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Общедоступная парковка появилась в столичном Ховрине на месте незаконной автостоянки

Александр Афонин
Город
Общедоступная парковка появилась в столичном Ховрине на месте незаконной автостоянки
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили факт незаконного использования земельного участке на Фестивальной улице Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 11 августа.

— В ходе осмотра было установлено, что на территории площадью 1200 квадратных метров организована автостоянка. Участок заасфальтирован и по периметру огорожен металлическим забором. Доступ на территорию контролировался службой охраны, — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Отмечается, что платная парковка функционировала незаконно. Ее владельцы не получали разрешения на установку ограждений и некапитальных строений, а также не владели документами на использование земли.

В результате проверки были приняты меры для обеспечения свободного доступа на территорию. На данный момент специалисты демонтировали нелегальную парковку. На ее месте появилась общедоступная автостоянке, где могут расположиться до 60 автомобилей.

Накануне сообщалось, что за первые шесть месяцев текущего года Госинспекция по недвижимости обследовала более двух тысяч объектов недвижимости и ликвидировала более 60 незаконных построек в Центральном административном округе Москвы. Бобров отметил, что за указанный период в ЦАО выявили 389 нарушений земельного законодательства.

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