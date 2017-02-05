В субботу, 4 февраля, редакционный десант газеты вновь высадился в Севастополе на борту подшефного нам гвардейского ракетного крейсера «Москве» - флагмана Черноморского флота. В этот день он отметил свой 34-й день рождения.

На борту - идеальная тишина. Ощущается лишь легкое покачивание на волнах, да периодически о себе заявляют чайки, которые проносятся над головой. На часах - 8.50. На территории вертолетной площадки крейсера в форме буквы «п» выстроилась вся команда. В черных зимних куртках, с погонами на плечах....