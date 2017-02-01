Накануне заокеанского народного праздника День сурка, предсказывающего приближение весны, корреспонденты «ВМ» отметили свой — День бобра. Только, в отличие от жителей Панксатони, что в штате Пенсильвания, бобров мы из их хаток не выгоняли, а предлагали им угощение — так любимые ими ивовые прутики. На лесную поляну мы въехали уже на закате. Сразу вытащили две клети из видавшего виды «УАЗа», прозванного в народе «буханкой».

Было это 27 лет назад... — Ну и глухомань! — довольно воскликнул, разглядывая лесной квартал, Сан Саныч — Александр Улитин, председатель Росохотрыболовсоюза. — Вода-то в речке как слеза. А осинки сколько, и ивочки! Есть чего бобруйцам погрызть. Дрожащими от волнения руками я поднял затвор первой...