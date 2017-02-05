Кассовый подход. Столичный бизнес начал массовую замену устаревшей контрольно-расчетной техники20:46 5 февраля 2017
7 февраля для столичных предпринимателей стартует образовательный семинар «Online революция: все чеки в облаках», где им расскажут о замене кассовых аппаратов.
В столичном Департаменте экономической политики и развития заявили, что налоговые органы уже прекратили регистрацию контрольно-кассовой техники старого типа. — Ранее зарегистрированная техника может применяться до 1 июля, — уточнили в ведомстве. «ВМ» решила разобраться в изменениях 54-го...