В этом году в Северо-Восточном административном округе города появится 20 новых жилых домов, 4 детских сада, будут благоустроено 417 дворов и 3 парковые зоны, набережные вдоль малых рек. Программа утверждена по каждому из ключевых направлений. Как живет сегодня округ, какие проекты развиваются наиболее активно, в эфире сетевого вещания «ВМ» рассказал префект Северо-Восточного округа Валерий Виноградов.

— Валерий Юрьевич, каждый округ столицы можно назвать «самым» в чем-то одном. Чем Северо-Восточный округ отличается от других, в чем опережает остальные округа? — Каждый из 12 округов, действительно, уникален по-своему. Свои отличия есть и у Северо-Востока. Округ является самым плотным по числу...