нидерландов).

Так что не так якобы слаб седьмой пакет санкций ЕС против России, как сильна стамбульская сделка по зерну между Россией, Украиной, Турцией и ООН.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий Винник, профессор университета финансов при Правительстве РФ:

— Я думаю, в ближайшие годы глобальная экономика развалится. А на ее месте возникнет ряд крупных кластерных экономик. Второй момент: закончится торжество спекулятивного финансового капитала.

Ведь сегодня ситуация анекдотична: «Гугл» формально стоит дороже «Газпрома». Но вот беда: «Гугл» на хлеб не намажешь, и им не согреешься. Поэтому, я считаю, будет резко расти роль и, как следствие, стоимость реального сектора экономики. Третий момент — следствие второго: возникнет бартер. Одни реальные ценности в ходе экономического взаимодействия будут менять на другие: условно говоря, удобрения на продовольствие, газ на редкие металлы, необходимые для производства чипов.

Александр Фролов, заместитель генерального директора института национальной энергетики:

— Энергетика Европы находится в плачевном положении, а перспективы ее бесконечно туманны. Понимая это, Брюссель проводит совещания по вопросам энергетической безопасности, призывает всех потребителей экономить, а Евросоюз в целом готовится пережить зиму без российского газа. Европейское руководство усиленно делает вид, что занимается какой-то созидательной деятельностью, когда обсуждает возможность прожить без российского газа.

Прожить без него легко — нужно лишь сократить потребление на соответствующий объем. Но вот представители немецкой химической отрасли заявляют, что исчерпали возможности экономии. Теперь они могут сократить спрос на голубое топливо только в случае остановки производств. Это ведь тоже своего рода выход. Притом куда более реальный, чем тот, который предлагает ЕС — прожить без российского газа, продлив работу АЭС или угольных электростанций. Угля и атома не хватит. Особенно для тех, кто использует газ в качестве сырья, а не в качестве топлива.

Однако проблема даже не в этом. За деревьями нынешнего энергетического кризиса Евросоюз не видит леса. В течение 2020-х годов потребление голубого топлива в ЕС, по существующим планам, будет расти, а внутренняя добыча — падать. От этих планов никто не отказывается. И никто даже не пытается просчитать, откуда будет идти сырье, если санкционная война с Россией затянется и углубится. По сути, Европе необходимо уже сейчас пересматривать свою энергетическую стратегию. Но такую ответственность никто на себя брать не хочет.

Максим Шеин, директор по работе с клиентами инвестиционной компании:

— Мировой экономике придется пройти через фазу кризиса. И она будет характеризоваться падением реальных доходов населения и сокращением численности среднего класса.

Эти процессы идут уже десять лет, но пока сильно не ощущались из-за печатания дешевых денег, искусственной поддержки долговых рынков, субсидий населению. Инфляция значительно ускоряет и продолжит ускорять этот процесс. Россия, как ни странно это звучит, гораздо лучше подготовлена к кризису. Он в каком-то смысле наш шанс на экономический подъем.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества:

— Уже сейчас происходит взлет цен на товары, экспортируемые странами, которые западной экономической мыслью обозначались развивающимися, не доросшими до постиндустриального уровня. Все, что говорится про кризис, касается так называемых постиндустриальных экономик. Так вот: в постиндустриальных экономиках — таких как в странах ЕС и США — происходит не кризис, а деградация. А страны со значительным экспортом ценных ресурсов, таких как Россия, отмечают для себя улучшение ситуации.

Я думаю, что в странах, которые не обладают достаточным суверенитетом и прочными политическими администрациями, предстоящий кризис выразится в сокращении доходов и снижении уровня жизни среди людей высокого и среднего достатка и нищете, голоде — всех остальных. При этом для ЕС, Великобритании, Японии, США наступает несколько иная ситуация. Там, конечно, голода не будет. Но будет разрушение среднего класса, ликвидация целых пластов на рынке труда, в частности в сфере услуг, где сосредоточены основные рабочие места.

Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития:

— Ситуация в мировой экономике сейчас определенно хуже, чем во время пандемии: и в Европе, и в США, и в Китае. Мировая экономика при текущих реалиях может попасть в большой экономический кризис по типу 2008–2009 годов.