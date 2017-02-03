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В целях безопасности, чтобы не было попыток подобрать код, каждый раз ссылка на восстановление пароля генерируется заново. Старые ссылки, из более ранних писем восстановления, становятся недействительными. Если у вас возникли трудности при входе на форум Москвички, пожалуйста, удалите файлы cookies вашего браузера для сайта Москвичка и его форума. После чистки, попробуйте залогинится на сайт еще раз.

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Моя столица

Главная тема

Сергей Собянин сообщил о планах по строительству на ближайшие три года

Сергей Собянин сообщил о планах по строительству на ближайшие три года 10:29 3 февраля 2017

Подведены итоги работы столичного департамент градостроительной политики.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по строительству объектов в 2017-2019 годах. Планируется ввести в эксплуатацию еще 25 миллионов квадратных метров недвижимости. Конкретно в этом году правительство намерено построить 52 спортивных объекта. Что же касается социальной инфраструктуры, здесь...

Прогулки вдоль уютных набережных и по извилистым дорожкам китайского парка

Прогулки вдоль уютных набережных и по извилистым дорожкам китайского парка
16:38 3 февраля 2017

В этом году в Северо-Восточном административном округе города появится 20 новых жилых домов, 4 детских сада, будут благоустроено 417 дворов и 3 парковые зоны, набережные вдоль малых рек. Программа утверждена по каждому из ключевых направлений. Как живет сегодня округ, какие проекты развиваются наиболее активно, в эфире сетевого вещания «ВМ» рассказал префект Северо-Восточного округа Валерий Виноградов.

— Валерий Юрьевич, каждый округ столицы можно назвать «самым» в чем-то одном. Чем Северо-Восточный округ отличается от других, в чем опережает остальные округа? — Каждый из 12 округов, действительно, уникален по-своему. Свои отличия есть и у Северо-Востока. Округ является самым плотным по числу...

Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена

Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена
10:10 3 февраля 2017

Продление данной линии столичного метрополитена позволит улучшить комфортное передвижение и обслуживание жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово.

Проекты планировки нового участка Люблинско-Дмитровской ветки и Сокольнической линии от метро «Саларьево» до делового центра «Коммунарка» были одобрены на заседании Градостроительной-земельной комиссии Москвы, проведенном мэром Москвы Сергеем Собяниным. - Люблинско-Дмитровская линия метро будет...

В проекте «Активный гражданин» зарегистрирован 1,5-миллионный участник

В проекте «Активный гражданин» зарегистрирован 1,5-миллионный участник
15:25 3 февраля 2017

Им стала москвичка Софья Новикова.

Количество пользователей проекта «Активный гражданин» 1 февраля достигло 1,5 миллиона человек. Юбилейный участник проекта - молодая мама Софья Новикова получит приз от организаторов проекта. Ей будут вручены билеты на двоих, позволяющие посетить пять любых мероприятий из афиши «Активного...

Колумнисты
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Успеть убить до «утрамповки» 1 Александр Хохлов
Успеть убить до «утрамповки» 10:251 февраля 2017 Порошенко заманивает ополченцев Донбасса в контрнаступление до Киева. Ему очень хочется эмигрировать «жертвой русской агрессии» еще до встречи Путина с Трампом.
Гробик для куколки Маши 8 Екатерина Рощина
Гробик для куколки Маши 08:112 февраля 2017 - Какая гадость! Что это вообще такое? - с отвращением сказала пожилая женщина-покупательница в магазине игрушек. В руках она держала плюшевого Спанч-Боба, приветливо улыбающегося двумя передними зубами. Хорошо, что она не увидела сидящего во втором ряду Сквидворда - серо-зеленого печального упыря...
Люди сделали из бродячих псов убийц 1 Дмитрий Семенов
Люди сделали из бродячих псов убийц 16:073 февраля 2017 В столице — очередная смерть от собачьих зубов. В самом центре столицы, на улице Казакова, нашли труп 80-летней пенсионерки со следами укусов.
Бродячим собакам в городе не место 0 Алексей Зернаков
Бродячим собакам в городе не место 16:073 февраля 2017 Согласитесь, Москва — не тайга и не дикие джунгли Амазонии. Это современный цивилизованный мегаполис — место, где живут миллионы людей. И здесь не место для диких зверей.
Город
15:24 2 февраля 2017

Сергей Собянин заявил, что 2016 год стал рекордным по сдаче дорог и объектов рельсового транспорта

Сергей Собянин заявил, что 2016 год стал рекордным по сдаче дорог и объектов рельсового транспорта
13:27 31 января 2017

Видео Туризм принес Москве 0,5 трлн рублей в 2016 году

14:51 31 января 2017

Закулисье метро. Москвичей зовут на новые экскурсии в электродепо

11:18 31 января 2017

Электрички Казанского направления МЖД в течение недели будут ходить по новому расписанию

20:51 30 января 2017

Китайцы копируют наш опыт — создают полицию для путешественников

Политика
14:59 2 февраля 2017

Владимир Путин уволил 17 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета

Владимир Путин уволил 17 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета
12:13 2 февраля 2017

Новые подробности разговора Путина и Трампа раскрыли в Министерстве иностранных дел России

11:43 2 февраля 2017

Более 85 процентов россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента

03:36 2 февраля 2017

Видео Алексей Пушков уверен, что конфликт между Порошенко и Савченко будет нарастать

09:17 2 февраля 2017

Петр Порошенко заявил, что больше всех желает отмены антироссийских санкций

Происшествия
15:05 3 февраля 2017

Тело пропавшей в Москве Натальи Меламед найдено в Красногорском лесопарке

Тело пропавшей в Москве Натальи Меламед найдено в Красногорском лесопарке
00:07 3 февраля 2017

Видео Спасатели опровергли информацию о падении вертолета в Подмосковье

09:16 3 февраля 2017

Видео В Москве задержан охранник в связи со смертью пенсионерки от укусов собак

05:23 2 февраля 2017

В Москве задержали напавших на водителя такси пассажиров

21:18 1 февраля 2017

трансляция Восемь человек погибли в аварии в Новой Москве

Общество
20:02 2 февраля 2017

Урок с газетой: «Пресса в образовании» стала учебным пособием

Урок с газетой: «Пресса в образовании» стала учебным пособием
12:06 1 февраля 2017

Москвичи проголосуют за лучшие мясопродукты

10:13 1 февраля 2017

Видео Выплаты для неработающих пенсионеров выросли на 5,4 процента с первого февраля

20:41 31 января 2017

Добрые дела продолжит центр имени Доктора Лизы

16:12 30 января 2017

Полицейского, задержавшего таксиста, который вытолкнул из машины женщину с ребенком, наградили в Москве

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Культура
16:20 2 февраля 2017

Автор книг о Матильде Кшесинской Александр Широкорад: Фильм «Матильда» — это «клюква», как и большинство кассовых фильмов

Автор книг о Матильде Кшесинской Александр Широкорад: Фильм «Матильда» — это «клюква», как и большинство кассовых фильмов
14:28 2 февраля 2017

Юрий Грымов: Культу личности в театре не место. Режиссер рассказал о своем назначении

21:55 30 января 2017

Видео Пепел «Тиля» и колокола «Юноны». Театр «Ленком» празднует 90-летие

18:19 30 января 2017

«Представитель эксплуататорского класса» и другие меценаты

20:16 30 января 2017

Большой представил публике оперу-шутку

Звезды
14:23 2 февраля 2017

Римские каникулы. Актриса Анна Невская забудет о годах

Римские каникулы. Актриса Анна Невская забудет о годах
13:50 29 января 2017

Видео Певица Рианна обозвала Дональда Трампа из-за подписанного им закона о мигрантах

21:26 22 января 2017

Певица Пелагея родила дочь от хоккеиста Ивана Телегина

07:27 22 января 2017

Видео Мадонна нецензурно высказалась в адрес Трампа во время женского марша в Вашингтоне

15:31 17 января 2017

Женщина, которая поет

Экономика
11:45 1 февраля 2017

Центробанк утвердил оформление банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

Центробанк утвердил оформление банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
03:19 1 февраля 2017

«Подрастет, но не так сильно»: Максим Решетников - о налоге на имущество

14:43 31 января 2017

СМИ: Минфин предлагает провести девальвацию рубля на 10 процентов

14:14 22 января 2017

Эксперт об идее Минфина ограничить наличные расчеты: Это дает возможность контролировать большие траты

15:38 21 января 2017

Минфин предлагает сократить объемы расчета наличными

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14:16 2 февраля 2017

Ученые назвали список продуктов, которые лучше не употреблять на голодный желудок

Ученые назвали список продуктов, которые лучше не употреблять на голодный желудок
10:40 1 февраля 2017

Швейцарские ученые создали нейрочип, позволяющий читать мысли парализованных людей

14:32 30 января 2017

Ученые узнали, почему человек видит свою жизнь перед смертью

09:21 31 января 2017

Ученые обнаружили на Луне кислород, принесенный с Земли

11:55 29 января 2017

Британские ученые узнали, как быстро влюбляются женщины

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09:50 1 февраля 2017

Столичная государственная зоогостиница будет принимать енотов, лисиц и сов

Столичная государственная зоогостиница будет принимать енотов, лисиц и сов
07:34 1 февраля 2017

Кормление сумеречных бабочек покажут в Московском зоопарке

20:49 30 января 2017

Новый Детский зоопарк: трогать разрешается

20:49 30 января 2017

Новый Детский зоопарк: трогать разрешается

11:14 29 января 2017

Видео Сбежавшего из бродячего цирка бенгальского тигра поймали в Сицилии

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18:08 31 января 2017

«Охота на дьявола» начнется весной

«Охота на дьявола» начнется весной
10:07 1 февраля 2017

Круглый стол: «Очаги» взаимоотношений в подростковой среде. На какой почве чаще всего вспыхивают конфликты в школе»

19:26 29 января 2017

Нет места нашему

18:17 28 января 2017

Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Мы запускаем нетипичный для нас проект - шоу «Ты супер»

13:19 26 января 2017

Моноспектакль «Примо» покажут в Московском «Еврейском музее и Центре толерантности»

Спорт
14:16 2 февраля 2017

Лето с Марией Шараповой. Теннисистка представила спортивные развлечения Парка Горького

Лето с Марией Шараповой. Теннисистка представила спортивные развлечения Парка Горького
11:34 1 февраля 2017

Нападающая подмосковного Торнадо признана самой красивой хоккеисткой России

13:11 1 февраля 2017

Московский этап Лыжни России состоится 11 февраля

10:34 1 февраля 2017

Золото универсиады в Алма-Ате досталось московскому лыжнику

15:43 31 января 2017

Николай Писарев покинул пост спортивного директора Российского футбольного союза

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