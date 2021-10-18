Мэр Москвы Сергей Собянин: Привившиеся смогут выиграть квартиру

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на ТВЦ ответил на вопросы, которые волнуют жителей столицы. Они касались благоустройства города, здравоохранения, образования, соцподдержки и многого другого / Фото: Телеканал «ТВ Центр»

На минувшей неделе, 14 октября, во время прямой линии в эфире телеканала «ТВ Центр», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о главных проектах, реализуемых в столице. В частности, мэр ответил на вопросы горожан о том, когда пассажиры смогут проехать по всем станциям Большой кольцевой линии метро, о соединении хорд, о благоустройстве, а также о внедрении новых технологий в области здравоохранения, образования и социального развития города.

— Сергей Семенович, для чего Москве так много больниц?

— Мы не только строим, но и реконструируем существующие. Некоторые старые корпуса, которые совсем развалились, приходится закрывать и на их месте возводить новые здания. Ярким примером может стать Морозовская больница, где взамен устаревшего корпуса появился самый современный. В исторических корпусах размещаются вспомогательные службы.

Другой пример — многопрофильный медицинский центр имени Логинова. Изначально планировалось из двух старых зданий сделать новую клинику. Но поняли, что это невозможно — создать мировой многофункциональный медцентр. Приняли решение строить новый корпус. Смотрели и уровень оказания инфекционной помощи в городе. Собирали мнения. Звучали и такие: инфекционная помощь должна быть разбросана по разным зданиям, а не сосредоточена в одном месте. Жизнь опровергла это — городу все равно требуются инфекционные клиники.

— Где появляются медицинские учреждения? Какой профиль на сегодня считается самым востребованным?

— Москве нужны и детские медучреждения. Они появляются не только в «старых» границах столицы, но и на новых территориях. Например, в Коммунарке — в одном из самых растущих районов, где до сих пор ведется строительство. Наращиваем мощности и Боткинской больницы, куда часто поступают тяжелые пациенты. Важно понимать, что современную логистику сложно выстроить в старых помещениях: прием, диагностика, операционные блоки, в том числе и экстренные вмешательства.

Сегодня любая стройка больницы — это идеологически продуманная система модернизации стационарного звена. В конечном итоге это рассчитано на повышение качества оказываемой медицинской помощи. Более того, новые больницы строятся в соответствии с международными требованиями, с учетом использования самых современных технологий. В Москве уже выработаны подходы, благодаря которым город получает лучшие стационары, обустроенные по мировым стандартам.

Своевременная помощь

— В Москве сейчас фиксируется снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. При этом есть рост выявляемости онкозаболеваний. Сергей Семенович, за счет чего это происходит?

— Люди не вечны. Обычная смертность «раскладывается» на ряд сопутствующих диагнозов: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, легочные заболевания и онкология. По поводу последней всегда бытует много мнений, в том числе что виноваты экология, питание. Но вот пример: два брата моего отца в возрасте под 80 лет жили у горной приполярной реки.

По сути, на территории природного заказника. Оба скончались от онкологии, несмотря на исключительные экологические условия вокруг. Если мы вернемся на век назад или даже меньше, то увидим, что средняя продолжительность жизни была на уровне 40–50 лет. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни — под 80 лет, то есть почти вдвое больше. И чем ближе к этому показателю, тем больше выявляемых случаев онкологических заболеваний. Сама природа начинает человека отсекать и выводить из жизни.

Это сложные, тяжелые истории. Но болеют и молодые, хоть и на порядок меньше, нежели пожилые. В Москве полмиллиона горожан старше 80 лет, и в этой возрастной категории онкология выходит в топ среди диагностируемых заболеваний. Чем выше продолжительность жизни, тем больше будет таких случаев. И с этим приходится считаться. С такой данностью приходится работать.

— Каким образом?

— Заниматься ранней диагностикой, выявлять, лечить, применять эффективные лекарства, продлевая жизнь людей настолько, насколько это возможно. На это работает наша система здравоохранения, выделяются соответствующие средства из бюджета. Направления помощи онкобольным развиваются во всем мире.

— И именно ради этого создаются современные онкологические центры?

— Да. В Москве онкологическая помощь была разбросана по всему городу, по разным многофункциональным клиникам. Сегодняшнее лечение предполагает последовательный процесс, начиная от диагностики, амбулаторной, хирургической помощи и последующей реабилитации, назначения иммунной терапии. Причем лекарственная и химическая терапии должны начаться в точном соответствии с диагнозом. А для его постановки нужны суперсовременные лаборатории, создать которые в любой клинике просто невозможно.

В Москве сейчас восемь центров амбулаторной онкологической помощи. В них есть и диспансеры, и мощное хирургическое звено, и лаборатории, и центры реабилитации. Такие медучреждения способны оказать любую помощь онкобольным. И что немаловажно — там нарабатываются компетенции, поставляется передовое оборудование, задействованы лучшие врачи. Там за пациента отвечает целая команда, а не отдельные специалисты в разных клиниках.

— Мы примерно лет десять слышим о таком понятии, как «ранняя выявляемость». Она нужна для того, чтобы снизить показатели онкологии. Как эта технология работает сейчас?

— Зайдите в парки Москвы — уже там есть диагностические центры. Это первая ступень, когда можно заметить онконастороженность у пациента, а затем его направить дальше по врачам. На раннюю выявляемость нацелены и поликлиники. Если терапевт видит у человека предрасположенность, получает первые онкомаркеры, он должен направить пациента на дальнейшее обследование. Кроме того, в Москве созданы два центра, один из которых запущен в Боткинской больнице, где проводят гастроскопию на самом высоком уровне — оборудование и навыки специалистов позволяют выявить первые признаки онкозаболеваний на ранних стадиях. Что касается качества диспансеризации, то оно зависит от самих горожан — они должны ответственно подходить к ней. Особенно те, кто старше 40–50 лет.

— Человек, получив онкодиагноз, находится в подавленном состоянии. Как сопровождают больного в такой ситуации?

— Ходя по больницам, человек теряется в этой махине. Создание онкоцентров позволяет дать пациенту одну базу, в которой человека окружают необходимые специалисты. Кроме того, мы предусмотрели специальных помощников в области телемедицины, которые могли бы сопровождать пациентов, напоминать им, контролировать прохождение обследований. Такой услугой воспользовались тысячи москвичей.

— А кто эти помощники?

— Это не врачи, а работники центров госуслуг «Мои документы», которые выполняют функции помощников. У них есть алгоритм, по которому они ведут онкобольного.

— Если сравнить Москву с другими столицами и городами — на каком уровне мы сейчас в этом вопросе?

— По уровню доступности и бесплатности оказания онкопомощи Москва может конкурировать с любой страной мира.

Московский международный онкологический центр на ул. Дурова / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Постоянная работа

— Исторический центр столицы известен всем. Сейчас благоустройство перенесено в другие районы города. Когда же оно завершится?

— Когда мы начинали заниматься благоустройством, нас сразу стали спрашивать: «А когда это закончится?» Сейчас говорят, что исторический центр благоустроен, а проведенные работы соответствуют мировому уровню. И вроде бы звучат мнения, что на этом нужно остановиться и перестать тратить деньги на благоустройство.

Но в Центральном округе живут только 700 тысяч человек из 12,5 миллиона горожан. Наши усилия направлены на комплексное развитие районов, чтобы в каждом из них была создана качественная городская среда: парки, скверы, бульвары, пруды, проведено озеленение, обустроены детские и спортплощадки, набережные. Москва — большой город, каждому району которого требуется особое внимание. Их обновление — одна из важнейших городских функций. Если этим не заниматься, то город будет хиреть.

Недавно проводил встречу с мэром Ниццы. Его супруга спросила меня о чистоте и порядке в Москве. Я ответил, что это наш русский секрет и его суть в том, что надо чаще убирать. Этим невозможно заниматься эпизодически.

Это постоянная работа.

— Один из самых масштабных проектов — создание суперпарка в пойме реки Яузы. После его реализации из центра Москвы можно будет добраться до «Лосиного Острова». Это так?

— Да, это так. Казалось бы, что такое обустроить маленькую речку? Но как выяснилось, к берегам Яузы особо не подойти. И мы занимаемся не только руслом, а всей прилегающей территорией, которая намного больше Парка Горького. Половина из этой особо охраняемой территории еще не обустроена. Такие проекты нужно проводить бережно, аккуратно и последовательно, советуясь с экологами, специалистами и местными жителями. В результате такой кропотливой работы люди могут рядом с домом получить качественное общественное пространство. Это особенно ценно.

Подземный мегапроект

Много вопросов от жителей касается окончания строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Из самых разных районов спрашивают: «Когда к нам придет метро?»

— Это крупнейший проект, который мы строим, на мой взгляд, достаточно быстро. В сопоставимых с Москвой городах мира подземку возводят по одной станции в пять лет. Мы же пытаемся в год сдавать по десять. Треть Большой кольцевой линии открыта, еще треть мы в скором времени должны ввести. Уже прошли технические прогоны, и сейчас специалисты доделывают инженерные работы, проводят благоустройство вокруг станций. В этом году мы получим уже две трети БКЛ. На следующий останется еще треть. Надеюсь, что к концу 2022-го все основные строительные работы завершатся, а в начале 2023-го Большое кольцо «замкнется».

Оно станет самым большим в мире наравне с Московским центральным кольцом. Вместе они образуют два транспортных сердца столицы. Благодаря запуску БКЛ треть москвичей получит новые схемы передвижения между районами. Другим эффектом от его запуска станет разгрузка действующих линий метрополитена, в особенности его центральной части. Столичная подземка станет свободнее, а значит, ею сможет воспользоваться больше людей. При этом станет свободнее на дорогах и в наземном транспорте. Город станет комфортнее.

— Вы говорили о том, что благодаря таким проектам метро уходит дальше, на периферию. Зачем?

— В центре города построить подземку уже практически невозможно. Присоединять новые станции к действующему кольцу тоже не получится. Когда есть еще два кольца — МЦК и БКЛ, расположенные в серединной части Москвы, к ним можно присоединить новые радиальные направления.

— Метро выходит за Московскую кольцевую автодорогу и движется в сторону области. Какие маршруты могут появиться в следующие годы?

— Сейчас мы работаем над проектом Бирюлевской, Троицкой и Рублево-Архангельской линий, продлеваем Люблинско-Дмитровскую, Сокольническую и Калининско-Солнцевскую ветки. После БКЛ эти направления будут строиться быстрее. Так, Москва получит первую станцию, которая приходит непосредственно в аэропорт.

Строителина площадке строительства станции метро «Кленовый бульвар»

Связь между городом и областью

— В столице реализован еще один транспортный проект — Московские центральные диаметры (МЦД). Первые два направления уже связали Москву и некоторые подмосковные города. Когда будут реализованы следующие?

— Первые два диаметра продлеваться не будут. Они сделаны таким образом, чтобы собирать самый интенсивный поток пассажиров. Параллельно ходят электрички, которые подвозят людей к МЦД или идут дальше в центр Москвы. Конечно, было бы правильнее ограничить их маршрут до диаметров, при этом увеличив частоту движения поездов на МЦД. Но это пока перспектива. Сегодня Центральные диаметры — самые востребованные. Ежедневно ими пользуется свыше полумиллиона людей. Увеличение произошло даже несмотря на пандемию, за счет минимизации поездок.

Мы построили вокзалы на диаметрах, создали удобные пересадки на метро, МЦК и другие линии железных дорог. Ближайший проект — третий маршрут Московских центральных диаметров. Он будет совмещен с высокоскоростной магистралью Москва — Санкт-Петербург. И важно не просто создать МЦД-3, а увязать его с новой железнодорожной трассой. Эти сложнейшие проекты строят практически одновременно. Надеюсь, что вместе с федеральными коллегами и РЖД справимся с этой задачей. Параллельно мы рассматриваем проект МЦД-5, идет работа над сооружением четвертого маршрута. В Европе, пожалуй, сейчас нет более мощных проектов по созданию транспортных коммуникаций такого уровня.

— Еще один проект транспортного каркаса Москвы — хордовые магистрали. Какую роль они выполнят?

— Они и сформируют основной транспортный каркас столицы. Минуя центр, они пройдут через несколько десятков районов, создавая новые поперечные связи. Хорды по своему объему сопоставимы с Третьим транспортным кольцом. Когда все четыре магистрали будут достроены, они пересекутся друг с другом, Москва получит колоссальный эффект по разгрузке центра. Эксперты подсчитали: транспортная сеть столицы разгрузится в среднем на 20 процентов. Улучшится и экология, которую портят стоящие в пробках автомобили. 2023 год станет контрольным, когда основное строительство хорд завершится.

— Какое развитие получит наземный транспорт?

— Мы продолжим его обновлять, отдавая предпочтение электротранспорту — новым образцам трамваев, электробусов и поездам метро.

Новая акция

— В Москве обсуждают проект закона о бюджете, а горожан волнуют вопросы соцвыплат, льгот и пособий. Многие интересуются: как они будут проиндексированы?

— Мы иногда выслушиваем критику: мол, раньше выплаты были круче, а сейчас их размер сократился. На самом деле объем социального бюджета с 2010 года вырос в 2,7 раза. Все соцвыплаты проиндексируем — и для молодых семей, и для пенсионеров. Кстати, минимальная пенсия в Москве возрастет до 21 193 рублей в месяц. Это в полтора раза выше федерального стандарта.

— Много вопросов поступает о ковиде. Как оцениваете ситуацию в городе?

— Мы видим, что осенняя волна достаточно сложная, с высокой динамикой заболевших. Прирост — 20–30 процентов. Нужно активно вакцинироваться и беречь здоровье. У нас, к сожалению, привилась только треть пожилых, и они по-прежнему находятся в зоне риска. 80 процентов умирающих от ковида — москвичи старше 60 лет. Мы их активно приглашаем, объясняем, вручаем коробки здоровья. На днях приняли решение о выплате 10 тысяч рублей вместо подарочного набора. Со следующей недели начинаем розыгрыш десяти квартир среди привившихся. Это еще один стимул. Но главное — это жизнь и здоровье людей. Пандемия — это не на один день. Мы с ней еще долго будем жить.

— Собираются ли вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников?

— Москва первой вводила обязательную вакцинацию для учителей, врачей, соцработников, сотрудников комплекса городского хозяйства и других категорий. В этих группах привито уже более 70 процентов людей, а в некоторых — свыше 80 процентов. Дополнительные решения здесь приниматься не будут. Важно потом ревакцинироваться, так как действие вакцины спустя полгода ослабевает. Она спасает жизни, бережет от тяжелого течения коронавируса.

— Какой ущерб нанес коронавирус?

— Пандемия замедлила рост экономики, но мы уже «отыграли» это отставание. Обороты той же торговли не снизились, а, наоборот, выросли за счет онлайн-сектора. Мы не будем останавливаться в развитии города. Москва продолжит жить полноценно.

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая протяженность городских хордовых магистралей составит 138 километров, а строительная длина — более 360 километров. Магистрали улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы.

В 2020–2021 годах по новому московскому стандарту было реконструировано 30 зданий городских поликлиник. Их общая площадь — около 84 тысяч квадратных метров. Сейчас работы идут в 46 поликлиниках общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.

СПРАВКА

Ежегодно в Москве рождаются примерно 100 тысяч детей. В городе продолжается строительство детских садов и школ, в первую очередь — в новых микрорайонах и на присоединенных территориях. Эту работу проводят как инвесторы, так и городские власти. За последние годы в Москве построено 500 школ и детских садов.

На ближайший год к ним добавятся еще 70 объектов. При этом каждый проект общеобразовательного здания разрабатывается индивидуально. Кроме того, идет обновление существующих корпусов учебных заведений, их оснащение оборудованием, ученики и учителя могут пользоваться всем спектром услуг в рамках «Московской электронной школы». Планируется также выработать новые стандарты к школам — по аналогии со стандартом столичных поликлиник.