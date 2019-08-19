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Сергей Собянин сообщил, что улица Школьная станет пешеходной

Сергей Собянин сообщил, что улица Школьная станет пешеходной

19 августа 2019 16:19

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19:03
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19:02
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18:28
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17:28
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17:20
Происшествия
Водителям посоветовали отказаться от поездок в вечернее время на юго-запад Москвы
17:13
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Путин прибыл во Францию для встречи с Макроном
17:12
Внешняя политика
Ограничение входа и выхода могут ввести на станциях «Спартак» и «Тушинская»
16:53
Транспорт
Директор московской школы прокомментировал ограничение на использование гаджетов
16:52
Город
Рост российского ВВП ускорился в июле до 1,7 процента
16:51
Экономика
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16:34
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16:31
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Сергей Собянин сообщил, что улица Школьная станет пешеходной
16:19
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14:26
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20:25
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Семейный фестиваль «Традиция» пройдет 24 августа в Подмосковье
20:14
Город
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19:55
Город
Мама Давида Хиникадзе рассказала, как мальчик попал на озвучку «Короля Льва»
19:42
Кино
Один человек пострадал при пожаре в поселении Первомайское
19:21
Происшествия
Прокуратура закрыла уголовное дело о покупке незарегистрированного в России лекарства
19:03
Здоровье
ВВС Швейцарии объяснили сопровождение самолета делегации Путина
19:02
В мире
Специалисты приступили к реставрации шпиля здания Северного речного вокзала в Москве
18:28
Город
Столичный врач рассказал, при каких симптомах надо срочно вызывать скорую
18:20
Город
Самое массовое исполнение гимна Москвы пройдет на Красной площади 27 августа
18:11
Город
Жителя Домодедова приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство ребенка
17:59
Происшествия
Переговоры об авиасообщении между Россией и Чехией пройдут в сентябре
17:50
Внешняя политика
МЧС опровергло информацию о возгорании на юго-востоке Москвы
17:48
Происшествия
Пожарные потушили возгорание на территории химзавода в Балашихе
17:38
Происшествия
Перевозчик попавшего в ДТП в Перми автобуса не допускал серьезных нарушений
17:37
Происшествия
Аналитик рассказал, до какой отметки может опуститься курс рубля
17:34
Экономика
СК просит об аресте подозреваемого в покушении на убийство женщины
17:28
Происшествия
Власти региона рассказали об убитой под Ульяновском матери подростка
17:20
Происшествия
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17:13
Транспорт
Путин прибыл во Францию для встречи с Макроном
17:12
Внешняя политика
Ограничение входа и выхода могут ввести на станциях «Спартак» и «Тушинская»
16:53
Транспорт
Директор московской школы прокомментировал ограничение на использование гаджетов
16:52
Город
Рост российского ВВП ускорился в июле до 1,7 процента
16:51
Экономика
Реальные зарплаты россиян выросли в июле на 3,5 процента
16:34
Общество
Московские врачи спасли упавшего с высоты ребенка
16:31
Здоровье
Сергей Собянин сообщил, что улица Школьная станет пешеходной
16:19
Город
Названы главные претенденты на «Оскар-2020»
16:13
Кино
Модули жилых домов планируют производить рядом с поселением Внуковское
15:54
Город
Истребители Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
15:48
Внешняя политика
Пожар вспыхнул на территории химзавода в Балашихе
15:26
Происшествия
Стало известно, сколько времени школьники должны тратить на домашнее задание
15:19
Дети
Нарушающие правила граффити в центре столицы могут закрасить
15:15
Город
Музей «Коломенское» рассмотрит предложение об отмене выходного в понедельник
14:53
Культура
Убитая под Ульяновском семья была на контроле у органов соцзащиты
14:43
Происшествия
Московский планетарий открыл набор детей в астрономический кружок
14:26
Образование
Количество отравившихся маслом в Ульяновске достигло 11 человек
14:22
Происшествия
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и области из-за тумана
14:08
Город
Суд назначил дату рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева
14:06
Общество
Центры «Мои документы» отметят восьмилетие лекциями и мастер-классами
14:02
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