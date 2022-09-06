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Европа очнулась и поперхнулась: в Праге и Кельне прошли масштабные митинги

Никита Миронов
В мире
Европа очнулась и поперхнулась: в Праге и Кельне прошли масштабные митинги
Фото: flickr/european_parliament

В понедельник, 5 сентября, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал усталость граждан от антироссийских санкций.

Эти выходные для европейских политиков выдались жаркими: прошли масштабные митинги. Главное требование демонстрантов — отменить антироссийские санкции, чтобы снизить цены на газ, электричество и продукты.

Волна пошла из Праги, где в субботу, 3 сентября, по разным данным, собрались от 70 до 100 тысяч разгневанных горожан. Демонстранты потребовали от правительства Петра Фиалы уйти в отставку, а также обеспечить поставки газа по низким ценам — то есть закупая его в России. Один из организаторов митинга Зузанна Майерова-Заградникова заявила, что правительство обязано отменить антироссийские санкции, наносящие ущерб чехам.

Еще один лозунг митингующих — прекратить поставки оружия Украине. «Это не наша война», — заявила Майерова-Заградникова.

Воскресный митинг, прошедший 4 сентября, в Кельне был менее многочисленным, зато выглядел для властей еще страшнее. Во-первых, многие протестующие несли... российские триколоры.

Во-вторых, клеймили главу МИД Германии Анналену Бербок, буквально сказавшую, что проблемы Украины сейчас ее волнуют больше, чем чувства немецких избирателей.

— Я бы не назвал эти митинги пророссийскими, потому что чехи и немцы беспокоятся о себе, точнее, о своем кармане, — считает политолог Дмитрий Журавлев. — При этом, конечно, России эти митинги выгодны, и их волна, я уверен, продолжит нарастать.

Особенно с наступлением холодов, когда начнут приходить счета за газ. Правительства европейских стран сейчас пытаются тушить социальный пожар деньгами, вводя компенсации за возросшие цены на энергоресурсы. Но эти меры лишь усиливают и без того возросшую инфляцию: чем больше в экономике денег, тем выше цены.

Евросоюз (ЕС) Санкции Спецоперации Жозеп Боррель
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