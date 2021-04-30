В приют за другом. Что важно знать, если вы решились взять питомца

Волонтер Центра реабилитации временно бездомных животных Марина Смоляренко готовит к выставке собаку по кличке Юла. Добровольцы постоянно сотрудничают с приютами, помогая выгуливать животных и искать для них новый дом / Фото: Иван Цветков, «Вечерняя Москва»

Недавно на mos.ru заработал первый в России городской централизованный сервис по поиску пропавших домашних животных. Каждый год на улицах Москвы находят более трех тысяч четвероногих. Увы, далеко не всех ищут хозяева — некоторые просто выброшены и оказываются в приютах. А уже оттуда, кому повезет, снова попадают в дома. Как подготовиться к выбору питомца из приюта, советуют эксперты портала «Хвост Ньюс» (hvost.news).

Одно из частых опасений будущих хозяев заключается в том, что если о породистом малыше вроде все известно, то питомец из приюта — настоящий «кот в мешке». Но это вовсе не беда: всегда можно расспросить сотрудников и некоторое время понаблюдать за избранным животным, ощутить, есть ли между вами та самая связь. Понятно, многие звери из приюта со сложной судьбой и трудным характером, но тем ценнее такой друг. Со временем, возможно, с помощью зоопсихолога или кинолога, но он научится доверять членам своей новой семьи. Главное, душевное тепло и поддержка.

Кстати, в приютах живут далеко не только дворняжки, встречаются и чистопородные животные, правда, если есть цель найти кого-то определенного, придется обзвонить множество мест, в том числе фонды помощи, которые специализируются на спасении, уходе и пристраивании конкретных пород.

Если вы не видите себя владельцем сразу взрослого питомца, а мечтаете о крохе, то и их много в приютах. Но чаще на передержках или прямо у кураторов дома — в более спокойной обстановке.

Нередко люди боятся попасть на больное животное. Да, такие встречаются в приютах. Однако и у заводчиков можно столкнуться с подобной бедой. Никто не застрахован от неожиданных болячек, от которых избавляет доктор Айболит. В принципе, добросовестные приюты не замалчивают информацию о состоянии здоровья своих подопечных. И если брать за основу факт, что дворняжек в приютах больше всего, то именно они гораздо крепче своих элитных собратьев.

Страшиться того, что четвероногий заражен блохами и глистами, также не стоит. Обычно за этим следят, но в любом случае после приюта нужно ехать сначала в ветклинику на осмотр и только потом домой.

Вообще, если вы не собираетесь со своим другом участвовать в престижных выставках, то у питомца из приюта есть масса преимуществ: он вам достается бесплатно, вы экономите на стерилизации или кастрации, вам не придется приучать животное к туалету и социализировать его. И самый главный бонус: совершив доброе дело, вы получите в награду безусловную любовь.

А еще в сети зоомагазинов «Бетховен» регулярно проводятся благотворительные акции «Клуба больших сердец «Бетховен», в рамках которых можно не только помочь приютам реальной передачей кормов, аксессуаров или ветеринарных препаратов, но и даже взять животное из приюта домой. Ведь в магазины приезжают волонтеры из приютов со своими подопечными, которые во время таких акций могут обрести себе любящих новых хозяев и теплый уютный дом.

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