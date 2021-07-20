Кривое зеркало проявляет монстров в человеческом лице

Кадр из сериала «Хрустальный» / 2021

Вышедший сериал «Хрустальный» нацелен на зрителей, которые не только хотят пощекотать себе нервы острыми впечатлениями, но и готовы к психологической работе над собой.

Детективный сериал — не вполне подходящее определение для этой многосерийной ленты. Да, в основе сюжета лежат поиски маньяка, который мучает, а затем убивает мальчиков. Да, в провинциальный городок приезжает крутой следователь из столицы. Да, характерный антураж в виде темных подземелий и явных отметин на теле присутствует. Но что-то все-таки иначе.

Обычно в детективе зрителю интереснее всего следом за умным и особенным героем разгадывать хитросплетения преступного гения, вычислять его ходы, строить предположения и задерживать дыхание, гадая, убьют или не убьют полюбившегося героя. В «Хрустальном» же самое напряженное внимание к происходящему возникает, когда кто-то из героев неосторожно обронит слово и замрет, тщательно подбирая следующее, когда кадры флешбэков наслаиваются на события кинематографического настоящего, когда следователи понимают, что они ошибаются в своих предположениях и вынуждены запускать новый виток поиска виновного.

Художественная действительность фильма очень узнаваема. Провинциальные здания ветшают. Люди не хотят нарываться на неприятности. Структуры заботятся о поддержании общей стабильности, иногда в ущерб частным жизням. Зрителя не пытаются подкупить стилизованной картинкой и сказочным сюжетом. С ним хотят поговорить о простом, рутинном, зависящем от мелких выборов каждого.

Кадр из сериала «Хрустальный» / 2021

Вот главный герой — столичный следователь, который может достать маньяка хоть из-под земли — младший брат Сергей (Антон Васильев). Но внутри себя он постоянно затыкает в себе мальчика, пережившего в детстве насилие. Он запивает его алкоголем, заваливает работой, заговаривает правильными установками, отстраняет безрассудными, но честными действиями.

Рядом старший брат Геннадий (Николай Шрайбер) — всегда находящий компромисс, живущий в достатке, с семьей и дремлющей совестью местный полицейский. Когда-то очень давно он научился улыбаться своим страхам, не вступать с ними в противостояние, соглашаясь не видеть жестокость и жертвуя в угоду чужим слабостям даже близкими людьми, раз за разом себя извиняя.

Кстати, нужно отметить, что в этом сериале довольно существенная часть приходится на детские годы братьев. И в кадре со всей отдачей играют дети: Петр Натаров, Таисья Калинина, Максим Карушев, Мария Абрамова и другие. Создатели затрагивают вечную тему — все, что с нами происходит во взрослой жизни, закладывается в детстве. Все травмы и реакции на них, все шаблоны поведения, все цели и устремления идут оттуда.

Если Сергей сбежал из городка, где вседозволенность сильных идет под руку с безволием слабых, то Геннадий остался, чтобы сдерживать ее течение в ровном русле. И только прорвавшее плотину «ничего не знаю» преступление столкнуло братьев, стало расшатывать город, воскрешать призраки прошлого. Сергей своим появлением подтачивает установившиеся порядки Хрустального. И вот Катя Сказка (Дарья Екамасова) задумывается о том, что хорошо бы, чтобы у ее сына был нормальный отец. А учительница Ирина Владимировна (Карина Разумовская) — о том, что неплохо бы изменить все и жить иначе. Барс же (Дмитрий Куличков) впервые сталкивается с тем, что его не боятся. Но изменит ли это хоть что-то там, где отовсюду звучит: «Ты уедешь, а нам тут жить».

Этот сериал станет по-настоящему тяжелым, пожалуй, для каждого, кто хоть раз был в позиции жертвы, будь то неприятие ровесников, домашнее насилие или неспособность защитить родного человека. Он бередит душу, напоминая, что, пока не расчистишь колодец своего прошлого, поднимая со дна ил, до чистой воды не добраться.

И оставляет надежду.