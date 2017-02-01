Болеем за наших. В Москве выдали первые паспорта болельщиков21:11 1 февраля 2017
1 февраля столичные власти проверили домашний стадион «Спартака» на безопасность и выдали первым любителям футбола документы, подтверждающие их статус болельщиков.
Глядя на сияющий стадион «Открытие Арена», кажется, что матчи Кубка конфедераций-2017 можно провести хоть сегодня. Несмотря на снег и холод, газон в отличном состоянии. Но насколько арена готова к международному первенству с точки зрения безопасности? — Стадион практически готов к проведению...