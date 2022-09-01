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Великобритания помогала украинским диверсантам подготовить захват Запорожской АЭС, заявил 1 сентября член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

Украина не оставляет попыток спровоцировать техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции, причем делает это при помощи стран Запада, уверен Владимир Рогов.

— Диверсанты ВСУ проходили спецподготовку под руководством офицеров британских спецслужб МИ-6, — рассказал член главного совета военно-гражданской администрации области. — После этого вернулись на украинское пространство, пока подконтрольное Зеленскому, через Варшаву в Одессу и оттуда в конце августа прибыли в Днепропетровскую область. Провокаторы готовили теракт на Запорожской АЭС, однако были захвачены в плен. Диверсия была остановлена.

Теперь ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме. Благодаря этому в домах близлежащего Энергодара снова зажегся свет.

— В части города уже возобновлена подача энергии и восстановлена мобильная связь, — добавил Рогов. — Работы по ликвидации результатов обстрелов продолжаются. В ближайшее время все будет приведено в порядок.

При этом на территорию ЗАЭС 1 сентября прибыли специалисты из Международного агентства по атомной энергии. Их визит поможет открыть миру истину о провокациях киевского режима.

— Осуществление этого чрезвычайно ответственного мероприятия, призванного открыть глаза международному сообществу на реальный источник угрозы безопасности ЗАЭС, которым является украинская сторона, явно не по нраву Киеву. Момент истины неумолимо приближается, — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. — В случае новых попыток Киева сорвать их работу обстрелами или диверсиями вся ответственность целиком ляжет на режим Владимира Зеленского, его кураторов, а также их западную «группу поддержки».

Несмотря на восстановление инфраструктуры освобожденных территорий, войска ВСУ не оставляют попыток пойти в наступление.

— В течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на николаево-криворожском направлении, — сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. — Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.

Он также добавил, что на фоне беспрерывных поражений солдаты ВСУ теряют боевую мораль. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что такой ход дел в скором времени приведет к недовольству неонацистов.

— На Украине зреет конфликт между президентом и военными, в ходе которого армия может призвать Зеленского к переговорам, иначе их страна будет уничтожена, — заявил Александр Лукашенко. — Военные ВСУ гибнут на фронте. Они видят, что это бесперспективно. Западная Украина — поляки уже руки потирают. Украину делят.

Несмотря на обстановку на Донбассе, школы со вчерашнего дня начали работу по российским стандартам. Более 36 тысяч учителей в ДЛНР и на освобожденных территориях вышли на работу. В разных школах уроки будут проходить в очном и онлайн-формате, в зависимости от расположения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

— Запад забился в истерике и пытается своей беспрецедентной агрессией компенсировать неспособность вести дела на основе взаимоуважения и равноправия. Не получится у них нас изолировать, они это уже осознали. Уже в европейских столицах звучат слова признания, что санкции не работают, что санкции больше вредят самим их авторам. Я убежден, что ослабить Россию не получится, как это не получалось ни у кого в прошлом.