Где взять образцы резюме в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Правильно составленное резюме — половина успеха при поиске новой работы. На основании резюме складывается первое впечатление о соискателе. При большом конкурсе на одно место нужно приложить усилия, чтобы выделиться на фоне конкурентов, привлечь внимание работодателя, продемонстрировать сильные стороны. Если вы хотите повысить собственные шансы на трудоустройство, то при составлении резюме воспользуйтесь готовыми шаблонами. Заполнение займет меньше времени, чем составление документа в Ворде.

Большой выбор образцов резюме для разных профессий можно всегда найти в интернете. Также всегда можно воспользоваться услугами специальных сервисов для составления грамотных резюме бесплатно. Не придется тратить время на регистрацию. Остается только выбрать шаблон по нужной вам профессии:

• сисадмин;

• водитель;

• продавец-кассир;

• администратор;

• стоматолог;

• кредитный специалист;

• авиатехник.

Полный перечень профессий представлен на главной странице сервиса. Выбирайте нужную категорию. Вы также можете дополнительно изучить образец резюме, а затем заполнить собственный документ. Сохраняйте его в электронном виде, отправляйте на почту работодателю или распечатайте. С помощью готовых шаблонов вы сэкономите время, сможете составить корректное резюме, что увеличит шансы на трудоустройство.

Как правильно заполнять резюме?

Если вы будете использовать шаблоны, то не придется самостоятельно выстраивать хронологию. Просто заполняйте указанные поля. Информация должна быть точной. Не забывайте, что любая компания перед приемом нового сотрудника тщательно проверяет данные. При установлении факта мошенничества будет испорчена репутацию. Рассчитывать на заветную должность не придется, поэтому не стоит приукрашивать ваши реальные заслуги, профессиональные навыки и возможности.

Излагать информацию стоит кратко и понятно. Не допускайте орфографических ошибок, которые будут указывать на вашу некомпетентность. Если у работодателя останутся вопросы после изучения бумаги, они назначат дополнительное собеседование, к которому также стоит основательно подготовиться. Обязательно к резюме нужно приложить реальную портретную фотографию. Стиль снимка зависит от специфики работы предприятия. Универсальный вариант — формат фотографии для паспорта или иного документа.

По материалам сайта rezume.me.

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