Реставраторы показывают посетителям галереи воссозданные из руин шедевры

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова около одной из отреставрированных работ / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Лаврушинский пер., 10, Москва Карта всех событий

27 мая в Третьяковской галерее открывается выставка «Мастера Возрождения». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о трудной работе над экспонатами.

Эскизы и зарисовки, представленные в экспозиции, стали итогом работы сотрудников отдела научной реставрации графики XVIII — начала ХХ века, над которыми трудились последние десятки лет. Некоторые произведения были восстановлены буквально из «руин».

— За 12 лет отреставрировано 3000 работ, — рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

По ее словам, эти графические изображения практически не выставлялись.

— Я регулярно заходила в мастерские и видела, как совершается чудо реставрации. Например, восстановлен эскиз Казанского вокзала, который нарисовал архитектор Алексей Щусев. Когда его работа попала в галерею, она была в ужасном состоянии. А теперь язык не поворачивается назвать это эскизом. Это настоящее произведение искусства, — добавила Трегулова.

Заведующая отделом реставрации Инна Соловова отметила, что обычно их труд находится за кадром.

— Мы работаем на вечность, чтобы сохранить произведения искусства, оставляя задумку автора и дух эпохи, — сказала Инна Соловова.

На выставке гости увидят, как выглядели картины до реставрации и после, чтобы оценить масштаб повреждений. В первом зале представлены крупные работы, которые восстанавливали одновременно до четырех человек. Они требовали особой слаженности реставраторов, а иногда даже создания новых методик.

СПРАВКА

В Третьяковской галерее находится большой штат реставраторов, которые поддерживают картины в порядке и восстанавливают их с помощью новых методик. В Лаврушинском переулке находится несколько мастерских, где мастера работают над приведением в исходный вид живописи, скульптур, графики и даже архивных документов: фотографий, дневников и рукописей известных людей.