Опыт преодоления западных санкций 2014 года позволяет сегодня развивать российские профильные компании

Студентка первого курса факультета промышленного и гражданского строительства НИУ МГСУ Алена Гущина на форуме архитекторов и девелоперов «Город. Человек. Будущее» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

17 ноября в Москве прошел форум архитекторов и девелоперов «Город. Человек. Будущее». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как строительная отрасль адаптировалась к новым условиям.

Строительная отрасль заметно ощутила на себе давление западных санкций. Но к настоящему времени специалисты сферы начали налаживать ситуацию. Состояние отрасли улучшает активно идущий процесс импортозамещения западных товаров. Однако перед строительной сферой сейчас стоят серьезные вызовы, считает генеральный директор отделения компании по производству и продаже строительных материалов по России и СНГ Рафаэль Зохрабян.

— Мы начали процесс импортозамещения еще в 2018 году, — сообщил Рафаэль Зохрабян. — Нам удалось найти новых поставщиков вместо наших западных «партнеров». Теперь закупаем сырье для производства стройматериалов в дружественных странах. В их числе — суперпластификаторы для наливных полов, добавки на основе бентонитовой глины, алюминиевая фольга и другая продукция. А товары, которые пока не удается производить на территории России, мы тоже приобретаем у новых поставщиков.

Одна из новинок отечественной строительной отрасли — 3D-симулятор виртуальной реальности, который представили на форуме. С помощью этой технологии, которую разработали сотрудники отечественной компании, можно прогуляться по спроектированным зданиям.

— Наша разработка помогает изучить помещения еще до начала строительства дома. Если в процессе эксплуатации здания происходит поломка, в том числе и в скрытых системах проводки, то специалисты смогут быстро определить дефекты и устранить их на этапе проектирования, — рассказал руководитель архитектурного бюро Михаил Давыдов. — Созданный нами симулятор часто используют не только при проектировании жилых домов, но и при создании чертежей аэропортов или объектов нефтяной промышленности.

При этом, по словам Давыдова, китайские партнеры на рынке отделочных материалов не всегда оправдывают ожидания.

— Часто Китай завышает цены, но на помощь приходит параллельный импорт европейских товаров, — сообщил Давыдов. — В сфере строительных материалов Россия мало от кого зависит, так как мы уже несколько лет назад переориентировались на собственное производство материалов.

Мероприятие решила посетить студентка первого курса факультета промышленного и гражданского строительства НИУ МГСУ Алена Гущина.

— Мне бы хотелось, чтобы молодых специалистов активнее привлекали к участию в подобных форумах. Здесь можно набраться опыта, увидеть, как работают самые современные технологии, — рассказала Гущина. — Я думаю, что нельзя забывать об экологичности производств стройматериалов. Эта сфера не должна вредить природе.

В 66 районах Москвы сейчас строится 168 домов по программе реновации. Общая площадь новых зданий составляет более двух миллионов квадратных метров. При этом на стадии проектирования находятся 233 дома, квартиры в которых смогут получить около 30 тысяч семей. Новое жилье построят с использованием самых современных стройматериалов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, стройматериалы в столице выпускают 205 производителей, 29 из них — средние и крупные предприятия. В столичных компаниях данной сферы сейчас трудятся более 17 000 человек. Объем выпуска стройматериалов в первом квартале 2022 года вырос на 60 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Лупий, заместитель председателя комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства:

— Подобные форумы помогают представителям строительной отрасли находить новых партнеров взамен ушедших из России. При этом сейчас очень важно наладить диалог между частными строительными компаниями и представителями власти, чтобы выработать новые меры поддержки. Отмечу, что сейчас многие наши стройкомпании помимо основной работы помогают восстанавливать инфраструктуру на уже вошедших в состав РФ территориях. Это тоже способствует развитию отрасли.