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В целях безопасности, чтобы не было попыток подобрать код, каждый раз ссылка на восстановление пароля генерируется заново. Старые ссылки, из более ранних писем восстановления, становятся недействительными. Если у вас возникли трудности при входе на форум Москвички, пожалуйста, удалите файлы cookies вашего браузера для сайта Москвичка и его форума. После чистки, попробуйте залогинится на сайт еще раз.

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Моя столица

Главная тема

Болеем за наших. В Москве выдали первые паспорта болельщиков

Болеем за наших. В Москве выдали первые паспорта болельщиков 21:11 1 февраля 2017

1 февраля столичные власти проверили домашний стадион «Спартака» на безопасность и выдали первым любителям футбола документы, подтверждающие их статус болельщиков.

Глядя на сияющий стадион «Открытие Арена», кажется, что матчи Кубка конфедераций-2017 можно провести хоть сегодня. Несмотря на снег и холод, газон в отличном состоянии. Но насколько арена готова к международному первенству с точки зрения безопасности? — Стадион практически готов к проведению...

Сергей Собянин вручил награды за реализацию проекта Московского центрального кольца

Сергей Собянин вручил награды за реализацию проекта Московского центрального кольца
15:27 1 февраля 2017

В среду, 1 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды за реализацию проекта Московского центрального кольца. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.

В списке — 40 человек: вулканизаторщики, камнетесы, машинисты тяжелой строительной техники, электромонтеры, инженеры, руководители проектов и главы управлений. Глава города назвал их участниками строительства крупнейшего инфраструктурного проекта за последние десятилетия. — Московское центральное...

Сделано у нас. Лучшие самолеты и ракеты родом из столицы

Сделано у нас. Лучшие самолеты и ракеты родом из столицы
19:52 1 февраля 2017

В Москве находятся головные офисы крупнейших оборонных предприятий. Корреспонденты «ВМ» выяснили, какие вооружения производят в столице.

Исторически сложилось, что благодаря своему столичному статусу Москва воспринимается в первую очередь как административный и финансовый центр России. Однако столица — родина уникальных видов вооружений, необходимых для обеспечения национальной обороны всей страны. ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ Если Нижний Тагил...

День бобра. И снова — на речке Веле

День бобра. И снова — на речке Веле
20:48 1 февраля 2017

Накануне заокеанского народного праздника День сурка, предсказывающего приближение весны, корреспонденты «ВМ» отметили свой — День бобра. Только, в отличие от жителей Панксатони, что в штате Пенсильвания, бобров мы из их хаток не выгоняли, а предлагали им угощение — так любимые ими ивовые прутики. На лесную поляну мы въехали уже на закате. Сразу вытащили две клети из видавшего виды «УАЗа», прозванного в народе «буханкой».

Было это 27 лет назад... — Ну и глухомань! — довольно воскликнул, разглядывая лесной квартал, Сан Саныч — Александр Улитин, председатель Росохотрыболовсоюза. — Вода-то в речке как слеза. А осинки сколько, и ивочки! Есть чего бобруйцам погрызть. Дрожащими от волнения руками я поднял затвор первой...

Колумнисты
все колумнисты »
Успеть убить до «утрамповки» 0 Александр Хохлов
Успеть убить до «утрамповки» 10:251 февраля 2017 Порошенко заманивает ополченцев Донбасса в контрнаступление до Киева. Ему очень хочется эмигрировать «жертвой русской агрессии» еще до встречи Путина с Трампом.
Женщина воспитать ребенка не может 0 Александр Никонов
Женщина воспитать ребенка не может 19:211 февраля 2017 Женщина воспитать ребенка не может по определению. Потому что она мать, а мать — это святое. Разве можно от святого ждать брани, физического насилия, жесткого психологического прессинга? Нет. Только благости. Только всепрощения.
Мачо Нагиев тренируется на кошках 1 Екатерина Рощина
Мачо Нагиев тренируется на кошках 00:1731 января 2017 Скандальное интервью шоумена Дмитрия Нагиева, в котором он ругает женщин за неправильное воспитание будущих мужчин, конечно, очень справедливое. Он учит женщин - умно и иронично - воспитывать не "капризных полумальчиков с продавленной грудью в кедиках и с дерматиновой сумкой адидас через плечо,...
Саркофаг для «Принцессы Дианы» 0 Лера Бокашева
Саркофаг для «Принцессы Дианы» 23:5230 января 2017 Близкие звали ее Принцесса Диана - так хороша и блистательна была Диана Лебедева, сливки из сливок золотой молодежи, внучка экс-совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Трагедия в Швейцарии - страшная автомобильная авария - унесла ее жизнь осенью прошлого года. Что и говорить, страшное горе - похоронить...
Город
12:35 1 февраля 2017

Сергей Собянин: В ближайшие три года оснастим современным оборудованием все столичные школы

Сергей Собянин: В ближайшие три года оснастим современным оборудованием все столичные школы
13:27 31 января 2017

Видео Туризм принес Москве 0,5 трлн рублей в 2016 году

14:51 31 января 2017

Закулисье метро. Москвичей зовут на новые экскурсии в электродепо

11:18 31 января 2017

Электрички Казанского направления МЖД в течение недели будут ходить по новому расписанию

20:51 30 января 2017

Китайцы копируют наш опыт — создают полицию для путешественников

Политика
11:32 1 февраля 2017

Дональд Трамп: Отношения между США и Россией «должны двигаться вперед»

Дональд Трамп: Отношения между США и Россией «должны двигаться вперед»
12:36 31 января 2017

Владимир Путин назначил нового начальника управления президента по общественным проектам Кремля

16:24 31 января 2017

Дмитрий Медведев выделил 7,5 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

10:09 31 января 2017

Регионы получат субсидии в размере 10 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства

14:51 30 января 2017

Правительство направит 706 миллиардов рублей на стипендии и соцвыплаты в 2017 году

Происшествия
21:18 1 февраля 2017

трансляция Восемь человек погибли в аварии в Новой Москве

Восемь человек погибли в аварии в Новой Москве
10:26 1 февраля 2017

Видео Полиция изъяла более 10 килограммов сильнодействующих веществ в Москве

16:41 31 января 2017

Изъяли и уничтожили

09:02 1 февраля 2017

Видео Следователи арестовали в Московской области подростка, подозреваемого в убийстве

16:34 31 января 2017

Свалился во сне. Организатора хакерской группы «Шалтай- Болтай» оставят под стражей до марта

Общество
12:06 1 февраля 2017

Москвичи проголосуют за лучшие мясопродукты

Москвичи проголосуют за лучшие мясопродукты
10:13 1 февраля 2017

Видео Выплаты для неработающих пенсионеров выросли на 5,4 процента с первого февраля

20:41 31 января 2017

Добрые дела продолжит центр имени Доктора Лизы

16:12 30 января 2017

Полицейского, задержавшего таксиста, который вытолкнул из машины женщину с ребенком, наградили в Москве

21:02 30 января 2017

Какой должна быть техника безопасности при высотных работах в зимнее время

фотогалереи
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Культура
16:17 31 января 2017

Режиссер Юрий Грымов: Реформа столичных театров — выражение здравого смысла

Режиссер Юрий Грымов: Реформа столичных театров — выражение здравого смысла
21:55 30 января 2017

Видео Пепел «Тиля» и колокола «Юноны». Театр «Ленком» празднует 90-летие

18:19 30 января 2017

«Представитель эксплуататорского класса» и другие меценаты

20:16 30 января 2017

Большой представил публике оперу-шутку

20:07 30 января 2017

Видео «Викинг» стал самым кассовым фильмом 2016 года

Звезды
19:59 31 января 2017

На сцене больше половины века. Лев Лещенко отмечает 75-летие

На сцене больше половины века. Лев Лещенко отмечает 75-летие
13:50 29 января 2017

Видео Певица Рианна обозвала Дональда Трампа из-за подписанного им закона о мигрантах

21:26 22 января 2017

Певица Пелагея родила дочь от хоккеиста Ивана Телегина

07:27 22 января 2017

Видео Мадонна нецензурно высказалась в адрес Трампа во время женского марша в Вашингтоне

15:31 17 января 2017

Женщина, которая поет

Экономика
11:45 1 февраля 2017

Центробанк утвердил оформление банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

Центробанк утвердил оформление банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
03:19 1 февраля 2017

«Подрастет, но не так сильно»: Максим Решетников - о налоге на имущество

14:43 31 января 2017

СМИ: Минфин предлагает провести девальвацию рубля на 10 процентов

14:14 22 января 2017

Эксперт об идее Минфина ограничить наличные расчеты: Это дает возможность контролировать большие траты

15:38 21 января 2017

Минфин предлагает сократить объемы расчета наличными

Наука
10:40 1 февраля 2017

Швейцарские ученые создали нейрочип, позволяющий читать мысли парализованных людей

Швейцарские ученые создали нейрочип, позволяющий читать мысли парализованных людей
09:21 31 января 2017

Ученые обнаружили на Луне кислород, принесенный с Земли

14:32 30 января 2017

Ученые узнали, почему человек видит свою жизнь перед смертью

11:55 29 января 2017

Британские ученые узнали, как быстро влюбляются женщины

18:24 25 января 2017

Японские ученые установили, почему кошки не глупее собак

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Зоопарк
09:50 1 февраля 2017

Столичная государственная зоогостиница будет принимать енотов, лисиц и сов

Столичная государственная зоогостиница будет принимать енотов, лисиц и сов
07:34 1 февраля 2017

Кормление сумеречных бабочек покажут в Московском зоопарке

20:49 30 января 2017

Новый Детский зоопарк: трогать разрешается

20:49 30 января 2017

Новый Детский зоопарк: трогать разрешается

11:14 29 января 2017

Видео Сбежавшего из бродячего цирка бенгальского тигра поймали в Сицилии

Афиша
18:08 31 января 2017

«Охота на дьявола» начнется весной

«Охота на дьявола» начнется весной
10:07 1 февраля 2017

Круглый стол: «Очаги» взаимоотношений в подростковой среде. На какой почве чаще всего вспыхивают конфликты в школе»

19:26 29 января 2017

Нет места нашему

18:17 28 января 2017

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Мы запускаем нетипичный для нас проект - шоу «Ты супер»

13:19 26 января 2017

Моноспектакль «Примо» покажут в Московском «Еврейском музее и Центре толерантности»

Спорт
11:34 1 февраля 2017

Нападающая подмосковного Торнадо признана самой красивой хоккеисткой России

Нападающая подмосковного Торнадо признана самой красивой хоккеисткой России
13:11 1 февраля 2017

Московский этап Лыжни России состоится 11 февраля

10:34 1 февраля 2017

Золото универсиады в Алма-Ате досталось московскому лыжнику

15:43 31 января 2017

Николай Писарев покинул пост спортивного директора Российского футбольного союза

10:48 30 января 2017

Новость НФЛ: Спасение «Каита» на предпоследней минуте оставляет шанс команде Семшова-старшего

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