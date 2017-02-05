Портал городских новостей

01:50 Понедельник, 6 февраля

Погода днем -16..-14 ночью -20..-18
$ 59,31 63,81
Понедельник, 6 февраля -16..-14 $ 59,31 63,81
Что скрывает о Сальвадоре Дали маленький ресторан в Фигерасе
Конкурс "Московское качество"
Активный гражданин
Ресторанная критика
Народы Москвы

Восстановить пароль

Восстановить пароль

Полезная информация

Если вы забыли пароль, введите Ваши e-mail.

После этого, на вашу почту будет отправлено письмо со ссылкой для создания Вами нового пароля. Не запускайте процедуру восстановления несколько раз, дождитесь письма. (Обычно, оно приходит в течении 10 минут.)

В целях безопасности, чтобы не было попыток подобрать код, каждый раз ссылка на восстановление пароля генерируется заново. Старые ссылки, из более ранних писем восстановления, становятся недействительными.

Если у вас возникли трудности при входе на форум Москвички, пожалуйста, удалите файлы cookies вашего браузера для сайта Москвичка и его форума. После чистки, попробуйте залогинится на сайт еще раз.

Полезная информация

Если вы забыли пароль, введите Ваши e-mail.

После этого, на вашу почту будет отправлено письмо со ссылкой для создания Вами нового пароля. Не запускайте процедуру восстановления несколько раз, дождитесь письма. (Обычно, оно приходит в течении 10 минут.)

В целях безопасности, чтобы не было попыток подобрать код, каждый раз ссылка на восстановление пароля генерируется заново. Старые ссылки, из более ранних писем восстановления, становятся недействительными. Если у вас возникли трудности при входе на форум Москвички, пожалуйста, удалите файлы cookies вашего браузера для сайта Москвичка и его форума. После чистки, попробуйте залогинится на сайт еще раз.

Регистрация

Зачем регистрироваться на сайте?

После входа на сайт вы сможете оставлять комментарии от своего имени, установить себе аватару (небольшое изображение, которое будет вашим "лицом" на сайте), ввести данные, если хотите чтобы о вас узнали другие посетители "Вечерней Москвы" и "Москвички"

Регистрация

Полезная информация

Добро пожаловать в клуб читателей


Зачем регистрироваться на сайте?

После входа на сайт вы сможете оставлять комментарии от своего имени, установить себе аватару (небольшое изображение, которое будет вашим «лицом» на сайте), ввести свои данные, если хотите чтобы о вас узнали другие посетители «Вечерней Москвы» и «Москвички».

Логин - Допускаются символы английской раскладки, цифры, дефис и подчёркивание. Первый символ должен быть буквой. Длина должна быть не меньше 3-х и не больше 32 символов.

E-mail - На этот адрес электронной почты будет выслана ссылка для активации аккаунта.

Пароль - Допускаются буквы, цифры, точка, запятая, дефис и символы !@#$№=%^&*()_+-

Форма регистрации

Защита от спам-регистраций. Докажите что вы не робот.

Регистрация на нашем сайте, означает что вы ознакомились и согласны с нашей "Политикой о защите персональных данных", размещенной здесь. Пожалуйста, прочтите ее перед регистрацией!
Авторизироваться Забыли пароль?

Моя столица

Главная тема

Кассовый подход. Столичный бизнес начал массовую замену устаревшей контрольно-расчетной техники

Кассовый подход. Столичный бизнес начал массовую замену устаревшей контрольно-расчетной техники 20:46 5 февраля 2017

7 февраля для столичных предпринимателей стартует образовательный семинар «Online революция: все чеки в облаках», где им расскажут о замене кассовых аппаратов.

В столичном Департаменте экономической политики и развития заявили, что налоговые органы уже прекратили регистрацию контрольно-кассовой техники старого типа. — Ранее зарегистрированная техника может применяться до 1 июля, — уточнили в ведомстве. «ВМ» решила разобраться в изменениях 54-го...

Юные исследователи предложили зрелые решения

Юные исследователи предложили зрелые решения
20:39 5 февраля 2017

4 февраля школьники столицы приняли участие в финале Московского этапа Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо», который состоялся в гимназии № 1409.

Большинство представленных работ связаны с Годом экологии, который проходит в России. Дети разных возрастов демонстрировали свои исследовательские проекты, в которых подняты актуальные проблемы современного мира. Развитые не по годам школьники проявили активную позицию, которой могут позавидовать...

Гюйс и флаг поднять! Журналисты «Вечерней Москвы» вместе с моряками отметили день рождения флагмана Черноморского флота

Гюйс и флаг поднять! Журналисты «Вечерней Москвы» вместе с моряками отметили день рождения флагмана Черноморского флота
18:34 4 февраля 2017

В субботу, 4 февраля, редакционный десант газеты вновь высадился в Севастополе на борту подшефного нам гвардейского ракетного крейсера «Москве» - флагмана Черноморского флота. В этот день он отметил свой 34-й день рождения.

На борту - идеальная тишина. Ощущается лишь легкое покачивание на волнах, да периодически о себе заявляют чайки, которые проносятся над головой. На часах - 8.50.  На территории вертолетной площадки крейсера в форме буквы «п»  выстроилась вся команда. В черных зимних куртках, с погонами на плечах....

интервью Американская весна. Куда объявленные Дональдом Трампом реформы заведут Соединенные Штаты и весь мир?

Американская весна. Куда объявленные Дональдом Трампом реформы заведут Соединенные Штаты и весь мир?
19:58 5 февраля 2017

Соединенные Штаты Америки все последние годы «переформатировали» мир под себя. Итог разнообразных «весен» — миллионы погибших, десятки миллионов беженцев, руины Сирии, Ливии, Афганистана, Ирака, Йемена, балканских государств. И вот сейчас, кажется, все переворачивается с ног на голову: новоизбранный лидер США Дональд Трамп объявил о «переформатировании» самой Америки. Чего ждать?

Посеявший ветер пожнет бурю. Подтвердят ли еще раз истинность этой старой максимы события, которые могут развернуться в США, где после президентских выборов общество оказалось расколотым пополам? На вопросы «ВМ» отвечает известный российский политолог Михаил Панченко. «ТРАМП СНОВА СДЕЛАЛ РОССИЮ...

Колумнисты
все колумнисты »
Не звони мне, не звони 0 Геогрий Бовт
Не звони мне, не звони 11:485 февраля 2017 6 февраля – День отказа от мобильного телефона. Казалось бы, очередной «непонятный календарный прикол». Причем возведенный уже даже во «всемирную акцию». Не совсем. Потому что за этим стоит явление, сродни шизофрении. Можете на себе проверить.
Ватрушка-убийца 1 Екатерина Рощина
Ватрушка-убийца 18:025 февраля 2017 Нелепая трагедия - так пишут о гибели мальчика в Ногинском районе субботним вечером, 4 февраля. Папа и семилетний сын пошли кататься на надувных санках, именуемых в просторечии "ватрушка".
Не хочу видеть взбесившиеся автобусы 0 Иван Юрченко
Не хочу видеть взбесившиеся автобусы 11:405 февраля 2017 Председатель правления Гильдии автошкол Сергей Лобарев предложил научить водителей междугородних автобусов экстремальному вождению. Обоснование вроде железное: в последнее время на трассах московского региона, да и не только там, произошло несколько аварий с участием автобусов и маршруток....
Вас везет самый крутой водитель Южного Бутово 0 Cергей Арчаков
Вас везет самый крутой водитель Южного Бутово 11:415 февраля 2017 В пятницу, 3 февраля председатель Гильдии автошкол России Сергей Лобарев выступил с инициативой к Общественной палате РФ ввести в программу подготовки шоферов (особенно водителей автобусов) обязательные курсы контраварийного вождения. Идею, надеюсь, когда-нибудь внедрят. Ведь сейчас в автошколах на...
Город
20:14 5 февраля 2017

Прокуратура выгонит грузовики из парка

Прокуратура выгонит грузовики из парка
20:28 5 февраля 2017

Подземный переход стал маленьким супермаркетом

20:31 5 февраля 2017

Лжепарковщикам поживиться не удалось

14:48 5 февраля 2017

Информатизация московского Миграционного центра стала лучшим региональным проектом 2016 года

15:24 2 февраля 2017

Сергей Собянин заявил, что 2016 год стал рекордным по сдаче дорог и объектов рельсового транспорта

Политика
15:12 5 февраля 2017

Минобороны назвало фальшивкой сообщение о гибели военных РФ в Сирии

Минобороны назвало фальшивкой сообщение о гибели военных РФ в Сирии
10:31 5 февраля 2017

Сергей Лавров рассказал об ответных мерах на санкции Евросоюза

10:19 5 февраля 2017

Дмитрий Рогозин прокомментировал планы ЕС на продление санкций против России

07:25 5 февраля 2017

Дональд Трамп не уверен, сможет ли он поладить с Владимиром Путиным

14:59 2 февраля 2017

Владимир Путин уволил 17 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета

Происшествия
22:02 5 февраля 2017

Спецслужбы вскрыли космический распил

Спецслужбы вскрыли космический распил
14:04 5 февраля 2017

Видео Грузовик столкнулся с автобусом в Новой Москве

15:05 3 февраля 2017

Видео Тело пропавшей в Москве Натальи Меламед найдено в Красногорском лесопарке

00:07 3 февраля 2017

Видео Спасатели опровергли информацию о падении вертолета в Подмосковье

09:16 3 февраля 2017

Видео В Москве задержан охранник в связи со смертью пенсионерки от укусов собак

Общество
11:29 5 февраля 2017

Не грусти, икоркой закуси. Как победить зимний авитаминоз и найти источник энергии

Не грусти, икоркой закуси. Как победить зимний авитаминоз и найти источник энергии
21:37 5 февраля 2017

Преданные поклонники скорости обменялись опытом

20:02 2 февраля 2017

Видео Урок с газетой: «Пресса в образовании» стала учебным пособием

12:06 1 февраля 2017

Москвичи проголосуют за лучшие мясопродукты

10:13 1 февраля 2017

Видео Выплаты для неработающих пенсионеров выросли на 5,4 процента с первого февраля

фотогалереи
все фотогалереи
Культура
13:18 4 февраля 2017

Георгий Тараторкин. И прервался полет…

Георгий Тараторкин. И прервался полет…
16:20 2 февраля 2017

Видео Автор книг о Матильде Кшесинской Александр Широкорад: Фильм «Матильда» — это «клюква», как и большинство кассовых фильмов

14:28 2 февраля 2017

Юрий Грымов: Культу личности в театре не место. Режиссер рассказал о своем назначении

21:55 30 января 2017

Видео Пепел «Тиля» и колокола «Юноны». Театр «Ленком» празднует 90-летие

18:19 30 января 2017

«Представитель эксплуататорского класса» и другие меценаты

Звезды
14:23 2 февраля 2017

Римские каникулы. Актриса Анна Невская забудет о годах

Римские каникулы. Актриса Анна Невская забудет о годах
13:50 29 января 2017

Видео Певица Рианна обозвала Дональда Трампа из-за подписанного им закона о мигрантах

21:26 22 января 2017

Певица Пелагея родила дочь от хоккеиста Ивана Телегина

07:27 22 января 2017

Видео Мадонна нецензурно высказалась в адрес Трампа во время женского марша в Вашингтоне

15:31 17 января 2017

Женщина, которая поет

Экономика
11:45 1 февраля 2017

Центробанк утвердил оформление банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

Центробанк утвердил оформление банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
03:19 1 февраля 2017

«Подрастет, но не так сильно»: Максим Решетников - о налоге на имущество

14:43 31 января 2017

СМИ: Минфин предлагает провести девальвацию рубля на 10 процентов

14:14 22 января 2017

Эксперт об идее Минфина ограничить наличные расчеты: Это дает возможность контролировать большие траты

15:38 21 января 2017

Минфин предлагает сократить объемы расчета наличными

Наука
19:42 5 февраля 2017

Ученые назвали три версии конца света

Ученые назвали три версии конца света
09:08 5 февраля 2017

Ученые с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали смерть звезды

14:16 2 февраля 2017

Ученые назвали список продуктов, которые лучше не употреблять на голодный желудок

10:40 1 февраля 2017

Швейцарские ученые создали нейрочип, позволяющий читать мысли парализованных людей

14:32 30 января 2017

Ученые узнали, почему человек видит свою жизнь перед смертью

Видеогалереи
все видео
Зоопарк
09:50 1 февраля 2017

Столичная государственная зоогостиница будет принимать енотов, лисиц и сов

Столичная государственная зоогостиница будет принимать енотов, лисиц и сов
07:34 1 февраля 2017

Кормление сумеречных бабочек покажут в Московском зоопарке

20:49 30 января 2017

Новый Детский зоопарк: трогать разрешается

20:49 30 января 2017

Новый Детский зоопарк: трогать разрешается

11:14 29 января 2017

Видео Сбежавшего из бродячего цирка бенгальского тигра поймали в Сицилии

Афиша
19:02 5 февраля 2017

Минута, но славы!

Минута, но славы!
18:08 31 января 2017

Видео «Охота на дьявола» начнется весной

10:07 1 февраля 2017

Круглый стол: «Очаги» взаимоотношений в подростковой среде. На какой почве чаще всего вспыхивают конфликты в школе»

19:26 29 января 2017

Нет места нашему

18:17 28 января 2017

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Мы запускаем нетипичный для нас проект - шоу «Ты супер»

Спорт
19:18 5 февраля 2017

«Московская лыжня» объединила спортсменов

«Московская лыжня» объединила спортсменов
12:56 5 февраля 2017

Золотую медаль Универсиады-2017 добавили в копилку сборной России биатлонисты в смешанной эстафете

14:16 2 февраля 2017

Лето с Марией Шараповой. Теннисистка представила спортивные развлечения Парка Горького

11:34 1 февраля 2017

Нападающая подмосковного Торнадо признана самой красивой хоккеисткой России

13:11 1 февраля 2017

Московский этап Лыжни России состоится 11 февраля

﻿